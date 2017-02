Adevărul e mai important acum ca niciodată

Într-un stat democratic, împărțirea puterii între legislativ (parlamentul), juridic (judecători independenți) și executiv (guvernul) și echilibrul acestora protejează cetățenii de eventualele acțiuni despotice ale statului. În acest tablou democratic ideal, libertatea și pluralismul presei – supranumită a patra putere în stat și “câinele de pază al democrației” – trebuie asigurate pentru ca cetățenii să fie corect informați și să se poată astfel apăra la rândul lor de derapajele periculoase de la statul de drept – în care domnește absolut legea în scopul conservării drepturilor și libertăților individuale.

Într-un tablou real, lucrurile încep să fie tot mai departe de acest echilibru și cetățenii din democrațiile lumii simt tot mai acut aceste diferențe. Iar ceea ce se întâmplă acum în America, sub administrația Trump, este un semnal extrem de îngrijorător: președintele acuză constant, pe Twitter!, presa care nu îi este favorabilă de minciună sau de falsificarea adevărului, cum vreți să-i spuneți, și îi interzice accesul la conferințele de presă de la Casa Albă.

Fapte: atacurile zilnice împotriva unei anumite părți a presei americane a culminat cu interzicerea accesului reporterilor de la The New York Times, The Times, CNN și Politico la briefingul ținut pe 23 februarie de secretarul de presă al Casei Albe.

Problema numărul 1: s-a creat un precedent periculos, care limitează accesul milioanelor de cititori ai acestor publicații la informare asupra unui subiect de interes național.

Problema numărul 2: doar două publicații s-au solidarizat cu cei respinși – Time și The Associated Press. Corespondenții lor, deși nu erau pe lista neagră, n-au mai intrat, restul, da.

Ca răspuns, publicația The New York Times a lansat în aceeași zi o campanie sub titlul: “Adevărul”, iar spotul de 30 de secunde, devenit deja viral, va rula pe tot parcursul transmisiei celei mai urmărite festivități anuale – gala Oscar.

Citiţi şi

Când dragostea învinge legea – Loving

Și chia(r) a funcționat!

Le sunt recunoscătoare bolilor mele

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.