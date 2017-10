Cinefilul subțire cu filme bune se ține – Les Films de Cannes à Bucarest, ediția a opta

Între 13 și 22 octombrie va avea loc cea de-a opta ediție a festivalului Les Films de Cannes à Bucarest. În prezentarea pentru presă, Cristian Mungiu a ținut cu sufletul la gură asistența: noutăți multe, program complex, excelent coordonat – în premieră, anul acesta festivalul va avea câteva “filiale” în țară -, invitații, selecția de filme, masterclass-urile și workshop-urile sunt dovada unei preocupări continue de a da tot mai multă greutate unui festival ce are deja o tradiție și o bună reputație. Zbaterea regizorului Mungiu a fost și mai intensă, poate pentru că în 2017 se împlinesc 10 ani de la câștigarea singurului Palme d’Or pentru lung metraj de către un român. 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, remasterizat, va rula în deschiderea festivalului. Ne ateaptă 10 zile de emoții și trăiri rupte de cotidian. Nu le ratați!

Printre invitații de onoare de anul acesta, reputatul regizor maghiar Béla Tarr, cunoscut pentru filme precum The Turin Horse și Sátántangó, și cineastul francez Laurent Cantet, câștigătorul premiului Palme d Or în 2008 cu drama Entre les murs.

Bela Tarr

Entre les murs

Festivalul va organiza o serie de proiecții speciale și discuții cu cei doi invitați în cadrul programului Artiști în dialog.

– 13 octombrie: Öszi almanach/Almanac of Fall, prezentat la Festivalul de la Locarno în 1984, The Turin Horse (2011), recompensat la Berlinală cu Marele Premiu al Juriului/ Ursul de Argint și Premiul FIPRESCI, şi Werckmeister Harmonies care a avut premiera mondială la Festivalul de la Cannes, în 2000, în sectțiunea paralelă La Quinzaine des Réalisateurs.

– 13 octombrie, Cinema Elvire Popesco: Entre les murs / The Class inaugurează secțiunea dedicată autorului francez Laurent Cantet, câștigătorul premiului Palme d’Or în anul 2008.

Laurent Cantet

– între 13 și 15 octombrie, Cinemateca Eforie: Retrospectiva Béla Tarr care e va încheia cu proiecția lungmetrajului de șapte ore și jumătate, Sátántangó. Bazat pe romanul omonim al lui László Krasznahorkai, filmul a avut premiera mondială la Festivalul de la Berlin, în 1994, și este considerat de critică drept unul dintre cele mai bune filme din istoria cinematografiei. Béla Tarr va deschide cea de-a doua ediție Les Films de Cannes à Cluj-Napoca, pe 13 octombrie. La Cluj, cineastul va avea un dialog cu publicul la finalul proiecție The Turin Horse, la Cinema Victoria, discuție moderată de Prof. Dr. Doru Pop de la Universitate Babes-Bolyai.

Sátántangó

– 14 octombrie, Cinemateca Eforie: Béla Tarr va susține un dialog cu publicul la finalul proiecției The Turin Horse, despre care a anunţat că este ultimul pe care îl realizează, iar discuția va fi moderată de criticul francez Jean Michel Frodon.

– 18 octombrie, Cinema Elvire Popesco: Laurent Cantet va fi prezent la premiera în România a titlului L’Atelier/The Workshop, prezentat anul acesta la Cannes în secțiunea Un Certain Regard. Filmul va fi precedat de proiecția primul său scurtmetraj, Tous à la manif, pentru care a primit premiul Jean Vigo în 1994. La București vor putea fi văzute Retour à Ithaque/Return to Ithaca (Festivalul de la Veneția, 2014) și L’Emploi du temps/ Time out (2001), un film scris de Cantet împreună cu colaboratorul său obișnuit, Robin Campillo, și plasat pe locul nouă în selecția „Best Films of the Noughties”, realizată de The Guardian.

L’Atelier

– 21 octombrie, la ora 11:00, la Cinema Pro: a doua ediție a evenimentului Managing Talents, continuând demersul festivalului de a sprijini actorii debutanți sau consacrați, indiferent de vârstă, în dezvoltarea lor profesională. Întâlnirea are ca obiectiv punerea a cât mai multor actori români în contact cu directori de casting renumiți, din întreaga lume. Formularul de înscriere, condițiile de participare și mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul filmedefestival.ro sau accesând acest link . Numărul participanților este limitat – 250 de locuri, iar taxa de participare este de 100 de lei.

Actorii interesați sunt invitați să realizeze o înregistrare video (self-tape) în engleză, franceză sau rusă (pe un text propus în pagina evenimentului) și să creeze link-uri de acces online către acest self tape și fișa lor din baza de date a unei agenții de casting – fișa conținând obligatoriu fotografii recente. Opțional, pot completa aplicația furnizând link-uri de acces online către un film de prezentare (reel), precum și către secvențe din filmele în care au jucat.

Perioada de înscriere este 27 septembrie – 8 octombrie. Toți participanții înscriși la workshop vor fi înregistrați automat în bazele de date ale directorilor de casting invitați la București.

