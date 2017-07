Ambivalența atracției – Already Tomorrow in Hong Kong

Poate fi controlată pasiunea? Distanța poate eroda legăturile afective? Nu știm prea bine, dar, cu siguranță, te poți îndrăgosti de Hong Kong după ce vizionezi Already Tomorrow in Hong Kong. Așa cum – probabil – și unii expați se vor mai gândi la genul de relație pe care îl au și vor fi mai atenți la capitolul curtoazie, după ce vor fi vizionat acest film delicat. Ruby (Jamie Chung) – o americancă (de origine chineză) – se rătăcește, într-o seară, pe străzile întortocheate din Hong Kong. Îi vine în ajutor un necunoscut, americanul-evreu Josh (Bryan Greenberg), care trăia de zece ani în Hong Kong. Din această banală întâmplare, se va țese o întreagă poveste despre stereotipuri, pe fundalul „walk and talk”.

Formula utilizată de Emily Ting (aflată la prima sa producție în triplă postură: scenaristă, regizoare și producătoare) este una des întâlnită (The Clock, Brief Encounter, Dogfight, trilogia Before (…) semnată de Richard Linklater), dar care-a funcționat bine. Dialogurile, fermecător livrate de cei doi protagoniști, se leagă cu ușurință, iar diferențele culturale nu se fac simțite. Desigur, nu-i putem asemui pe Ruby și Josh cu eroii interpretați de Meryl Streep și Robert DeNiro în Falling in Love, nici măcar cu tandemul de excepție Scarlett Johansson-Bill Murray din Lost in Translation, sensibila peliculă realizată de Sofia Coppola. Fiecare poveste își are momentele sale, după cum și scurta întâlnire dintre Ruby și Josh are legătură cu eroii mai sus amintiți, dar se situează pe un alt palier (de vârstă, experiență și preocupări).

Principalul motiv al acestei pelicule este dificultatea de-a jongla cu structurile narative. Already Tomorrow in Hong Kong povestește despre diferențele semnalate chiar din titlu, apoi, delicatețea și seriozitatea conversațiilor îi reunesc pe cei doi tineri. Relația stabilită între ei este mai degrabă cerebrală decât sentimentală (Ruby:„It’s so weird watching you speak Chinese”. Josh: „It’s weird watching you speak English”).

În această comedie romantică, Ruby, designer de jucării în L.A., vizitează Hong Kong-ul pentru prima oară în interes de serviciu. Aici, îl întâlnește pe Josh, un american expatriat, care se oferă să îi prezinte orașul în drum spre destinația ei (Lan Kwai Fong). Plimbându-se, noaptea, pe străzile care pulsează de energie, cei doi se lansează în conversații lejere și nu pot nega atracția dintre ei (Josh: „I’ve had a few Asian girlfriends, and suddenly, like, I’m the white guy with an Asian fetish”). Când situația începe ia turnură amoroasă, romanța/„chatty romance” le este spulberată de o „revelație”. La un an distanță, Josh și Ruby, care (acum) trăiesc permanent în Hong Kong, se întâlnesc pe un feribot ce se-ndrepta din Hong Kong către Kowloon. Deși, fiecare dintre ei are pe cineva în viața personală, ajung să petreacă noaptea împreună prin Kowloon. Deloc întâmplător, Josh citește, pe feribot, cartea scrisă de Haruki Murakami (Norwegian Wood). Povestea deşirată în timp a ajuns la acel moment în care magia de dinaintea miezului nopţii mai dăinuie, dar nu ştim pentru cât timp. În clipa în care cei doi tineri intră într-un club underground, nu își mai pot tempera sentimentele pe care le au unul față de celălalt. Totuși, la sfârșitul nopții – când li se oferă ocazia să meargă mai departe – nu știm sigur dacă își vor lua inima în dinți pentru pasul următor… înșelarea partenerului de viață.

Elementul esențial din această istorioară este întrebarea dacă cei doi eroi au cu adevărat nevoie unul de celălalt. Spectatorii vor decide dacă tinerii, atât de diferiți, trebuie să rupă legăturile vechi, aparent nefuncționale și doar comode, pentru a începe o relație bazată pe o afecțiune autentică. Fiecare dintre ei are o „destinație”, dar nu e sigur că este ceea ce îi trebuie cu adevărat. Josh își exprimă insatisfacția față de locul său de muncă din domeniul financiar, dorind să își dea demisia ca apoi să se dedice vocației de scriitor (bineînțeles, va face pasul). Ruby pare surprinsă de atitudinea lui și, necunoscându-l bine, îi servește un discurs inspirațional despre șansă și racordul cu aspirațiile, mai ales că și ea tăinuia unele visuri neîmplinite. Uimiți ei înșiși de energia ivită din această banală întâlnire, amândoi își vor schimba cursul vieții. Atât Ruby, cât și Josh au câte o persoană alături de care trăiesc, iar prezența acestor parteneri se face simțită pe ecran prin acele sms-uri sau notificările primite pentru comunicare prin Skype. Se simt mereu stânjeniți de frecvența prea mare a acelor apeluri.

Operatorul Josh Silfen ne prezintă o varietate de unghiuri pentru modalitățile de conversație, iar camera de filmare îi urmărește pe tinerii presați de conversațiile domestice în timpul acelor întâlniri cu fundal „dreamy” (luminile din Hong Kong creează atmosfera propice). În acest film, Hong Kongul devine o variantă extinsă a celebrei Times Square din ajunul Anului Nou. Interacțiunile dintre Ruby și Josh au loc mereu în contextul atenției/supravegherii duble. Greenberg este cuceritor și plin de farmec, iar Jamie Chung devine credibilă, magia există, ambii transformând o idilă de tip „Bond” într-o (posibilă) „nouă șansă”. Cuvintele celor doi actori acţionează ca un laser utilizat mai mult pentru incizii decât pentru cauterizare, printre cadre ce alternează hoinăreala cu conversaţiile lungi. Este un joc al oglinzilor, în care fiecare îşi vede imaginea proiectată de celălalt.

Singularitatea şi forța acestui tip de poveste constă în dorinţa de a ancora naraţiunea filmică într-o dimensiune paralelă cu propria noastră existenţă, pedalând pe iluzia că Ruby şi Josh şi-au consumat povestea, în vreme ce noi o trăim, fiecare, pe-a noastră. Fără vreo dorinţă de-a edulcora realitatea, Already Tomorrow in Hong Kong se termină aşa cum a început, cu amăgirea unei vieţi care continuă şi care ne pune iar şi iar în faţa altor întrebări.

Regia: Emily Ting

Scenariul: Emily Ting

Imaginea: Josh Silfen

Montajul: Danielle Wang

Muzica: Rob Lowry

Producător: Emily Ting

Distribuția:

Jamie Chung – Ruby

Bryan Greenberg – Josh

Richard Ng – Ghicitorul

Sarah Lian – Monica

Durata: 78 min.

