Coco Chanel și prietenii – cinci povești fabuloase

A fost odată ca niciodată. Au fost poveşti, au fost emoţii. Au fost relaţii. Multe doar spuse, altele trăite să fie spuse. Cât e adevăr şi cât ficţiune, nimeni în afară de Coco nu putea şti. A fost o mamă care ar fi murit ba de tuberculoză, ba de foame şi oboseală. A fost un tată care nu și-ar fi părăsit copiii, ci s-ar fi dus în America după bunăstarea pentru a-i crește. A fost un copil ce ba ar fi fost al lui Coco, ba al surorii Julia. Au fost acuzații de colaborare cu naziștii. Reale. Au fost apoi iubiri. Doar cu bărbaţi, ori cu femei şi bărbaţi, nu ştim cu certitudine. Nici nu contează. Pentru artişti limitele sunt relative. De or exista. În iubire, în sex, în exprimare. Şi bine că e aşa. Altfel nu ar arde. Iar dacă nu ar arde, nu ar crea. Unele sunt certe. Altele au creat legenda. Atâta viaţă a fost în Coco, încât orice ipoteză e validă. A şocat, a inventat, a rupt bariere şi tocmai de aceea totul e posibil. Dar Coco, prin ceea ce ne-a lăsat, şi-a câştigat dreptul ca fiecare colț al vieţii ei să fie învăluit într-o lumină blândă, fără umbre. Orice s-ar spune. Ei îi este dedicată una din nuanţele noii colecţii Rouge COCO Pink. Și cum altfel să se cheme decât Légende.

Celelalte cinci nuanțe de roz vibrant, dulce sau pudrat, poartă numele a cinci femei care s-au bucurat de prietenia domnișoarei Chanel. Să vedem cine au fost Vera, Olga, Edith, Roussy și Marie.

Chiar dacă în 1930 a “trădat-o” pe Chanel, plecând să lucreze pentru designer-ul Edward Molyneux, nu putem să uităm ceea ce a însemnat Vera Lombardi pentru Coco. Ea a fost cea care a prezentat-o pentru prima dată pe Coco prinţului de Wales, Edward VII şi lui Hugh Richard Arthur Grosvenor, al doilea Duce de Westminster. Nimic mai uşor pentru cea care era răsfăţata elitei britanice. Sportivă, sănătoasă, chic, se delecta la vânătoare sau navigând. Chanel nu a putut face o alegere mai bună atunci când, în 1920 a ales-o să se ocupe de relaţiile publice ale casei Chanel. Se spunea despre Vera Lombardi că “nu exista persoană mai apreciată în înalta societate engleză”. Că o fi fost spioană a Marii Britanii în Italia, ori ba, nu ştim. Umblă vorba că ar fi cochetat cu acest tip de activitate. Şi dacă a fost, povestea ar fi cu atât mai interesantă. Nu puteau alege un nume mai potrivit cei de la Chanel pentru nuanţa Vera. E exact ca ea: casual, dar chic, modernă şi naturală. Absolut cuceritoare!

Paris, 1917. Picasso vine de la Roma să proiecteze decorurile și costumele pentru spectacolul de balet “Parada”, pus în scenă de Jean Cocteau pentru vestita trupă Les Ballets Russes a lui Serghei Diaghilev. Când trupa pleacă în turneu, însoțește corpul de balet la Roma și se îndrăgostește de frumoasa dansatoare Olga Khokhlova. Ea va întrerupe turneul și cariera, iar un an mai târziu se căsătoreau la Paris. Olga avea 27 de ani, Pablo, 37.

Olga Picasso, îmbrăcată în Chanel, 1917

Olga își vede împlinite visele burgheze. Începe un trai pe picior mare, intră în high life-ul parizian ca madame Picasso, îl “convinge” că au nevoie de casă cochetă, servitori și șofer, iar ea, de la rochia de mireasă la ultimele creații semnate Coco Chanel. Fericirea, atâta cât a fost, a durat până la nașterea fiului lor, în 1921. Dorința Olgăi de a-l controla pe Picasso, un artist boem care avea permanent nevoie de muze, devenea sufocantă. De relația lui cu o tânără de 17 ani, începută în 1927 și continuată într-un apartament situat chiar vis à vis de casa lor!, află abia după 8 ani, când va cere și divorțul. Neacceptat vreodată de Picasso, din motive de împărțire a averii. Îi va despărți moartea în 1955, când Olga pleacă cu toată ura și suferința adunate pe lumea cealaltă.

La unul din faimoasele baluri ale contelui de Beaumont, Paris, 1924.