Directorii de casting și organizatorii vor viziona self-tape-urile celor înscriși la workshop și, pe baza lor, directorii de casting vor selecționa un număr de circa 30 de actori care vor avea șansa unei întâlniri individuale cu aceștia în zilele de vineri 20 octombrie și, respectiv, duminică, 22 octombrie.

Directori de casting invitați: Frank Moiselle (a colaborat cu regizori renumiți precum Jim Sheridan, Joel Schumacher, Gillies MacKinnon și Neil Jordan și a lucrat pentru numeroase seriale de televiziune, printre care Ballykissangel, Tudors, Borgias și Vikings), Vicki Thomson (a lucrat pentru numeroase producții TV multi-premiate inclusiv Broadchurch, Humans, Grantchester, Brief Encounters, The Last Kingdom, Episodes), Victor Jenkins (Victor Jenkins Casting Ltd.) pentru producțiile epice Troy și Alexander și nominalizat la premiile Artios alături de Kelly Valentine (VHJ Casting), Nathalie Cheron (lucrează pentru producții franceze și europene, colaborând cu unii dintre cei mai renumiți regizori europeni – Luc Besson, Olivier Assayas, Guillaume Gallienne, Frédéric Auburtin și americani – Robert Altman, Norman Jewison, Danny Huston, Des McAnuff și Doug Liman), Elizaveta Shmakova (și-a început cariera la Academia de Balet Vaganova, devenind curator pentru Teatrul Balșoi din Moscova și Teatrul Mariinsky din Sankt Petersburg. Din 2002, este Director de casting pentru Studio Slon, unde lucreaza la producții rusești și internaționale).

Workshopul este organizat în colaborare cu Richard Cook, unul dintre fondatorii agenției The Lisa Richards Agency și directorul artistic al Subtitle Film Fest, precum și fondatorul Cat Laughs Comedy Festival în Kilkenny, Irlanda, unul dintre cele mai importante festivaluri de comedie.

Richard Cook

Actorii care vor intra în dialog cu participanții la Managing Talents sunt Nahuel Perez Biscayar (protagonistul 120 battements par minute, în regia lui Robin Campillo, film premiat cu Grand Prix – Cannes 2017), Dylan Smith (cunoscut pentru rolurile din 300, Total Recall, The Mummy), Valentina Lodovini (premiată pentru rolul Mariei din filmul Benvenuti al sud, în regia lui Luca Miniero) și Vlad Ivanov (unul dintre cei mai populari actori români ai momentului, cunoscut pentru rolurile din 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile – r. Cristian Mungiu, Poliţist, adjectiv – r. Corneliu Porumboiu, Poziţia copilului – r. Călin Peter Netzer și Câini – r. Bogdan Mirică).

Radu Muntean (Hârtia va fi albastră, Un etaj mai jos) și Cristian Mungiu (4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile, După Dealuri, Bacalaureat) sunt cei doi regizori care vor susține cea de-a doua parte a workshop-ului din 21 octombrie.

***

Les Films de Cannes à Bucarest ajunge anul acesta și în alte șapte orașe din țară, urmând a avea loc ediții regionale în Timișoara, Iași, Cluj, Brașov, Sibiu, Arad și Suceava. Sub titlul Les Films de Cannes @ Astra Film Sibiu, Les Films de Cannes, în parteneriat cu festivalul de film documentar Astra Film Sibiu, vor programa în premieră în România, atât la București cât și la Sibiu, trei dintre filmele documentare prezentate la ediția din acest an a Festivalului de la Cannes.

Documentarul 12 jours (r.Raymond Depardon) este filmat într-un spital de psihiatrie în care care cei internați fără consimțământul lor sunt puși în fața unui judecător care le va decide viitorul. Le Venerable W. este o observație fină despre cum islamofobia și discursul urii se transformă în violență și distrugere. Regia pentru Venerable W. o semnează Barbet Schroeder, cunoscut pentru filme ca Général Idi Amin Dada: Autoportrait sau L’avocat de la terreur (Un Certain Regard, Cannes 2007, Premiul César pentru cel mai bun documentar, 2008). În program este și Nothingwood, de Sonia Kronlund, prezentat în Quinzaine des Realisateurs, care spune povestea unei vieți petrecute pentru a împlini un vis din copilărie.

Le Venerable W.

Ediția a opta a Les Films de Cannes à Bucarest este organizată de Asociația Cinemascop și Voodoo Films și realizată în parteneriat cu Ambasada Franței și Institutul Francez din Bucureşti. Les Films de Cannes à Bucarest este un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, de Centrul Naţional al Cinematografiei și finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB, cu sprijinul SACD / Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques și al Institutului Cultural Român.

Mai multe detalii despre filmele și invitații celei de-a 8-a ediții Les Films de Cannes à Bucarest se regăsesc pe site-ul oficial al festivalului și pe pagina de facebook: Les Films de Cannes a Bucarest.

Citiţi şi

”Les Films de Cannes à Bucarest” revine între 14 și 23 octombrie

Fii critic la Cannes!

„Les Films de Cannes à Bucarest”, festivalul premianţilor „Un Certain Regard”

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.