După Angelina Jolie, și Christina Applegate ia decizii radicale pentru a scăpa de cancer

La 45 de ani, actriţa Christina Applegate, Kelly din serialul Familia Bundy, a luat o altă decizie drastică: după ce, în 2008, diagnosticată cu cancer mamar, s-a supus unei duble mastectomii, acum două săptămâni a hotărât să-şi extirpeze şi ovarele şi trompele uterine. Cu antecedente în familie, verişoara ei a murit, în urmă cu nouă ani, de cancer ovarian), Christina este a doua vedetă de la Hollywood, după Angelina Jolie, care decide să lupte astfel cu boala.

„A fost modul meu de a prelua controlul asupra acestei boli’, a declarat actriţa într-un interviu televizat. „Ceea ce trebuie să fac acum este să mă feresc să dea peste mine o maşină.”

Purtătoare a genei BRCA1, care predispune la apariţia cancerului de sân sau ovarian, este îngrijorată de posibilitatea ca fiica sa, în vârstă de șase ani, să moştenească această genă. Dar mai e până la vremea testelor… Actrița se simte bine, a acceptat ce i s-a întâmplat și merge mai departe alături de fiica și soțul ei, muzicianul olandez Martyn LeNoble.

În afară de rolul Kelly din Familia Bundy, a mai jucat rolul principal în filmele Don’t Tell Mom the Babysitter’s Dead, The Big Hit, The Sweetest Thing, Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, Farce of the Penguins și Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel.

