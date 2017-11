În dimineața acestei zile, am privit în oglindă. Nu, nu cu ochii mei, ci ai unei femei străine de mine. „M-a” studiat cu luare-aminte și… „i-a” plăcut ce a văzut. Ochi limpezi, fără umbre, fața curată, fără griji, buze voluptoase… da, ar trebui lucrat puțin la zâmbet, să-l fac să apară oricând. Mda. Dormisem bine.

De fapt… azi mă mărit! Sunt o mireasă modernă, îmi permit orice! Pot săruta un trecător pe stradă, pot să-mi rătăcesc pantoful într-o cafenea unde voi savura un… ceai fierbinte înainte de nuntă, pot face cerculețe pe fața de masă, în timp ce sorb din priviri un tânăr care-și citește singuratic ziarul. Dacă vreau… pot întârzia la propria-mi nuntă! Dar n-am s-o fac, sunt o mireasă boemă, punctuală și responsabilă. Port desuuri roșii și pantofi argintii. Măcar rochia e albă.

De azi, voi fi mireasă în fiecare zi. Nu voi intra cu trecutul de mână într-un viitor în care am încredere. De azi îmi voi crea o nouă poveste, ai cărei eroi principali să rămână aceiași, de la „a fost odată” până la „și-am încheiat povestea așa”. Va fi o nuntă de pomină, toată viața mea! Așa am s-o fac. Nu, fără Feți-Frumoși care să mă tulbure, fără descântece care să-mi condimenteze viitorul, fără domnișoare de onoare care să-mi păteze orgoliul… Vom fi doar noi doi: eu… mireasa boemă și el… un mister care-și risipește sentimentele cu mine.

M-am aranjat: singură. Nu sufăr de cochetărie excesivă, știu să-mi reliefez frumusețea naturală, pe ea mizez întotdeauna. Prospețimea e cheia. O port cu mine mereu, ascunsă în port-jartier, o simt rece pe piele și-mi dă fiori de-a lungul pulpei în timp ce merg… asta-mi face mersul furișat, șoldurile se unduiesc în curbe fine, iar picioarele înălțate de tocuri elegante își potrivesc ritmul în pași de felină răsfățată. Știu să fac asta fără efort. Viața m-a învățat să o pășesc ușor, să o fentez, să-i scap din gheare când ar vrea să mă apuce să mă pună în rând cu celelalte. Dar am știut să mă strecor. Atât de bine, încât acum am bănuiala că am căzut într-o capcană întinsă de ea. Una dulce, desigur, în care accept să rămân cu zâmbetul pe buze, atâta timp cât voi auzi muzica preferată răsunându-mi în urechi. Ah! Asta-mi amintește de cerceii mari, cu perle, opulenți, pe care i-am rătăcit în cutia cu amintiri… Îi voi purta, cu siguranță, clinchetul lor îmi va răscoli atenția și voi fi distrată întreaga zi.

Azi voi fi mireasă! Și mâine… albul de azi își va pune amprenta asupra mea, căci vreau prospețime și siguranță, certitudine și curățenie. Vreau să mă înec în alb, să-l storc de puritate și să mă scald ca apucata în el, să mă curăț de dorințe păgâne și refulări nepotrivite, am să mă pătez de pur și voi fi de nerecunoscut. Voi privi cu ochi limpezi spre viitor și-am să răsuflu ușurată. Am să respir fericită un aer nou, o viață curată, trag aer în plămâni și-ntind brațele spre un viitor necunoscut de care mă las cuprinsă cu voluptate. De ce? Azi mă mărit!

Pe Iris o găsiți și aici.

Și tu poți scrie pe Catchy! 🙂

Trimite-ne un text încă nepublicat, cu diacritice, pe office@catchy.ro.

Citiţi şi

Îți scriu ca și cum chiar vei citi

Sunt o doamnă, nu insist. Detest refuzurile în materie de sentimente

Despre dorul care intră în oase

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.