Legătura dintre Olga Picasso şi Coco Chanel n-a fost doar cea dintre clientă și designer. Ele au împărţit și saloanele Misiei Sert, și prietenii, și, pentru scurt timp, chiar şi pe Picasso. Pentru că și Coco, în ciuda prieteniei lor, a fost sedusă de Pablo. Misia Sert, fascinată de intrigi şi poveşti pasionale, a ajutat la naşterea amorului dintre cei doi artişti, invitându-i constant la Operă, să împartă loja împreună cu ea. Picasso, pasional, impulsiv şi plin de dorinţă, era ca un magnet pentru femeia care îşi explora în permanenţă sexualitatea. “Mă fascina ca un uliu. Simţeam frică atunci când era în preajma lui. Simţeam când intra în aceeaşi încăpere cu mine. Nu îl vedeam, dar ştiam că e acolo. Se uita la mine într-un fel… mă făcea să tremur”. Cum să rezişti unei asemenea tentaţii?

“Toţii oamenii aceia de viţă nobilă, care mă priveau de sus pe vremea când nu eram faimoasă, toţi, se vor rostogoli la picioarele mele”, a spus Coco Chanel vorbind despre începuturile sale, când încă nu făcea parte din protipendada pariziană. Tocmai de aceea cred că Edith de Beaumont şi Coco Chanel nu au fost nicicând prietene. Era mai mult o asociere obligatorie impusă de staturile lor. De fapt, era serviciu contra serviciu. Familia de Beaumont avea onoarea de a găzdui cea mai mare creatoare de modă, iar Coco, cea care fusese un copil orfan şi sărac, era elogiată de aristocraţia Parisului.

Cuplul Beaumond la unul din balurile lor trăsnite, 1920

Era perioadă în care Parisul experimenta. Grotescul, fascinantul, suprarealismul vremii. Orice extravaganţă era dorită şi promovată. Iar familia de Beaumont era un promotor acerb al noilor mode. Câţi oftau dorind să fie invitaţi la celebrele lor baluri mascate… Gabrielle a creat costumele pentru unul din ele, dar, ghinion, gazdele au “uitat” s-o invite. Misia Sert, buna ei prietenă, va refuza să participe la acea sindrofie, făcând cunoscut și motivul. În scurt timp însă, Étienne şi Edith de Beaumont vor organiza petreceri somptuoase în cinstea lui Gabrielle Chanel…

La schi, cu bogații și celebrii vremii. În picioare, Étienne şi Edith de Beaumont.

Influenţa Misiei Sert în viaţa lui Coco Chanel e uluitoare. Se pare că Chanel a iubit-o nespus pe cea care, din dorinţa de a-şi salva casnicia, sau, cine ştie, de a se salva pe ea însăşi de la chinuri, a început o relaţie cu amanta soţului, prinţesa sculptoriţă Isabelle Roussadana Mdivani, cunoscută ca Roussy. Pentru ceva timp Misia, soţul ei şi Roussy au practicat ménage a trois. Nimic nu le era interzis acestor zei ai Parisului interbelic. Îşi trăiau clipa eternă exact aşa cum îşi doreau. Fără să ascundă nimic. Doar ei dădeau tonul, impuneau mersul societăţii şi dădeau culoare lumii.

Amanta familiei Sert a trăit puțin (moare în 1938, la doar 32 de ani), dar a rămas în istorie în special datorită legăturii cu Misia, a cărei viaţă a distrus-o. Soţul o părăseşte până la urmă pentru a se căsători cu Roussy, iar Misia cade pradă drogurilor. Şi apune. Dar afacerile nu au de-a face cu viaţa privată. E clar că Roussy a fost a fost o figură importantă în viaţa Misiei Sert şi, prin extensie, în viaţa lui Coco. O dovadă în plus că cele două prietene de nedespărţit, Coco şi Misia au oferit eternitate anonimilor prin simpla prezenţă în viaţa lor.

Balerinul, coregraful, artistul complet Serge Lifar, care va deveni bun prieten cu Coco, pozând pentru Isabelle Mdivani, 1930s

Madame Jose Maria Sert in the costume she wore at Le Bal Oriental, 1935

Prinţesa Maria Pavlovna de Rusia, sora lui Dimitri, a fost una dintre prietene de suflet ale lui Coco. Nici nu se putea altfel. Puternică, impulsivă, dar mai presus de toate liberă. Atunci când a simţit că nu mai suportă viaţa de la Curtea Regală a Suediei, fiind căsătorită cu fiul moştenitor, Guillaume al Suediei, se ia şi pleacă. Divorţează şi se întoarce acasă, în Rusia. Nu îi plăcea deloc Suedia, considerând-o provincială. Dorinţa ei de libertate e evidentă şi prin felul în care se comportă cu cei trei fii ai ei: nu se poate apropia de ei. Nu are niciun fel de instinct matern şi nu o interesează soarta copiilor, care sunt daţi în grija bonelor. Până la urmă nu ea a fost cea care şi-a dorit să fie soţie ori mamă.

