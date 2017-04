Bărbații le vor pe amândouă

Ce-ți place mai mult la o femeie? Inteligența sau frumusețea? Răspuns: „inteligența de a-și pune în valoare frumusețea”. Am scris recent un articol în care îmi manifestam convingerea că inteligența pierde detașat locul în fața unor picioare lungi cu burtă și discurs plat. Răscolind internetul am râs copios când am găsit următorul răspuns masculin: „inteligența de a-și pune în valoare frumusețea”. Vă invit la o sesiune Before and After pentru a descoperi împreună „inteligența” secolului în care trăim.

Pleoapa descendentă poate fi un as în mânecă atunci știi cum să ți-o gestionezi corect. Lucrul cu tenul trebuie să fie impecabil și să nu uităm sprâncenele: au un rol decisiv pentru expresivitate.

Tehnici folosite: tehnica creionului (recomand creioanele Cascade of Colors, au o textură moale ceea ce le face ușor de utilizat), sculpting și multă iluminare (iubesc pigmenții de la Cinecitta pe care îi folosesc atât la ochi, cât și pentru iluminat) pe un ten perfect (am descoperit fondul de ten iluminator de la SLA Perfect Glow cu o acoperire bună și densitate lejeră).

Model: Ștefania Gușoi

Photo/MUA: Carmen Sveduneac

Sunt Carmen Sveduneac, profa de make-up şi până vinerea viitoare mă puteţi găsi aici.

