Ce pățești când vrei să fii o mamă cool

Întotdeauna mi-am dorit să am o relație deschisă cu copiii mei, chiar și în ceea ce privește discuțiile despre sex și am primit ce mi-am dorit: a trebuit să-i explic fiului meu ce înseamna cele mai urâte înjurături, prefăcându-mă că sunt relaxată total și nu verde-stacojie.

Dar cum am ajuns aici? Am încercat să fiu cât mai aproape de adevăr, corespunzător vârstei copiilor. Primele discuții despre cum apar copiii au început în jurul vârstei de trei ani, când m-am amuzat copios cu întrebarea: ”mami, copiii se cumpără de la magazin?” Evident, i-am spus adevărul și anume că a crescut la mine în burtă. Am scăpat câțiva ani de întrebări, dar acestea au revenit și erau din ce în ce mai stânjenitoare: „dar cum am ajuns la tine în burtă?”, insista fiica mea mai mică. Cea mai plauzibilă explicație mi s-a părut că ar fi că ei au apărut din iubirea mea și a tatălui lor. Am mai scăpat o vreme de întrebări, dar au revenit în forță. Încă erau destul de mici, așa că am crezut că m-am scos cu explicația potrivit căreia o sămânță de la tatăl lor a crescut la mine în burtă. Dar fiica mea, care avea pe atunci șase-șapte ani insistă: „și cum ajunge sămânța la tine în burtă, o înghiți?”. Am scăpat de răspuns ținându-mă cu mâinile de burtă de râs și evitând răspunsul „las’, că o să-ți spun când mai crești un pic”. „Sex fierbinte” silabisea fiul meu la finalul clasei întâi, citind în trecere titlul unei reviste ce zăcea pe o tarabă, dar m-am prefăcut că nu aud.

Cum fiica mea era mai mică, iar băiatul se apropia de 12 ani, am decis să-i explic lui ce și cum. În termeni științifici, fără să mă uit deloc în ochii lui și, probabil, complet roșie, i-am explicat cam ce presupune sexul. Au urmat întrebările despre ce înseamnă înjurăturile cele mai populare. Apoi l-am pus să promită că nu îi va spune surorii lui, dar, cum aveam să aflu mai târziu, un astfel de secret nu se poate păstra. Dintr-o discuție banală, aveam să descoperim că a fost informată și, de la vecini, am auzit că au fost informate și prietenele ei, care erau doar în clasa întâi. Discuția în cauză, dintre fiica mea si tatăl ei: „- Să ne uităm la un film, dar să nu fie film pentru adulți, îi scapă tatălui. – Ce înseamnă film pentru adulți? – Uite, scrie că nu este recomandat persoanelor sub 14 ani întrucât conține scene de violență și sex implicit. –Ce înseamnă? – O să afli când vei crește. – Nu tati, sexul știu ce înseamnă, la implicit mă refeream…” Oricum, nu am scăpat de tot felul de astfel de discuții, întrucât mai am de explicat și despre metodele contraceptive.

Și, ca să îmi dau seama că tot efortul meu a fost în zadar, fiul meu a recunoscut, după doi ani, că știa tot ce i-am spus, dar se distra pe seama mea…