În 1917 se recăsătoreşte, dar în curând cei doi soţi sunt nevoiţi să îşi părăsească ţara pentru că izbucneşte revoluţia. Aleg Parisul, un oraş liber, cosmopolit şi puţin excentric. Exact pe gustul prinţesei. Aici o cunoaşte pe Coco, care o îndrăgeşte pentru spiritul ei liber şi talentul artistic – va broda și ceea ce iese din mâinile ei de prințesă educată să știe de toate va face furori. Maria divorţează a doua oară. Se pare că nu îşi găseşte în niciun fel pacea, deşi la Paris creaţiile ei au succes, are prieteni şi o viaţă socială plină. Aşa că, la 30 de ani, decide să o ia din nou de la capăt, de data aceasta în America. Aici începe să îşi scrie memoriile, care se vând ca pâinea caldă. Pe când viaţa ei se pare că s-ar fi aşezat pe un făgaş normal, are loc tragedia care o face din nou să fugă. De ea, de gânduri, de suferinţe. Moartea fratelui său Dimitri o răvăşeşte atât de tare încât, la 52 de ani, renunţă la tot şi pleacă în Argentina.

Nunațe de roz captivante și maiestuoase, pentru inventivele care nu încetează să se înnoiască iar și iar.

Fiul său din prima căsătorie, contele Lennart Bernadotte de Wisborg este cel care îi oferă mamei şansa de a-şi trăi ultimii ani împreună cu familia lui, în linişte, pe insula Mainau. Marea ducesă Maria Pavlovna moare liniştită la 78 de ani şi este îngropată alături de singurul bărbat pe care l-a iubit toată viaţa ei: fratele său, marele duce Dimitri.

Ce spune Casa Chanel despre rujurile cele noi

Că au textură ultra senzorială, alunecă și se topesc ușor, au un finisaj satinat, cremos, fără să fie gras, au efect tridimensional (buzele capătă volum), hidratează intens (asta este noutatea majoră), hrănesc (miezul e format din ceruri de jojoba, mimoză și floarea soarelui), nu se întind (un film de polimer cu microcapsule de silicon previne întinderea și păstrează intensitatea și strălucirea culorii), nu usucă buzele (pigmenții sunt foarte fini, nu îngreunează formula). O droaie de avantaje, nu?

Ce spune Catchy, după trei săptămâni de teste pe șase tipuri de buze (mai tinere și mai mature )

1. ușor de dat, lunecă spectaculos, forma batonului oferă o precizie suficientă dacă ești îndemânatică.

2. la început puteți aplica și două staturi, dacă buzele sunt deshidratate. Cu timpul, un singur strat e suficient. Hidratarea este cumva continuă.

3. este rezonabil de rezistent, dar dacă ați mâncat/băut/fumat mai des peste zi, trebuie împrospătat.

4. nu migrează în liniile fine din jurul buzelor (maxim de important după o anumită etate )

5. se demachiază ușor, nu lasă buzele pigmentate. Interesant e că buzele rămân hidratate, proaspete, arată bine, ce mai!

6. efectul de volum este remarcabil.

7. culoarea nu se fanează.

Dacă Chanel conferă senzualitate, bucurie și strălucire cum a promis? Oh, da!

Acum, pentru dependentele de ruj, noua coleție Rouge COCO e tot ce și-au dorit, iar pentru începătoare, este partenerul perfect pentru primul pas spre exprimarea feminității. Puțin și bun. Voilà, mesdemoiselles! A purta pentru prima dată ruj e ca și cum te-ai urca prima dată pe tocuri – primii pași pot fi intimidanți. Dar și când înveți să mergi, nimic și nimeni nu-ți mai stă în cale. Tu ai ba(s)tonul mareșalului Chanel în poșetă!

Rujurile se găsesc în magazine la un preț de 167 lei.

Urmează poveștile celorlalte 18 rujuri grupate în alte patru game: REDS, ORANGES, PLUMS și ROSEWOODS. Iubiți, prieteni, muze, artiști…

Rouge COCO NUDE, rujurile dedicate familiei, sunt aici. Rouge COCO REDS, rujurile dedicate iubiților, sunt aici. Rouge COCO PINKS, rujurile dedicate prietenilor sunt aici. Rouge COCO PLUMS, dedicate artiștilor care au inspirat-o, sunt aici. Rouge COCO ROSEWOODS sunt aici.

