Alina, ai scris articolul acum câteva luni și încă nu pare să-ți fi răspuns nimeni. 🙂 Am câteva argumente care să-ți susțină ideea că amantele ar putea avea ceva probleme psihice. Eu s-ar putea să am.

Să încep cu un background care poate explica unele „spasme emoționale” pe care le-am trăit:

La 22 de ani, am fost amanta unui tip despre care am aflat târziu că e căsătorit și avea și un copil. S-a despărțit de ea și cred că ar fi vrut să fie cu mine, dar nu am putut continua relația pentru că mă chinuiam psihic destul de mult. L-am părăsit.

Sunt căsătorită de nouă ani cu un tip care spune că mă iubește, dar nu știe să o arate. Nu cred că m-a înșelat. Eu, pe el, da. De ce? Chimia! Între noi nu mai există de mult, nici nu sunt sigură că a existat. Relațiile mele până la el au fost superficiale. Nu am avut parte de o iubire „adevărată”. Am avut, în schimb, blocaje psihice din cauza unor evenimente mai puțin plăcute… provocate de „bărbați” (argumentul 1). El nu știe mai nimic din trecutul meu. M-am luptat mult timp cu mine, să nu o iau razna. Cu soțul meu m-am simțit cât de cât în siguranță, așa că m-am măritat, deși știam că nu-l iubesc. El mă iubea și mă accepta așa cum eram. Și asta a fost destul o vreme.

Simțeam un gol în viața mea pe care nu am știut să mi-l explic. M-am întrebat mereu ce-mi lipsește. Din exterior, nimic. Chiar spunea o colegă mai tânără că eu nu am probleme… pentru că sunt măritată. Hmm, dacă ar fi știut ce era în capul/sufletul meu…

Până la urmă am aflat ce lipsea: îndrăgosteala. Am vrut să simt și eu măcar o dată cum e să te îndrăgostești pe bune, să-ți crească pulsul când îl vezi pe celălalt, să te perpelești de dor. Pentru un om ca mine, fără experiență, era să fie prea mult. De scăpat, nu am scăpat.

L-am întâlnit pe C. De când l-am văzut prima dată, am simțit că o să se întâmple. Singurul lucru care m-a salvat din a-mi pierde imediat rațiunea a fost soția lui (argumentul 2). Nu mi-a ascuns faptul că e căsătorit, nici eu nu am mințit că n-aș fi.

Am evitat cât am putut o întâlnire cu el. Îmi trimitea mesaje destul de des și o lună cam la asta s-a redus interacțiunea între noi. Super dulce, grețos de dulce, m-a făcut să mă gândesc din ce în ce mai des la el. „Inevitabilul” s-a produs. M-a fermecat! Tipul ăsta are ceva special. Mă atrage, îmi face complimente, e simpatic. Doar pentru că vrea să ajung în patul lui?! Am început să-mi pun întrebări, să citesc despre relații extraconjugale și despre cum îți poate afecta o aventură psihicul. M-am întrebat dacă o să pot trăi cu experiența asta pe umeri sau o să mă dea gata. Ei bine, nu am știut până nu am încercat. Indiferent ce făceam, acasă atmosfera era la fel de mohorâtă ca o zi urâtă de toamnă. Nu mă simțeam confortabil lângă soțul meu. Singura scăpare era munca pe care o fac acasă pe calculator.

Într-un final, am cedat, cu riscul de a rămâne cu cicatrici permanente pe suflet. Am mers să-l văd pe C. Când eram cu el, redeveneam EU. Mă simțeam dorită, atrăgătoare, femeie. Apoi, au început îndoielile (argumentul 3), că el a vrut DOAR o aventură de o noapte (zile, în cazul nostru). I-am scris un text și i l-am trimis cu mari emoții. Am primit răspuns: „frumos… no comment…”.

Am fost derutată de ce a urmat. Îi propuneam să ne vedem și el mă refuza mereu. Îmi făceam iluzii că poate-poate ne intersectăm. Universul nu m-a ajutat deloc. Au trecut trei luni de chin, în care am încercat să-mi păcălesc inima că totul a fost doar un vis. Mă uitam pe profilul lui de Facebook să văd ce mai postează, apoi pe al soției lui (care nu e urâtă, cum credem de obicei că au bărbații care înșală). Stăteam minute bune să analizez puținele poze pe care le au postate împreună. Dureros! De ce ar face asta un om sănătos?!

Zilele trecute l-am reîntâlnit. Da, m-a sărutat din nou cu pasiune! Vis sau realitate? Alte îndoieli… Simțurile mi se dezmorțesc și, pentru prima dată, trăiesc în prezent. Poate o să mă consideri o scorpie, dar nu mi-a părut rău. Dă-mi, te rog, o îndrăgosteală cu de toate! De ce nu am simțit pentru soțul meu ce simt pentru el? Habar nu am!

P.S.: Ce am citit / citesc în ultima vreme:

„Memoria inteligentă” – Joshua Foer

„De ce bărbații se însoară cu scorpii” – Sherry Argov

„Doctorul memoriei” – Douglas J. Mason, Spencer Xavier Smith

„Bărbații care urăsc femeile și femeile care îi iubesc” – Dr. Susan Forward, Joan Torres

„Învățăturile lui Shamu despre viață, dragoste și căsnicie” – Amy Sutherland

„Programarea mentală” – Edison Taylor

„Abilități de comunicare” – Allan & Barbara Pease

Nimic siropos. 🙂

Replică la articolul „Cum stă treaba cu nevestele și amantele”

Guest post by Alina

