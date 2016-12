Ce să aleg atunci când nu-mi mai laşi nimic de ales?

Era primul Crăciun în care nu mai eram împreună. Ştiam că îmi urmăreşte orice mişcare şi pentru prima dată realiza că m-a pierdut definitiv. În timpul relației, mă amenința mereu că nimeni nu mă va iubi mai mult decât o face el şi asta m-a ținut mulți ani într-un cuplu în care eram nefericită. După mai bine de 10 luni de la despărțire, şi-a dat seama că sunt mai fericită ca niciodată alături de un alt bărbat. Bărbatul meu. În disperare, a încercat să mă îndepărteze de cel pe care îl iubesc din tot sufletul, trimițându-mi un mesaj cu ocazia Crăciunului. El mă cunoştea relativ bine, ştia că eu, atunci când îmi pun ceva în minte, duc la bun sfârșit, ştia că vorbele sale goale sunt egale cu zero în fața mea. Ştia asta, dar mai ştia şi că îi va răni orgoliul bărbatului de lângă mine.

Ei, bărbații, nu înțeleg că pentru noi, femeile, există doar cei care ne fac fericite, că avem nevoie doar de dragoste şi de căldură pentru a le fi fidele şi a le rămâne alături o viață. Că atunci când am plecat, am plecat pentru totdeauna şi nici vorbe, nici cadouri, nici amenințări nu ne mai pot întoarce. Noi fie iubim din tot sufletul, fie abandonăm lupta atunci când aceasta este inutilă. Noi nu băgăm în seamă mesajele şi toate idioțeniile din partea persoanelor care ne-au rănit în trecut. Nu băgăm în seamă lucrurile astea şi totuşi vi le arătăm celor din prezent ca să ştiți că trecutul nu mai există încă din momentul în care am hotărât să începem ceva cu voi.

Am trecut prin multe greutăți în viață şi ultimele patru Crăciunuri au fost un chin. Speram că acesta va fi diferit. Am fost fericită atunci când te vedeam fericit alături de mine, dar în momentul în care intervine gelozia nesfârşită şi suspiciunea la orice pas, ajung să mă tem de viață. Să fi greşit oare în trecut deoarece am îndurat prea multe sau acum când încă mai sper că într-o zi voi fi iubită pentru tot ceea ce însemn eu: o sumă de calități şi defecte?

Guest post by B. M.

