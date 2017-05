Cele 26 de orașe cu cea mai înaltă calitate a vieții din lume

20. Stockholm, Suedia – locul 5 la categoria poluare, incredibil de curat.

19. Praga, Republica Cehă – Locul 10 la costul traiului și 9 la siguranță.

18. San Francisco, SUA – Hub pentru industria tech globală, este incredibil de scump, dar calitatea vieții e excelentă. Locul 1 la capitolul vreme.

17. Cape Town, Africa de Sud – cea mai bună calitate a vieții din toată Africa datorită prezenței în top 5 la vreme și prețul proprietăților.

Cape Town, South Africa ( Getty )

16. Madrid, Spania – locul 4 la sănătate și 7 la vreme.

15. Lisabona, Portugalia – locul 9 la timpul petrecut pe drumul casă-job, locul 3 la capitolul vreme.

14. Toronto, Canada – locul 8 la puterea de cumpărare.

13. Auckland, Noua Zeelandă – Cu aproape 5 milioane de locuitori, Noua Zeelandă are două orașe în top 15 cele mai bune orașe de locuit din lume. Auckland a intrat în top datorită scorurilor bune (între locul 11 și 17) la patru categorii.

Auckland

T11. Berlin, Germania – a ratat prezența în top 10 general deși este în top 10 la trei categorii: sănătate, putere de cumpărare și trafic.

T11. Helsinki, Finlanda – la egalitate cu Berlinul, cu scoruri bune (locul 11 sau mai sus) la patru categorii.

Getty Images/iStockphoto

10. Sydney, Australia – Unul dintre cele mai atractive orașe din lume, deși nu e cel mai atrăgător din Australia. Are soare tot anul și poziția 10 în clasamentul general a câștigat-o datorită locurilor 11-15 obținute la patru din cele opt categorii monitorizate de Deutsche Bank.

9. Amsterdam, Olanda – Cu atâția bicicliști pe străzile capitalei, nu e de mirare că aceasta ocupă locul 4 la timpul de deplasare.

Amsterdam (Shutterstock)

8. Boston, SUA – Locul 1 la calitatea vieții și locul 2 la puterea de cumpărare.

7. Ottawa, Canada – Capitala Canadei ocupă locul 4 la trei categorii – puterea de cumpărare, prețul proprietăților și poluare.

Ottawa, Canada ( Getty Images/iStockphoto)

6. Copenhaga, Danemarca – Capitala daneză e mai mereu în topurile celor mai bune orașe de locuit. Acum ocupă locul 5 după siguranță și este al 8-le cel mai puțin poluat din lista DB.

5. Zurich, Elveția – Elveția e percepută oricum ca o țară de vis, așa că nu miră pe nimeni prezența orașului Zurich în topul DB confirmă reputația. Este pe locul 1 la puterea de cumpărare și pe locul 2 la siguranță și indicii de poluare.

ETH Zürich/Marco Carocari

4. Melbourne, Australia – Cel de-al loilea oraș ca mărime din Australia e primul în privința calității vieții. Locul trei la puterea de cumpărare și încă două locuri în top 10 pentru prețul proprietăților și vreme.

3. Viena, Austria — The honour of highest ranked city in a non-English speaking country goes to Austria’s capital, thanks to the best healthcare of any city on the list, as well as being the sixth safest.

Viena, foto Heinz-Peter Bader/Reuters

2. Edinburgh, UK – Capitala Scoției nu e nici pe departe la fel de mare sau puternică precum Londra, dar calitatea vieții acolo e mult mai bună: cel mai bun timp de deplasare în trafic, al doilea loc la sănătate și al treilea cel mai puțin poluat dintre toate orașele monitorizate.