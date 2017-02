Între 9 şi 19 februarie are loc cea de-a 67 ediţie a Festivalul Internațional de Film de la Berlin – BERLINALE 2017.

Festivalul se deschide cu lungmetrajul de debut al cineastului Etienne Comar „Django”, proiectat în premieră mondială.

Din cele nouă secţiuni ale festivalului de anul acesta, România va fi prezentă cu pelicula „Ana, mon amour”, de Călin Peter Netzer, acelaşi regizor care în 2013 câștiga Ursul de Aur cu filmul „Poziția copilului”. „Ana, mon amour” este inspirat de romanul „Luminița, mon amour”, de Cezar Paul Bădescu şi este al patrulea film al regizorului Netzer.

Alte filme care intră în compeţie alături de filmul românesc sunt:

– „Bamui haebyun-eoseo honja” (On the Beach at Night Alone), regia: Hong Sang-soo – Coreea de Sud

– „Beuys”, regia Andres Veiel

– „Colo”, regia Teresa Villaverde

– „The Dinner”, regia Oren Moverman

– „Django”, regia Etienne

– „Felicite”, regia Alain Gomis

– „Hao ji le”, (Have a Nice Day), regia Liu Jian, China

– „Helle Naechte (Bright Nights), regia Thomas Arslan

– „Joaquim”, regia Marcelo Gomes

– „Mr Long”, regia Sabu

– „The Party”, regia Sally Potter

– „Pokot” (Spoor), regia Agnieszka Holland

– „Return to Montauk”, regia Volker Schloendorff

– „Testrol es lelekrol” (On Body and Soul), regia Ildiko Enyedi

– „Toivon tuolla puolen” (The Other Side of Hope), regia Aki Kaurismaki

– „Una mujer fantastica” (A Fantastic Woman), regia Sebastian Lelio

– „Wilde Maus” (Wild Mouse), regia Josef Hader.

Juriu: Dora Bouchoucha Fourati, Olafur Eliasson, Maggie Gyllenhall, Julia Jentsch, Diego Luna și Wang Quan’An, preşedinte Paul Verhoeven.

În afara competiției, vor mai fi proiectat şi alte pelicule: „El bar” (The Bar), regia Alex de la Iglesia, „Final Portrait”, regia Stanley Tucci, „Logan”, regia James Mangold, „Sage femme” (Midwife), regia Martin Provost, „T2 Trainspotting”, regia Danny Boyle, și „Viceroy’s House”, regia Gurinder Chadha.

România este prezentă la Berlinale și în cadrul programului Berlinale Talents, unde vor participa regizoarea Ilinca Călugăreanu, actorul Alexandru Potocean, regizoarea Ioana Mischie, producătoarea Andra Popescu, operatoarea Carmen Tofeni, distribuitorul de film Matei Truţă şi scenarista Monica Stan. În programul Shooting Stars, organizat de European Film Promotion (EFP) şi ajuns la cea de-a 20-a ediţie, este prezent şi actorul Tudor Aaron Istodor (rolul principal în „Fixeur”, regizor Adrian Sitaru), iar la Co-production Market participă proiectul de film „Căprioara”/„The Deer“, de Bogdan George Apetri, producător Oana Iancu.

Lungmetrajele de ficţiune „Două lozuri”, de Paul Negoescu, „Aniversarea”, de Dan Chişu, „Ultima zi”, de Gabriel Achim, „Breaking News”, de Iulia Rugină, şi documentarele „Fraţii Manakia”, de Eliza Zdru, şi „Planeta Petrila”, de Andrei Dăscălescu, vor fi prezentate şi ele în cadrul standului românesc de la Berlinală.

De asemenea, va f lansat şi catalogul „Romanian Films”, care conţine informaţii despre filmele româneşti ale ultimilor doi ani, dar şi despre cele care urmează a fi lansate (în limba enegleză).

Restul secţiunilor Festivalului sunt: Panorama, Forum, Perspective – Deutsches Kino, Special, Retrospectiva și Omagiu. Ediţia de acest an îi va aduce un omagiu actorului John Hurt.

În cadrul „Books at Berlinale”, au fost selectate 12 cărţi care vor fi prezentate producătorilor pe 14 februarie, la Berlinale Co-Production Market.

Berlinala 2017 mai cuprinde şi European Film Market (EFM), precum și programele Berlinale Talents, Berlinale Residency și World Cinema Fund (WCF).

Festivalul Internațional de Film de la Berlin a fost fondat în anul 1951, iar începând cu anul 1978, se desfășoară anual, în luna februarie.

Premii şi menţiuni obţinute de România de-a lungul timpului la Berlinale:

– 1986, Mențiunea de Onoare pentru „Pas în doi”, de Dan Pița;

– 2004, Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj pentru „Un cartuș de Kent și un pachet de cafea”, regizat de Cristi Puiu;

– 2008, Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj pentru „O zi bună de plajă”, de Bogdan Mustață;

– 2010, Marele Premiu al Juriului (Ursul de Argint) și Premiul Alfred Bauer pentru „Eu când vreau să fluier, fluier”, de Florin Șerban şi DAAD Short Film Prize pentru scurtmetrajul „Colivia”, de Adrian Sitaru;

– 2013, Ursul de Aur pentru „Poziția copilului”, de Călin Peter Netzer;

– 2015, Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor: Radu Jude cu filmul „Aferim!”;

– 2016, Premiul Special la categoria Generation 14plus pentru scurtmetrajul „O noapte în Tokoriki”, de Roxana Stroe.

