Singură? Poartă-te ca și cum ai aștepta o persoană foarte importantă – TU! Și apoi, cu inima ta, you are Never alone – click, ascultă și zâmbește! Dacă ești în splendida ta companie, sărbătorește(-te)! Toarnă-ți vin și… … it’s movie time! New Year’s Eve sau When Harry Met Sally? 🙂 Ţi-ai pus …