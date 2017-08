Am burtă și celulită. Așa, și?

Niciodată nu am fost slabă. Am moștenit-o pe bunica. Plinuță, ați spune voi. Rubensiană, aș zice io, să par deșteaptă. Dar mă bucur. Că o iubesc de mor și mereu mi s-a părut frumoasă.

Dar stai. Mint. Am fost slabă. Vreo două luni, prin clasa a 12-a când, o lună, am mâncat numai salată de varză și făceam sport ca nebuna. O prostie pe care nu aș mai repeta-o niciodată.

Mult timp am suferit pentru că nu aveam măsurile impuse de piață, nu purtam mărimea S și nici blugi sub buric, ca și colegele sau prietenele mele. Până am descoperit cât de mult îmi plac rochiile babydoll și fustele pantalon. Am vrut, mult timp, să fiu și eu la modă, să mă dezbrac la ștrand fără probleme, să am curu` sus și să nu am celulită. Și nu am reușit. Pagubă-n porumb. Ce să îți spun. Mai târziu mi-am dat seama că nu trebuie să fii la modă, ci să ai un stil vestimentar care să ți se potrivească și să te avantajeze.

Pentru cei care aveți impresia că aș fi vreo divă, silfidă, cu carnea pocnind pe mine și fără burtă, cu abdomen, vă înșelați amarnic. Am burtă. Am și celulită. Am șolduri proeminente. Niște kilograme în plus. Și nu e nicio problemă! Chiar dacă duminică seara, un mare iubitor de frumos (presupun că asta e, ținând cont de siguranța și emfaza cu care mi-a spus ce mi-a spus) a declarat așa: ”Ai burtă. Iar pentru mine burta, la femei (de reținut că doar femeile se fac vinovate de asta), e semn de nesimțire”. Altădată aș fi plâns, m-aș fi perpelit toată noaptea și mi-aș fi jurat că de luni mă înfometez. Duminică, însă, am zâmbit și mi-am spus: ”Săracul de el. Ce om trist și nefericit”. Și l-am lăsat în plata Domnului.

Continuarea, aici. 🙂

