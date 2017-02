De azi, am pus punct vieţii mele de până acum. Nu este nicio zi importantă azi – nu e nici 1 ianuarie, nu e nici ziua mea, nu e nici vreo sărbătoare… azi este doar prima zi din restul vieţii mele noi. Diferite. Azi e important prin decizia pe care am luat-o. Fără drum de întoarcere.

Azi am pus punct delăsării. De azi, nu mă mai las pe ultimul loc pe lista de priorităţi pentru că, mereu, alții au câte ceva să-mi ceară, iar eu nu sunt suficient de importantă cât să mă consider egală cu ei în nevoi şi dorinţe. De azi, nu mai ezit să-mi fac această albire de dinţi pe care mi-o doresc de mult. De azi, nu mai ezit să mă programez săptămânal aici, până voi termina, ca să am grijă de mine, aşa cum orice femeie împlinită, matură, conştientă de sine trebuie s-o facă.

Azi am pus punct suferinţei. De orice natură. Nu mai sufăr pentru micile nedreptăţi care mi se fac zilnic – ele sunt, de fapt, lecţii de viaţă pe care trebuie să mi le asum -, pentru indiferenţa anumitor oameni – căci această indiferenţă este semnul că rolul lor în viaţa mea s-a terminat şi trebuie să trec mai departe -, pentru cele ce s-au dus – aleg să mă bucur de faptul că, odată, au făcut parte din viaţa mea.

Azi am pus punct amânărilor. Viaţa nu se întâmplă niciodată în viitor. Viaţa nu se întâmplă azi. Viaţa se întâmplă chiar în această precisă secundă. Nu mai amân sine die împlinirea paisunilor, dorinţelor şi planurilor personale. Nu e egoism, e asumare.

Azi am pus punct trecutului. Am tăiat cordonul ombilical care mă lega atât de sufocant de el. Nu mă voi mai întoarce acolo decât pentru a depăna, vag nostalgic, amintiri.

Azi am pus punct aşteptării. Nu mai aştept nimic peste puterile celorlalţi, nu mai aştept nimic peste propriile mele puteri. Nu mai aştept nimic de la viaţă. Înlocuiesc aşteptarea cu acţiunea.

Azi am pus punct îndoielilor şi nesiguranţei. Da, sunt frumoasă, sunt minunată, sunt perfectă. Sunt aşa pentru că aşa am decis să fiu, să mă văd, să mă percep.

Azi am pus punct ezitării. Am pus punct răbdării ridicate la rang de virtute sfântă, am pus punct supărărilor şi acceptării fără crâcnire a manifestărilor celorlalţi…

Azi am pus punct unei vieți în plan secund.

Citiţi şi

Nu avem decât clipa asta

Acum e rândul meu să îți spun ceva

Când alţi ochi mai verzi ca ai mei ţi-au şoptit vino, tu te-ai dus

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.