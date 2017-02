Ai mei, ai tăi, ai noștri

În stradă, pe rețelele de socializare, la TV, zilele acestea au scos ce e mai bun în unii oameni și ce poate fi mai rău în alții.

„Retardați și iresponsabili” pentru că ne-am scos copiii la protest; „corporatiști plătiți”, „sataniști”, „putori” sau „turmă de oi” – noi, ăștia mulți de ne adunăm zilnic în Piața Victoriei; „da’ studenții și-au plătit biletul când au venit la protest în București?” sau „de ce n-ați votat atunci când a trebuit?” – grija unora; „eu nu am furat nimic, sunt cinstit” (Dragnea); „Johannis a instigat la violență”; „președintele unei bănci străine să protesteze împotriva Guvernului României?”; „multinaționalele atacă țara”; „lovitură de stat”; „altă întrebare” și altele asemănătoare.

Printre toate atacurile, jignirile, apostrofările, minciunile, articole pro, contra, declarații aberante, unfriend-uri pe Facebook, postări în avalanșă, știri false, televiziuni manipulatoare, virale, cel mai mare număr de live-uri cunoscut vreodată în România, la nivel național participăm la un fenomen: #neamtrezit și #rezistam.

Într-o țară cu un guvern corupt până în măduva oaselor, care zilnic ne minte și ne fură, după 27 de ani în care niciun guvern, cu excepția guvernului Cioloș, care însă a stat prea puțin și care oricum a fost contestat pentru ce a făcut sau nu a făcut, nu a fost capabil să creeze o strategie unitară la nivel național, după 27 de ani în care prin diverse mijloace am fost dezbinați, am fost alungați din țară, am fost manipulați, înjosiți, în care munca la negru a fost încurajată, iar munca cinstită a devenit o anomalie, în care toate scursurile societății au ocupat poziții de conducere, în care am crezut că valorile și principiile unei societăți sănătoase au fost înlocuite de non-valori, în care bunul simț am crezut că s-a perimat, într-o țară în care începusem, mulți dintre noi, să ne întrebăm dacă mai merită să ne creștem copiii, într-o țară unde s-a murit și se moare absurd, unde am crezut că nimănui nu-i mai pasă, într-o țară în care educația, sănătatea, sportul, practic nu mai există pe lista de priorități a vreunui guvern, s-a aprins, brusc, lumina.

Am mărșăluit, am fost la protestul copiilor, am fost în Piața Victoriei. Locurile în care sute de mii de oameni s-a adunat zile în șir, și nu doar în România, sunt cele în care nu există ai mei, ai tăi, ai noștri. Pentru că nu asta contează. România ultimelor zile este România care luptă și ar trebui să lupte pentru același țel: eliminarea hoției, corupției și hoților la orice nivel. Și pentru asta nu contează cartierul, localitatea, nivelul educației, religia, funcția, vârsta, opțiunea politică, sexul, orientarea sexuală, naționalitatea, al cui ești etc. Pentru că legea trebuie să fie corectă și este pentru toți. Legea nu este făcută pentru a-i favoriza pe unii, așa cum a încercat actualul guvern, sau pentru a fi încălcată, legea este făcută pentru a fi respectată și pentru a nu avea o societate dominată de haos. Ultimele zile au arătat cât de organizată, cât de puternică, cât de consecventă este România. Oamenii din stradă au arătat că România poate renaște, că nu mai vrem și nu mai merităm hoți și mincinoși printre noi sau la conducere.

Guvernul trebuie să folosească poporului, și nu invers. Guvernul trebuie să-și elaboreze strategia și programele astfel încât poporul să o ducă mai bine, nu să fie cocoșat de taxe și impozite ca să susțină un buget bazat pe promisiuni compromise. Guvernul trebuie să țină cont de contextul internațional, trebuie să-și direcționeze politica în sensul îmbunătățirii imaginii de țară și aducerii de investitori străini pentru crearea de noi locuri de muncă și dezvoltare economică. Guvernul trebuie să sprijine micii întreprinzători, nu să-i marginalizeze sau să-i ignore. Lista de promisiuni bifate de guvern zilele trecute nu mai poate păcăli pe nimeni pentru că nu are bază reală. Oamenii nu sunt cifre, oamenii au o voce și o voință manifestate din plin la nivel național și internațional în ultimele zile. Oamenii pe care-i ignorați și îi etichetați în fel și chip, cărora le râdeți în față crezând că vă mai merge, așteaptă scuze și demisia. Ar fi ultimul act de demnitate pe care sper că o mai aveți. Orice ne puteți lua, dar lumina pe care am aprins-o toți, împreună, acolo, pe străzi, nu ne-o veți putea lua niciodată. Pentru că voi ați făcut România de rușine, în schimb ce noi am readus România la lumina ce nu se va stinge niciodată. Ne asigurăm noi de asta. #vavedem.

