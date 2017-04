Duamnelor, grijă mare! Eu m-am lecuit!

Prieteni cu beneficii? Există două variante:

1. Ori te îndrăgosteşti tu, de-ncep să-ți curgă balele ca la robinet şi te comporţi ca o autistă de fiecare dată când îl vezi, spunându-ți in mintea ta „O, ia uite cum m-a atins! Ăsta e semn de afecțiune, sigur simte şi el ceva pentru mine.” Dă-ți doo palme peste ochi! Nu simte nimic, idioato!

2. Ori se îndrăgostește el şi tu nu simți nimic, ba, mai mult, nici nu-ți mai face plăcere să ți-o tragi cu el, pentru că te-ai săturat de aceeaşi poziție, dar pentru că eşti o duamnă educată cu mult simț civic, îl minți că îți place maxim şi că ăştia din filmele porno, care tot schimbă pozițiile, sunt nişte cocalari obosiți care habar n-au cât de fain e să ți-o tragi vreo trei ore numa’ pe-o parte, chiar dacă la final te dai jos din pat ca un olog, pentru că nu-ți mai simți picioarele.

După o relație de nouă ani care s-a terminat tragic pentru mine, mi-am zis că nu mai vreau relații şi că cel mai bine ar fi dacă aş avea un prieten cu beneficii, dat fiind şi faptul că uitasem cum e să faci sex.

1. Primul meu amic mă „iubea” cu simț de răspundere. Grav, apăsat, bine. Pe cuptorul cu microunde, pe maşina de spălat, pe pat, sub pat, pe pereți. Scurt şi la obiect. Un zănatic. După, mă uitam la el ca la suarele de pe cer. Ptiu, drace! Avea ceva, dar nu ştiu ce. Ceva-ul ăla m-a făcut să mă îndrăgostesc de el. Grav. Ajunsesem la un moment dat să îl chem la mine pentru că-i simțeam lipsa şi-mi era dor de el şi nicidecum pentru sexul ăla fain. Bineînțeles că lui nu-i ziceam asta. Păi ce, eu-s proastă? Sunt o duamnă cu principii. Cum să stabilesc eu regulile şi apoi tot eu să le încalc? Azi aşa şi mâine-aşa, până când am văzut că se-ngroaşă gluma şi că în capul meu pătrat se instalează paranoia. Căutam în gesturile lui semne de afecțiune. Brusc, eu eram îndrăgostită lulea, iar el voia doar sex. Că*at! Am pus punct. Şi din lipsă de el, am început să-l visez. Ca atunci când m-am lăsat de fumat şi mă visam în fiecare seară cu țigara în mână.

2. Al doilea meu amic = film horror. Din ăla groaznic, cu țipete şi urlete, în care el crede că te zvârcoleşti de plăcere. Nu de altceva, dar nu înțelegea CĂ CLItorisul e sensibil şi că nu trebuie să te porți cu el ca şi cu tasta ESC, atunci când te prinde mă-ta uitându-te la pornăciuni. + alea trei ore pe-o parte + durerea de şolduri de după. Ce să mai discut, nebunie! Chiar şi aşa, n-am vrut să-i rănesc orgoliul. Era un om ok, atunci când ieşea sexul din discuție. Dar am pus punct, când am văzut că începe să-mi caute prezența, exact aşa cum i-o căutam eu dubiosului de la punctul 1.

Duamnelor, grijă mare! Eu m-am lecuit!

Guest post by Andrada Surdu

