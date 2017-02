Four Seasons Hotel George V, Paris

Hotelul Four Seasons Hotel George V din Paris tocmai ce a reușit să adune cinci stele Michelin pentru cele trei restaurante ale sale – Le Cinq (trei stele Michelin, al doilea an consecutiv), Le George şi L’Orangerie (ambele, câte o stea Michelin, primul an), devenind singurul din Europa ale cărui restaurante sunt toate incluse în Ghidul Michelin 2017.

Cei trei chefi, Christian Le Squer (Le Cinq), Simone Zanoni (Le George, deschis în octombrie 2015, bucătărie mediteraneeană), David Bizet (L’Orangerie, deschis în mai 2016, bucătărie contemporană franţuzească, „elegantă, rafinată, feminină”, după cum o caracterizează însuşi Bizet) au personalităţi şi talente diferite, împreună creând pentru oaspeţii hotelului o experienţă culinară rafinată şi unică, sub acelaşi acoperiş.

Le George

Le Cinq (bucătărie franţuzească modernă) este, de altfel, singurul restaurant din Paris care, pe lângă stelele Michelin, are şi o evaluare de 19/20 în Ghidul Gault & Millau 2016. Nominalizat „Chef of the Year 2016”, Le Squer se defineşte ca fiind „creator de armone şi compozitor de gusturi”. Directorul restaurantului, Eric Beaumard, a câştigat, la rândul său, multe premii de-a lungul bogatei sale cariere de peste 20 de ani – „Best Sommelier” în Franţa şi Europa şi World Vice-Champion. El a avut ideea înființării unei crame care adăposteşte o colecţie de peste 50.000 de sticle dintre cele mai rare şi vechi vinuri.

Le Cinq

V-am spune Bon appétit!, dacă n-ați crede că ne arde de glume… 🙂 Un fel din listă poate ajunge la câteva sute de euro, iar despre rezervări nu vă mai spun cât de complicat e să obții una.

