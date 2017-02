Acum e rândul meu să îți spun ceva

„Vreau să fii a mea”, mi-ai zis. N-am să fiu ipocrită să spun că blestem ziua în care te-am întâlnit, am să spun, în schimb, că, dacă nu te-aș fi întâlnit, nu aș fi știut niciodată ce înseamnă să suferi din iubire și cât de dulce-amăruie poate fi această suferință. Am să spun că am fost a ta înainte ca tu să spui asta și că nici măcar în al doisprezecelea ceas nu regret nimic.

„Vreau să nu mai vorbim”, mi-ai zis. N-am să stau să îți explic cât de mult m-a durut și că n-ai meritat, am să spun, în schimb, că dacă n-ai fi meritat, nu m-aș fi îndrăgostit de tine la început. Ce e trist e că n-ai înțeles niciodată că meriți. Am să spun că și eu am înțeles târziu că merit, nici asta nu regret.

„Vreau să fim prieteni cu beneficii”, mi-ai zis. N-am să fiu mironosiță să spun că nu m-am gândit la mine când am acceptat, am să spun că dacă m-aș fi gândit suficient, poate nu trăiam atâtea nopți minunate cu tine. Am să spun că „beneficiile” au existat de ambele părți și am să spun că de vină am fost eu, că am așteptat ceva ce tu nu erai dispus să oferi.

Acum a venit rândul meu să îți spun ceva…

Am vrut să fiu cea care să te aștepte cu brațele deschise când simți că tu nu îți ești de-ajuns. Am vrut să fiu cea care îți aduce soarele într-o zi noroasă. Am vrut să fiu cea lângă care te trezești dimineața târziu ca mai de mult. Am vrut să fiu cea pe care să o iubești. Sunt cea care te iubește, indiferent de câte motive ar exista să nu o facă. Nu regret nimic, dar nici nu mai pot să te țin în suflet, așa că e rândul meu să spun că: „Vreau să îmi treci”…

Guest post by Carmen G.

