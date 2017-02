Cum am ratat așa o șansă?

Ion Rațiu, în confruntarea televizată din mai 1990, când împreună cu ceilalți prezidențiabili – Radu Câmpeanu şi Ion Iliescu – a răspuns la întrebarea ce vor face dacă nu va câștiga alegerile.

„Toată viaţa mea am luptat pentru democraţie, am plecat din ţară când eram tânăr, m-am opus totalitarilor de dreapta, şi pe urmă m-am opus totalitarilor de stânga. După ani şi ani de luptă în Occident, care sper că se va cunoaşte din ce în ce, tot mai bine, în momentul în care nu voi fi ales mă voi concentra să aduc tot ce am acumulat eu în toţi aceşti ani de exil, toate cunoştinţele mele, tot ce am scris. Voi lupta ca să caut să aduc elementul esenţial al democraţiei, care nu este jocul numelor, cifrelor, cine are majoritate, cine are mai multe voturi. Asta nu e democraţie. Democraţia însemnează o înţelegere că omul este în centrul societăţii şi totul se învârte în jurul lui. Democraţia însemnează că-l asculţi pe om şi pe urmă îi respingi punctul de vedere. Chintesenţa democraţiei se poate exprima într-o singură frază: voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine! Dacă eşti în stare să faci treaba asta, atunci însemnează că am început să învăţăm ce e democraţia. Iar rostul meu, dacă nu voi fi ales (n.r. preşedinte), e să aduc democraţia în ţara asta cât mă ajută pe mine puterile mele, nu numai în partidul meu, PNŢCD. (…) Toată viaţa mea voi dedica-o acestui scop“.

Asta a spus, dar trebuie să-l vedeți și auzi.

Citiţi şi

Noi, p*limea fără piscine și fără viloaie, nu trăim cu stresul justiției și nu vrem să ne eliberați

Mai încet cu pianul pe scări!

Anul acesta am simțit cum se încearcă scoaterea lui Hristos din noi

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.