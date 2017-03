Dragostea adevărată e rară, dar și scumpă

Sigur o să vă placă să vedeți cum s-au pregătit cinci case de bijuterii de lux să atragă îndrăgostiții lumii… Pentru că ziua dragostei poate fi oricare zi. 🙂

1. #DareToDeclare by Cartier

CARTIER – A match made in Paris

Brățara dragostei de la Cartier a (re)devenit, după 50 de ani de la debut, favorita îndrăgostiților care vor să-și arate afecțiunea sau a fashionistelor dornice să epateze cu stilul lor. Anul acesta, Cartier s-a concentrat pe această bijuterie specială – într-o serie de trei filmulețe intitulate How Far Would You Go For Love (Cât de departe ai merge pentru iubire). Un bărbat și o femeie flirtează și împing limitele tot mai departe. Până la final, cuplul e legat pentru totdeauna de brățara dragostei care poate sau ar trebui să fie desfăcută doar de cel/cea destinat/ă. Brandul și-a îndemnat fanii să posteze fotografii cu propria brățara a iubirii cu haștagul #DareToDeclare. Pe Instagram s-au adunat peste 1000 de poze. Această brățară celebră semnifică dragostea inseparabilă, dar și că dispui de venituri serioase: cele trei modele, din aur, cu sau fără diamante, pot costa oricât între 4.500 și 56.500 de dolari.

Dar ceea ce diferențiază aceste brățări Cartier de alte bijuterii de aur este nebunia creată în jurul lor de către mileniali, pentru care a devenit o piesă-declarație a statutului financiar, a lumii căreia îi aparțin. Generația lor află acum că, pe vremea când nu erau nici măcar în planul vreunui cuplu de îndrăgostiți, brățara dragostei a fost dăruită în 1969, din rațiuni de marketing, unor cupluri celebre: Robert Evans și Ali MacGraw, Dyan Cannon și Cary Grant, Richard Burton și Elizabeth Taylor. Creatorul brățărilor, italianul Cipullo, a declarat atunci că sursa inspirației a fost centura de castitate. Dacă ne uităm la cuplurile care au purtat-o, se pare că bărțările Cartier n-au reușit să-și păstreze purtătorii caști sau căsătoriți… Și totuși, au rămas în atenția publicului destul de mult timp ca să fie preluate de o nouă generație de celebrități care le poartă mai mult pentru prestigiu decât ca un simbol al fidelității: Angelina Jolie, Lindsay Lohan, Salma Hayek, Kanye West, Kylie Jenner și Justin Bieber.

Din nefericire pentru Cartier, faima brățărilor a condus la o afacere înfloritoare cu imitații, unele la un preț mai mic chiar de 55 de dolari. Dragostea adevărată e rară, dar și scumpă… 🙂

2. #LoveIsTiffany by Tiffany & Co

Tiffany & Co. a creat o campanie interactivă foarte sensibilă sugerându-le fanilor să împărtășească cu alții o dată importantă și semnificația ei și să declare “și numai dacă menționăm o dată specială este o puternică aducere aminte a amintirilor dragi inimilor noastre” fans to share a memorable date and what it means to them, declaring that “just the mention of a special date is a powerful reminder of memories we hold close to our hearts.” Peste 2,300 de imagini au fost postate pe Instagram cu haștagul #LoveIsTiffany.

3. #LargerThanLove by Bvlgari

Anul trecut, Bulgari a avut o campanie intitulată “Larger than Life” care a pus în valoare splendida moștenire și piesele uluitoare. Anul acesta n-a mai pariat pe Valentine’s Day, poate și pentru că prețurile bijuteriilor lor depășesc bugetul tipic alocat în general pentru o asemenea zi. Totuși, Bulgari și-a expus inimioarele în social media și s-au jucat cu numele campaniei, explicând cu umor: “Dragostea e tot ce avem nevoie, dar o mică bijuterie când și când nu face rău”. Adevărat! 🙂

4. #deGRISOGONOmoments by De Grisogono

De Grisogono a întâmpinat îndărgostiții cu o punere în scenă mirosind a flirt: bijuteriile aranjate printre ciocolate și alte delicii gourmet.

5. #ValentinesDay by Piaget

Trandafirul a fost de mult o inspirație pentru colecțiile iconice Piaget, la fel cum, inseparabil legat de iubire încă dinainte de Shakespeare, a devenit simbol și pentru ziua îndrăgostiților. Codurile au fost următoarele: un trandafir – dragoste la prima vedere, doi trendafiri – dragoste reciprocă, 12 trandafiri – te iubesc.

Cum spuneam mai sus, dragostea adevărată e rară, dar și scumpă. 🙂

