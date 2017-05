Ce mai faci, puștoaico? “Puștoaica” face foarte bine!

Vă întrebam în urmă cu ceva timp dacă se poate în doar 14 zile și 14 nopți. Pentru că exact atâta timp aveam la dispoziție până la întâlnirea pe care o simțeam deja ca pe “întâlnirea vieții mele”.

Veneam după o perioadă plină de încercări de tot felul, o perioadă în care mi se părea că toată lumea are noroc și numai eu extrăgeam din urnă biletele pe care scria “mai stai o tură”. O brumă de depresie tot încerca să se așeze pe mine, iar eu mă tot încălzeam la fericirea celorlalți, fără ranchiună, sperând că într-o zi, știți voi, va ieși soarele și pe strada mea. Numai că gândurile astea gri începuseră să lase urme și pe fața mea, dintotdeauna oglinda fidelă a emoțiilor mele. Deveniseră tot mai vizibile liniile tristeții… Și când reușeam, dimineața, să le ascund sub câte un strat de fard, tristețea se refugia în privire. Ca seara, după ce dezgoleam obrajii, pleoapele și fruntea, să revină triumfătoare peste tot și să-mi reamintească de golul din viața mea.

Trecuseră patru ani. Îl uitasem, dar nu mă împăcasem cu pierderea acelei șanse la fericire. Jumătate din timpul ăsta m-a chinuit misterul dispariției lui într-o zi ca oricare alta. Apoi am abandonat toate încercările de-a afla răspunsul și, învinsă, m-am lăsat în voia tristeții. Parcă devenisem invizibilă pentru bărbați. Victoriile profesionale îmi țineau de cald într-un fel, întâmplările fericite din viețile altora, la fel, dar viața mea nu se trăia singură. Lipseam din ea, pesemne, și când a apărut el, m-a cuprins panica. Îngrozitoare panică…

Atunci am început să mă inspectez cu cel mai critic ochi posibil și să caut cu disperare o soluție rapidă. De parcă nu știam că minunile țin atât de puțin… dacă totuși țin. Ce puteam face oare într-un timp atât de scurt? Și sfaturile au început să curgă: câteva puncte de hialuronic și botox… NU, nu încă! Ce naiba, am numai 36 de ani! Tăiat de pe listă. Câteva ședințe la cosmeticiană, niște măști-minune aplicate înainte de întâlnire… Păi, la cosmetică am tot mers, lună de lună, că a funcționat o anume inerție cel puțin la capitolul ăsta, și ridurile alea fine tot acolo sunt, unele chiar deloc fine… Tăiat de pe listă! Mai rămăsese o soluție care merita încercată.

La una din întâlnirile de afaceri, am revăzut-o pe Brigitte. N-o mai văzusem de vreo jumătate de an și dacă era ceva schimbat la ea, era aerul foarte tineresc. Brigitte are 45 de ani. Știu că atunci când îi spui unei femei ce tânără arăți! îi spui totodată și ce bătrână e… și m-am ferit s-o complimentez astfel. Dar am aflat altfel ce anume produsese schimbarea: două creme La Prairie – de zi și de noapte – într-un fel de dispozitiv care le conținea pe amândouă – Line Interception Power Duo. Și care, după 14 zile și 14 nopți de utilizare conform indicațiilor (nu altele decât cele pe care le știm toate – demachiere, tonifiere, serum și cremă), reduc ridurile de expresie, elimină liniile fine și împrospătează tenul.

Citesc pe prospect: “În timpul zilei, trei tipuri de peptide acţionează în trei etape pentru a atenua și preveni formarea ridurilor de expresie, iar factorul de protecție solară 30 împiedica formarea ridurilor fine provocate de acţiunea ultravioletelor. În timpul nopţii, sub acțiunea unor ingrediente care stimulează producția de colagen, elastină şi acid hialuronic, este consolidată matricea extracelulară şi încurajată eliminarea proteinelor deteriorate. Iar exclusivul Complex Celular, prezent în toate produsele La Prairie, are rolul de a acţiona în profunzimea celulelor pentru un efect garantat de reîntinerire.”

Ok, mi-am zis, și am făcut investiția!

Că o fi lucrat sau nu în sinergie cu noua mea stare sufletească de femeie cu speranțe, nu știu. Ceea știu sigur e că înainte chiar de a-l întâlni, am început să primesc semnale că schimbarea promisă se întâmplă… 🙂 Mie, femeie tânără, ce sens avea să-mi spună cineva că arăt tânără? A fost de ajuns o vorbă aruncată de un coleg – însurat, nici șef, nici subaltern, ca să eliminăm orice altă bănuială – într-una din diminețile trecute: ce mai faci, puștoaico?

Puștoaica face foarte bine! Mai ales de alaltăieri. Iar la întrebarea de data trecută, dacă se poate în 14 zile și 14 nopți, răspunsul este: DA, se poate! În fiecare dimineață din cele 14 a fost tot mai bine. Iar în cea de-a 17 noapte, cel mai bine! 🙂

