„Ai tu grijă să nu îmi fie frig”, mi-ai spus în timp ce te așezai în patul meu, zâmbindu-mi oarecum malefic. M-am cuibărit lângă tine, sub plapumă, și m-am așezat la pieptul tău, îmbrățisându-te ca mai demult. Era atât de bine! Pentru astfel de momente, renunț la demnitatea mea, fugind mereu în brațele tale. În astfel de momente, te simt atât de aproape, am impresia că suntem una și aceeași persoană. Că ne-am contopit într-un singur corp și că inimile noastre bat în același piept, în același ritm.

Apoi, ne-am iubit. La fel de pasional ca de fiecare dată, cu aceeași lăcomie. Buzele tale își urmau traseul bine cunoscut pe trupul meu, mâinile tale mă strângeau cu fermitate, dar ochii tăi parcă vor mereu să îmi spună ceva. Îți analizez fiecare mișcare, fiecare gest și, în tot acest timp, îți spun în gând că te iubesc. Uneori chiar am impresia că-mi auzi gândurile. De fapt, cred că vezi în ochii mei, pentru că știi foarte bine cum arată aceștia atunci când îți spun că te iubesc. Simt că știi la ce mă gândesc și uneori mai simt și că îmi răspunzi sau că ai vrea.

Partea bună, abia acum urmează. Într-un final, am adormit și indiferent de poziție, nu ne-am dezlipit unul de altul toată noaptea. Fie că stăteam pe pieptul tău, fie că mă țineai în brațe și asta, dragul meu, nu e sex. Asta e intimitate pură și afecțiune. Și chiar dacă negi toate astea, ai nevoie de ele. Ai nevoie de ele, nu doar să-ți încălzească trupul, ci să-ți încălzească și sufletul. Spre dimineață, am simțit cum tremuri, îți era frig. Te-ai întors cu spatele, în speranța că am să simt și am să te cuprind. Exact asta am și făcut. Te-am luat în brațe și m-am lipit cu totul de tine și, după câteva secunde, te-ai oprit. Pentru că, dragul meu, asta fac eu, îți țin de cald.

Recunoști sau nu, eu sunt cea care îți încălzește și trupul, și sufletul. Și știu că va veni ziua când o vei face și tu pentru mine. Acum, dormi liniștit, am eu grijă să nu îți fie frig.

