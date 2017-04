Avea 50 de ani, dar nu-i arăta. Pentru că era mai slab, părea înalt. Avea o mustață pe care o mângâia mândru în timp ce vorbea. Era cărunt, îmbrăcat într-o cămașă și blugi. Avea aerul cocoșului trecut de tinerețe, dar încă în formă. Nu părea foarte bogat. Dar nici sărac nu era. Mai curând, genul de om pe care l-ai pune în clasa de mijloc tipic românească: casă, mașină, vara la mare în Bulgaria.

Tipul, să-i spunem Ion, a început brusc să-mi vorbească despre femei. Nu știu ce-l apucase, ne cunoscusem de puțin timp. Însă povestea interesant și l-am lăsat să-și spună ideile. Mi-a pocit numele, dar l-am iertat.

– Vitali, eu am divorțat și nu regret. Cum mă vezi, la 50 de ani, nu mă mai însor. Cea mai mare prostie: să te legi la cap cu o singură muiere. Oricum, ne naștem și murim singuri. De ce să suferim într-o relație de dragul relației? Știi ceva? Dragostea este prea umflată. Nu ai cum să fii îndrăgostit toată viața de una singură. Nu există. Adică, eu văd o femeie. Îmi place de ea. Stăm împreună. Îi rabd toate ifosele și nemulțumirile o perioadă. Că ifose există la toate femeile. Dar, la un moment dat, nu se mai poate și îi zic: du-te, fă, la tine acasă și lasă-mă cu izmenele mele. Am făcut prostia să mă însor, dar nu mai fac. Crezi că duc lipsă de femei? Și ce dacă am 50 de ani? Încă mă țin bine, iar femeile apreciază asta la mine. Și mă acceptă așa cum sunt. O relație durează patru-cinci ani. În cazul meu. După aia se duce pe gârlă toată mu-mu-mu. Rămâne doar obișnuința și relația se transformă în rahat. Nuuu, mai bine stau singur. Mă rog, stau în relații scurte. Și mai știi ceva, Vitali? Fumeiuștele tinerele sunt cele mai proaste. Să te ferești de cele de 20 de ani. Eu mă încurc doar cu cele coapte. 30, 40, 50 de ani. Puștoaicele astea nici nu știu să se f..ă. Ultima dată, chiar mi-a părut rău că m-a pus păcatul s-o aduc pe una acasă. S-a pus pe spate și aștepta. Ce vrei, fă? Unul ca mine, la 50 de ani să te… Vrei să mi se oprească inima? Jur, am rugat-o să se îmbrace și să se care. Femeile trecute prin viață, cu experiență… Astea sunt și cele mai bune la pat. Ca să fiu sincer cu tine, cea mai bună relație este cu una măritată. Cu o femeie măritată nu te doare capul deloc. Vine la mine, stă puțin, face treabă bună, știe ce vrea, știe ce vreau. Și eu, și bărba-su suntem câștigați din această relație. Nu crezi? Păi, ăla nu se mai dăduse la ea de vreun an. O femeie trebuie să aibă de toate ca să nu-ți facă probleme. Și dacă nu are acasă, o să caute. A găsit la mine. Și ce fericită se duce la bărbatul ei după… Ăla are de toate, mâncare, curat. Nu-l mai bate la cap. Omul e fericit. Și mie îmi face mâncare, îmi face curat prin casă. Nu o rog. Să știi. Face ea ca să mă mulțumească într-un fel pentru ce-i ofer. Dacă te uiți dintr-o parte la ea, are familie, copii mari. Dar femeia rămâne femeie și la 40 de ani. De fapt, atunci e cea mai bună. Am fost cu ea și la mare, și la munte. Când a putut, desigur…

Zrrr, îi zbârnâie telefonul în buzunar: „Da, dragoste. Ce ai făcut? Ești deja la mine? Nu pot acum. Dacă vrei, rămâi. Nu azi? Bine, când poți! Când? Ok.” Bărbatul închise telefonul și îl puse înapoi în buzunar. Apoi se uită conspirativ la mine.

– Mâine am treabă. Mă duc mai întâi să iau niște flori, să mă tund și cumpăr niște mâncare bună. Hai, că ți-am umplut capul de prostii, pa, bă, Vitali.

A salutat și a plecat. Avea aerul unui îndrăgostit. Naiba să-l știe cât era adevăr în ceea ce-mi îndrugase. Deși… Mai știi, unii se prostesc la cap și la 50 de ani. În ciuda abordării misogine a ceea ce înseamnă relația, era sincer. M-a frapat faptul că se complăcea în starea de amant și părea chiar fericit.

