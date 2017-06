Ce n-a știut lumea despre ea

Fusese o femeie frumoasă, dorită de mulţi bărbaţi. Numai doi avuseseră însă onoarea să-i fie soţi, la distanţă de zece ani unul de celălalt. Desigur, la rândul lor, bărbaţi frumoşi, adulaţi, galanţi, impecabil îmbrăcaţi, cu situaţii materiale de invidiat. Alcătuise cu fiecare un cuplu distins, urmărit cu invidie sau admiraţie de toată lumea.

Soţii ei nu au au fost niciodată geloşi – şi nu pentru că nu le-ar fi stat în fire, ci pentru că ea, în ciuda succesului nebun de care se bucura, a ştiut cum să le hrănească orgoliul şi să le potolească pornirile. Era respectată nu numai pentru frumuseţe şi statut social, ci şi pentru… fidelitate.

Acum, se apropia de 80 de ani și locuia înconjurată doar de pisici. Al doilea soţ murise de câţiva ani. Totuşi, nimeni nu o uitase. Adesea se vorbea de ea ca despre o legendă vie. De aceea, nu a mirat pe nimeni, când televiziunea locală i-a solicitat un interviu chiar de ziua ei. Și atunci, la prima întrebare despre faimoasele ei căsnicii perfecte, fără să-i mai pese de ceva sau de cineva, a șocat audiența…

„Toată lumea vrea să știe secretul unei căsnicii fericite alături de un bărbat frumos într-o lume plină de femei răpitoare. Ei, bine, răspunsul este “alți bărbați”. Și, ca să nu stârnești gelozii, scandaluri, și toate celelalte neplăceri, cum acasă ai unul frumos, îi alegi de amanți pe cei mai puțin arătoși, pe care, niciodată, nimeni nu i-ar putea suspecta că au fost primiți în patul și brațele unei femei frumoase. Dacă bărbații ar fi la fel de isteți, n-ar mai avea loc atâtea drame… Cum să fii gelos sau măcar bănuitor, tu, cel mai frumos, dorit şi curtat bărbat al epocii tale, pe niște bărbaţi şterşi, slăbănogi, cu hainele prea largi sau prea strâmte, după cum era moda?

Reporterița aproape nu mai avea aer… Adică… infidelitatea bine mascată e secretul căsniciilor fericite?…

“Mai spune o dată, draga mea, mai spune o dată acest adevăr! Poți lupta cu natura? Toți avem dorințe ascunse, fantezii, doar că bărbații înșală mai neinspirat decât femeile: le ocolesc pe cele mai puțin dăruite fizic neștiind că în astfel de oameni zac adevărate comori de tandrețe și alte disponibilități… Frumusețea fizică nu vine mereu la pachet cu cele mai dorite calități…” Și a zâmbit ca un copil poznaș.

“Desigur, nu era ca azi, când un bărbat, oricât de puţin ar fi fost de darnică natura cu el, poate apela la cosmeticiană sau poate aborda un stil casual, deloc băţos, care să-i dea un aer măcar interesant. Nu erau nici aceste tricouri pentru bărbaţi simple şi de efect, şi nici aceşti blugi pentru bărbaţi cu ajutorul cărora oricine devine sexy şi atrăgător. Dar eu chiar pe asta am mizat! Și cei doi soți le-au zâmbit – fiecare la vremea lui – cu milă şi condescendenţă urâților care nu se dezlipeau de mine, permițându-le să se numere printre apropiații mei. Ba chiar mă admirau pentru generozitatea de a îndulci suferinţa de câine bătut a acelor bărbați atât de vitregiți de soartă… Poate te întrebi dacă am fost înșelată, dacă am știut de vreo aventură extraconjugală. Tot ce pot să-ți spun e că în viața mea nu am avut vreo discuție pe tema asta. Am fost o femeie fericită și am făcut fericiți câțiva bărbați. Dintre care cei mai fericiți, jur, au fost cei doi soți ai mei.”

Părea atât de ușurată după această mărturisire publică. Și-a aranjat o șuvită de păr cu un gest care nu-și pierduse farmecul, și-a controlat discret poziția fundei de la bluza de mătase ivoar și a mai privit o dată glorios spre cameră.

De ce am simțit dintr-odată toți că avea cumva dreptate, așa imoral cum suna totul?… Pe site-ul televiziunii au curs comentariile. Spre surprinderea tuturor, favorabile. Dintre care unul, anonim, a primit cele mai multe aprecieri: “Eu am fost unul dintre urâți… Ea a fost iubirea vieții mele. Dacă m-aș mai naște o dată, tot pe ea aș iubi-o!”

