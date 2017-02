David Bowie – premiat și după moarte

La un an de la moartea sa, care a șocat o lume întreagă, David Bowie a fost onorat la cea de-a 37-a ediție a BRIT Awards cu două premii – Best British Male Solo Artist și Best Album. De-a lungul vieții, David mai câștigase încă trei premii: Best British Male Solo Artist în 1984 și 2014, Outstanding Contribution în 1996 și, unul, postum, premiul Icon, la ediția din 2016.

Duncan Jones, fiul lui David, devenit de curând tată, a fost cel căruia i-a fost înmânat premiul pentru Cel mai bun album al anului 2016 – Blackstar, scos cu puțin timp înainte de moartea artistului. Iar cel de-al doilea premiu câștigat de David Bowie, pentru Cel mai bun cântăreț solo al anului 2016, i-a fost înmânat actorului Michael C. Hall.

În cadrul evenimentului ce a avut loc pe 22 februarie la Arena O2 din Londra, au concertat Ed Sheeran, Katy Perry, Robbie Williams, The 1975, Bruno Mars și Emeli Sande.

Iată lista câștigătorilor la toate categoriile:

BRITISH MALE SOLO ARTIST

David Bowie – WINNER

Craig David

Kano

Michael Kiwanuka

Skepta

BRITISH FEMALE SOLO ARTIST

Emeli Sandé – WINNER

Anohni

Ellie Goulding

Lianne La Havas

Nao

BRITISH GROUP

The 1975 – WINNER

Bastille

Biffy Clyro

Little Mix

Radiohead

BRITISH BREAKTHROUGH ACT

Rag’n’Bone Man – WINNER

Anne-Marie

Blossoms

Skepta

Stormzy

BRITISH SINGLE

Little Mix – Shout Out To My Ex – WINNER

Alan Walker – Faded

Calum Scott – Dancing On My Own

Calvin Harris Ft Rihanna – This Is What You Came For

Clean Bandit- Rockabye

Coldplay – Hymn For The Weekend

James Arthur – Say You Won’t Let Go

Jonas Blue & Dakota – Fast Car

Tinie Tempah Ft Zara Larsson – Girls Like

Zayn – Pillowtalk

BRITISH ALBUM OF THE YEAR

David Bowie – Blackstar – WINNER

The 1975 – I Like It When You Sleep For You Are Beautiful Yet So Unaware Of It

Kano – Made In the Manor

Michael Kiwanuka – Love & Hate

Skepta Konnichiwa

BRITISH ARTIST VIDEO OF THE YEAR

One Direction – History – WINNER

Adele – Send My Love (To Your New Lover)

Calvin Harris Ft Rihanna – This Is What You Came For

Clean Bandit Ft Sean Paul & Anne-Marie – Rockabye

Coldplay – Hymn For The Weekend

James Arthur – Say You Won’t Let Go

Jonas Blue & Dakota – Fast Car

Little Mix Ft Sean Paul – Hair

Tinie Tempah Ft Zara Larsson – Girls Like

Zayn – Pillowtalk

INTERNATIONAL MALE SOLO ARTIST

Drake -WINNER

Bon Iver

Bruno Mars

Leonard Cohen

The Weeknd

INTERNATIONAL FEMALE SOLO ARTIST

Beyonce – WINNER

Christine and the Queens

Rihanna

Sia

Solange

INTERNATIONAL GROUP

A Tribe Called Quest – WINNER

Kings Of Leon

Drake And Future

Nick Cave And the Bad Seeds

Twenty-One Pilots

Citiţi şi

Starman

Love Is Lost

Răspunsurile lui David Bowie la chestionarul lui Proust

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.