Spuneau unii înţelepţi sau, cel puţin, mai înţelepţi că mine, că orice început are şi un sfârşit. Nimic mai adevărat…

Trăiesc în momentul asta cea mai ilară „poveste” a vieţii mele, pe care nu am căutat-o (dar m-a găsit dânsa 😂) şi nici nu am vrut-o. Este cel puţin ciudat cum se schimbă oamenii de la o zi la alta; tot ceea ce credeai că ştii despre ei se transformă-n scrum.

Subiectul acestui text este un „domn” (da, cu ghilimelele de rigoare) mult, muuult prea complicat pentru o fiinţă atât de simplă că mine. Cu o situaţie personală pe cât de incertă, pe atât de ciudată.

Acest „domn” mi-a oferit o iluzie de moment, spunându-mi că mă iubeşte, că sunt iubirea vieţii lui şi tot ce are mai de preţ pe lume. Eu, ca o proastă (aruncaţi cu pietre, suport orice!), l-am crezut. A făcut tot posibilul să mă ştie întoarsă în oraşul din care plecasem, pentru ca mai apoi, nu doar să bată în retragere (am mai spus… e mai complicat de-atât; el, nu neapărat situaţia), ci și să mă înjosească în cel mai cumplit mod cu putinţă. Mi-am deschis sufletul în faţa acestui personaj cum nu am făcut-o niciodată. Şi ce am primit înapoi? Nimic… în afară de reproşuri nefondate şi atacuri la propria-mi persoană dintre cele mai meschine. Poate că-i adevărat şi faptul că am avut aşteptări prea mari de la un om mult prea mic. Dar îmi va servi această experienţă neplăcută mai târziu, sunt convinsă.

Sunt şi oameni care merită totul, ştiu sigur. Sper să am cândva ocazia să întâlnesc unul. 😊

Sfatul meu? Nu daţi crezare unui oarecare „prinţ” apărut din neant. Daţi-vă timp să-l cunoaşteţi, să îi cunoaşteţi povestea… verificaţi tot ceea ce simţiţi că aveţi de verificat. Aş fi făcut-o şi eu dacă nu aş fi fost într-atât de naivă. 🙄 Shame on me!

O oarecare

Și tu poți scrie pe Catchy! 🙂

Trimite-ne un text încă nepublicat, cu diacritice, pe office@catchy.ro.

Citiţi şi

Am știut că vei pleca

Am vrut să simt și eu măcar o dată cum e să te îndrăgostești pe bune

Am luat eu o decizie pentru tine, Ramona: este liber!

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.