Bărbaţi care merită o privire mai atentă

Înainte de Crăciun, am ieşit cu un vechi amic la o cafea. Un pic peste 40, deştept, sensibil, good looking, nu chiar se plângea, dar cam asta era teoria: femeile, conştient sau nu, au ochi doar pentru un singur tip de partener – cu o meserie bănoasă (dacă e medic sau avocat cu cabinet ori om de afaceri, wow!) şi să nu fi fost însurat (că de bun nu-l lasă o femeie) ori părinte (ca să poată fi un tată dedicat pentru viitorii lor copii). Iar el nu se încadrează în categoria vânată. Câştigă confortabil, dar nu e antreprenor, e divorţat şi are doi copii din viaţa cărora continuă să facă parte responsabil. Cu toate acestea, ar putea face o femeie să se simtă norocoasă şi am fost surprinsă să-l regăsesc încă single la cât de mare continuă a fi cererea :). Am căutat cu lumânarea nişte argumente să-l contrazic, şi m-am trezit că îi dau dreptate. Aşa e, femeile, deşi se plâng de singurătate, scot din “calculele” matrimoniale nişte tipuri de bărbaţi care ar putea fi exact ceea ce-şi doresc.

Primul care îmi vine în minte este Divorţatul sau bărbatul “second hand” care pentru multe femei sună a ultimul bărbat din stoc şi numai gândul că a fost “lăsat” le alungă cheful cât colo. Dar, dacă nu ne împotmolim în prejudecăţi, putem afla direct de la sursă, şi nu din folclor, că divorţaţii prezintă chiar nişte avantaje. They’ve been there, au aflat deja şi ce şi cu cine nu mai vor, şi, cu puţin noroc, ştiu şi ce şi cu cine mai vor. Aşa încât, dacă ei spun că sunt gata pentru o nouă relaţie, uneori chiar înainte de a se fi uscat de tot cerneala pe certificatul de divorţ, e foarte probabil să fie aşa. Daţi-le deci o şansă şi nu luaţi drept uşurătate dorinţa lor de-a reintra în lumea cuplurilor, că şi bărbaţii sunt oameni. 🙂

Dacă este un tip de care se fuge mai abitir decât de Divorţatul simplu, atunci acesta este “Divorţatul care îşi creşte singur copilul“. Mama singură este mai des întâlnită şi femeile în situaţia asta ştiu prea bine cât de greu este să găseşti un “tată de-al doilea” şi cât de puţin dispusă eşti să te “joci”. La fel de greu este şi pentru un tată singur să-şi găsească o iubită care să fie şi mamă pentru copilul lui. Şi mai responsabil, mai organizat şi mai priceput la treburile casei cu greu poate fi un bărbat. De ce ai ocoli un astfel de om? Doar din cauza prejudecăţilor? Păi, nu tocmai acestea fac de obicei imposibile o mulţime de lucruri bune?

“Studiosul” pare a fi tipul predestinat să rămână singur şi care pare că nu dă doi bani pe femei. N-a ales el de bunăvoie studiul şi performanţa în defavoarea vieţii sociale? Dar, atenţie, ori de câte ori un astfel de bărbat îşi scoate ochelarii, lasă computerul şi păşeşte în realitate, iar tu te întâmpli în preajma lui, vei descoperi că este atât de deştept încât devine brusc foarte atrăgător. Iar pentru lipsa de exerciţiu în a fi fermecător se va revanşa prin delicateţe şi atenţie. Or, acestea chiar contează.

O altă opţiune ocolită este “Muncitorul“, ca să zic aşa. Adică bărbatul (uneori chiar chipeş :)) care face muncă fizică, bine plătită, şi care, dincolo de aparenţe, s-ar putea dovedi un tip educat şi cu multe calităţi. N-aţi întâlnit bărbaţi care să vă surprindă cu câte o replică din alt film decât cel în care jucau, foarte siguri de ei, pe moment? Din categoria asta ar putea proveni un soţ foarte bun, dacă, din nou, se trece duios peste prejudecata că numai bărbaţii în costum sunt potriviţi. În cel mai rău caz, le cumpăraţi costume. 🙂

Şi, last but not least, “universitarul“. Care este diferit de Studios doar prin faptul că a ales o carieră academică. Deloc bine plătită pe la noi, dar reputaţia poate face la un moment dat toţi banii. Oricât de ciudat ar părea în costumul lui cumva demodat, oricât de inaccesibil emoţional, un astfel de bărbat, descuiat cu cheiţa potrivită, poate fi un charismatic interlocutor pe care să-l asculţi vrăjită cu orele, un prieten admirabil şi, the best part, un iubit pasionat şi fidel. Fireşte, dacă ai afinităţi cu genul acesta de bărbat special. 🙂

Dacă voi mai ştiţi şi alte genuri de bărbaţi ajunşi pe nedrept “invizibili”, pledaţi-le cauza aici. 🙂

Citiţi şi

Când au ciclu, sunt izolate

Chiar s-au terminat bărbații?!

Bărbatul lipsit de bărbăţia asumării unei relaţii

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.