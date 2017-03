Cum este viața?

Din 1962, pe 27 martie este sărbătorită Ziua Mondială a Teatrului și un artist, regizor sau autor este invitat în această zi să se adreseze lumii.

Între aceste personalități ale lumii artistice s-au aflat și doi români…

1962 Jean COCTEAU

1963 Arthur MILLER

1964 Laurence OLIVIER – Jean-Louis BARRAULT

1965 Anonymous/Anonyme

1966 René MAHEU, Director General of UNESCO

1967 Hélène WEIGEL

1968 Miguel Angel ASTURIAS

1969 Peter BROOK

1970 D. CHOSTAKOVITCH

1971 Pablo NERUDA

1972 Maurice BEJART

1973 Luchino VISCONTI

1974 Richard BURTON

1975 Ellen STEWART

1976 Eugène IONESCO

1977 Radu BELIGAN

1978 national messages

1979 national messages

1980 Janusz WARMINSKI

1981 national messages

1982 Lars af MALMBORG

1983 Amadou Mahtar M’BOW, Director General of UNESCO

1984 Mikhaïl TSAREV

1985 André-Louis PERINETTI

1986 Wole SOYINKA

1987 Antonio GALA

1988 Peter BROOK

1989 Martin ESSLIN

1990 Kirill LAVROV

1991 Federico MAYOR, Director General of UNESCO

1992 Jorge LAVELLI – Arturo USLAR PIETRI

1993 Edward ALBEE

1994 Vaclav HAVEL

1995 Humberto ORSINI

1996 Saadalla WANNOUS

1997 Jeong Ok KIM

1998 50th Anniversary of ITI – Special Message

1999 Vigdís FINNBOGADÓTTIR

2000 Michel TREMBLAY

2001 Iakovos KAMPANELLIS

2002 Girish KARNAD

2003 Tankred DORST

2004 Fathia EL ASSAL

2005 Ariane MNOUCHKINE

2006 Victor Hugo RASCON BANDA

2007 Sultan bin Mohammed AL QASIMI

2008 Robert LEPAGE

2009 Augusto BOAL

2010 Judi DENCH

2011 Jessica A. KAAHWA

2012 John MALKOVICH

2013 Dario FO

2014 Brett BAILEY

2015 Krzysztof WARLIKOWSKI

2016 Anatoly VASILIEV

2017 Isabelle Huppert

Dintre toate discursurile, poate cel mai impresionant a fost al lui John MALKOVICH în 2012:

„Sunt onorat de invitaţia Institutului Internaţional de Teatru al UNESCO de a saluta aniversarea a 50 de ani de la prima Zi Mondială a Teatrului. Voi adresa câteva gânduri succinte tuturor colegilor şi prietenilor mei din teatre. Vă doresc ca munca voastră să fie convingătoare şi originală. Vă doresc ca ea să fie profundă, să emoţioneze, să îndemne la reflecţie, să fie unică. Fie ca ea să ne ajute să medităm la ceea ce înseamnă să fii om, şi ca această meditaţie să fie binecuvântată cu suflet, sinceritate, inocenţă şi graţie. Vă doresc să învingeţi adversităţile, cenzura, sărăcia şi nihilismul, ceea ce mulţi dintre voi cu siguranţă vor fi obligaţi să facă. Vă doresc să fiţi binecuvântaţi cu talentul şi rigoarea necesare pentru a ne învăţa bătaia inimii umane în toată complexitatea ei, precum şi cu modestia şi curiozitatea necesare pentru a face din aceasta, munca voastră de o viaţă. Fie ca cei mai buni dintre voi – căci doar aceia, numai rareori şi pentru scurt timp vor reuşi – să fie în stare să ilustreze elementara întrebare: „cum este viaţa?”. Succes!”

Măcar de dragul teatrului pe care îl mai jucăm fiecare, din când în când, dar mai ales ca răsplată pentru emoțiile trăite în sălile de spectacole, unde le simțeam de aproape trăirile, în direct, fără ecrane între noi, fără sufleuri, să le urăm slujitorilor acestei arte „să ne trăiți, actorilor și autorilor!” și să-i și ajutăm s-o facă decent, mergând la spectacole. 🙂

