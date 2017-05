Cum e cu iubirea la distanță (I)

”Distance means so little when someone means so much.” (Distanța contează atât de puțin când cineva înseamnă atât de mult) … pe naiba! E al dracului de grea!

Sau chiar imposibilă, ar spune scepticii.

L-am cunoscut pe J. pe 3 Octombrie, 2010.

Eu: Studentă, 21 de ani, young and wild, dar cu vise și pespective mărețe, încurajată în permanență de familie. Nu credeam în povești și nu acceptam deloc ideea de ”the one”, suflete pereche, și toate prostiile astea.

El: American, 36 de ani, de doi ani în Iraq, divorțat, cu doi copii, avea permisie o dată la trei luni (câte o lună).

S-a lăsat convins de un coleg român să viziteze minunata noastră țărișoară.

Mi-am băgat picioarele în toate regulile autoimpuse, și următoarele două săptămâni le-am petrecut cu el. Ne-am plimbat și ne-am iubit, ca și cum am fi fost împreună dintotdeauna. Mai pe scurt (citez): ”o luasem razna.”

Niciodată nu m-a lovit mai tare că doi oameni, aparținând unor culturi complet diferite (+diferența de vârstă) pot avea atât de multe lucruri în comun.

Nu o să vă scutesc de detaliile incredibile, despre care, până și acum, rațiunea îmi spune că au fost puerile: mi-a zis că mă iubește a doua zi dup ce ne-am cunoscut. Eu m-am abținut. I-am zis a treia zi. 🙂

După deliciul momentelor desprinse din “Serendipity” (recomand filmul celor care nu l-au vazut), era timpul să plece înapoi în Iraq.

Ce am simțit atunci, e greu de descris: parcă mi-a tras cineva o bâtă în cap, a început să mă lovească în piept cu picioarele, iar eu nu puteam să mai respir. Așa ceva nu credeam că exista. Ce dracu’ se întâmpla cu mine?

L-am dus la aeroport, mi-am luat o sticlă de vodka și în taxi, pe drum înapoi (în timp ce plângeam de mama focului), am dat gata jumătate din ea. L-am rugat pe taximetrist să mă plimbe prin București. Pe unde vrea el.

O cursă de 170 Ron mai târziu am ajuns acasă pe trei cărări și, cu ținuta glorioasă a unui om cu alcoolemia peste doi la mie, i-am spus mamei: ”Ăsta e bărbatul cu ca-ca-ca-care mă voi căsători…. Hâc!”

Maica’mea a râs de mine (și eu aș fi râs de mine, dacă nu boceam) și mi-a zis să mă duc să mă culc, că îmi trece.

Nu mi-a trecut.

A urmat o bucată de iad: o relație la distanță cu un bărbat a cărui viață era permanent în pericol. Când se întâmpla să vorbim și brusc să pice conexiunea, totul în mine se prăbușea… la gândul că ar putea muri. Pe lânga asta, gelozia și nesiguranța erau la ordinea zilei.

După un an – dintre care doar trei luni le-am petrecut împreună (străbătând lumea în lung și-n lat) – am ajuns în vizită în SUA și i-am cunoscut cei doi copii.

Odată întoarsă acasă și el în Iraq, într-una dintre cele mai groaznice zile (când baza militară era sub asediu și nu vorbisem cu el de aproape șase ore), primesc un SMS: ”I’m done with Iraq. I love you and I want to start a life with you in the US. Will you marry me?” De parcă ar fi fost cel mai ușor lucru din lume.

O caldura ”gâdilicioasă” m-a curpins din tălpi până în creștetul capului. Am avut primul (și singurul) meu black-out.

Și de aici începe cu adevărat aventura. To be continued…

Guestpost by Oana Bătrân

