We always look for the peace instead of the intensity of the storm.

Ai vrea pe cineva care să te asculte atunci când vorbeşti despre cum ai făcut o omletă ca şi cum ai povesti despre cel mai interesant subiect din lume?

Sau pe cineva care îţi cumpără cărţi doar după ce studiază zile întregi toate recenziile posibile?

Sau pe cineva care îţi subliniază rânduri în cărţile pe care le citeşti, doar pentru că ştie că o să îţi smulgă un zâmbet?

Sau pe cineva care te sună fără un scop anume, doar că să îţi audă vocea?

Sau pe cineva care ar căuta prin tot oraşul prăjitura ta preferată, doar ca să te facă să îl iei în braţe de fericire?

Sau pe cineva care îţi strecoară ciocolată în buzunarul gecii, ştiind că o să te bucuri şi o să îi trimiţi un mesaj cu happy face?

Sau care ţi-ar trimite lalele doar pentru că ştie că le adori?

Sau pe cineva care ţi-ar trimite un mesaj de bună-dimineaţa nu pentru că eşti sau nu soţia lui, ci pentru că eşti primul gând din neuronii lui când se trezeşte?

Sau pe cineva care se va oferi să îţi ţină mâna în buzunarul lui într-o zi friguroasă de noiembrie?

Sau pe cineva care nu îţi urăşte defectele, ci le adoră, pentru că ştie că acestea te fac unică?

Sau pe cineva care te-ar vedea cea mai frumoasă persoană din lume?

Sau pe cineva care ştie că nu eşti perfectă, dar se comportă cu tine ca şi cum ai „fii”?

Sau pe cineva care te iubeşte necondiţionat?

Sau pe cineva care se întreabă în fiecare minut al zilei ce faci, unde eşti, cu cine eşti şi dacă eşti în regulă?

Sau pe cineva care te vede ca pe o prioritate şi nu ca pe o opţiune?

Sau pe cineva care ar scrie înainte cu patru propoziţii „fii” cu doi i, în loc de unul, doar ca să îl suni să îi spui că a greşit?

He’s not an obsessed… he’s just the storm!

Guest post by Wiss Woit

Și tu poți scrie pe Catchy! 🙂

Trimite-ne un text încă nepublicat, cu diacritice, pe office@catchy.ro.

