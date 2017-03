Frumusețea este în ochii privitorului – Beauty and the Beast

După ce ani la rând, compania Walt Disney ne-a fermecat copilăria cu filme de desene animate (Snow White and the Seven Dwarfs, Pinocchio) devenite „clasice”, celebra casă de producție cinematografică a transformat filmele de animație în lungmetraje cu priză reală. După Cinderella, Maleficent și Alice in Wonderland sau The Jungle Book, legendarele studiouri au realizat și-o adaptare după Beauty and the Beast/La Belle et la Bête.

Hermione Granger a crescut și s-a maturizat, iar Emma Watson, întruchiparea fetișcanei din seria Harry Potter și-a urmat, pas cu pas, cariera în cinematografie. La 26 de ani, actrița britanică, născută într-un arondisment din Paris, alternează partiturile de la un film la altul și impresionează spectatorii amatori de blockbustere. Personajul creat (în 1740) de scriitoarea franceză Gabrielle-Suzanne de Villeneuve a reprezentat primul pas către eliberarea de idei preconcepute despre accesul fetelor la educație, iar cutezanța acestei eroine în tot ce întreprinde o plasează printre cele mai râvnite roluri de către actrițe. Studiourile Disney au născocit o poveste de dragoste plină de farmec pentru iubitorii genului. Un nou film coral, de mare frumusețe, cu mult haz și într-o regie clară, Beauty and the Beast, are toate atuurile pentru a se integra în „clasicele” genului, mai ales că se anunță și alte noutăți (Dumbo, Mary Poppins). Filmele live-action de bună calitate au vânt la pupa, așa cum este și cel realizat de Bill Condon, specialist în musicaluri și efecte speciale. Ambițiosul proiect cinematografic din 2017 și-a propus să aducă mai mult realism și să aprofundeze personajele. Așadar, toate ingredientele pentru un „fantasy flick” perfect au fost puse în miraculosul „creuzet Disney”: distribuție, decoruri (un impresionant castel gotic), costume, muzică. A rezultat un film cu-o tulburătoare vizualitate, iar prizele reale au adus un plus de valoare în această poveste, pe care cei mai mulți dintre spectatori o cunosc pe de rost.

La sfârșitul secolului al XVIII-lea, într-un orășel francez, Villeneuve, o tânără visătoare, pasionată de literatură, locuieşte alături de tatăl său, Maurice (Kevin Kline), un artist singuratic. Deşi e frumoasă şi binevoitoare, locuitorii oraşului nu ştiu ce să creadă despre ea, rămânând pentru ei o enigmă de ce Belle refuză constant avansurile neobosite ale arogantului Gaston (Luke Evans). Printr-o întâmplare nefericită, rătăcind într-o seară în pădure, bătrânul Maurice se vede silit să se adăpostească în castelul Bestiei, care, din păcate, îl va reține ca prizonier pentru că a îndrăznit să rupă un trandafir de pe domeniul său. Hotărâtă să-și salveze părintele din ghearele monstrului, Belle acceptă să fie ea cea care să devină prizoniera Bestiei, ignorând consecințele nefaste, fără să știe că, de fapt, în spatele trupului masiv, se afla un Prinț căzut sub un teribil blestem. Suava copilă se împrieteneşte cu slujitorii castelului, care speră în secret că Belle este cea care va rupe vraja/blestemul. Practic, pornind de la o relaţie conflictuală, romantismul nu pare să fie opţiunea celor doi, însă Belle este blândă şi iubitoare şi are abilitatea de a privi dincolo de înfăţişarea celui care o ţinea prizonieră. La rândul său, Bestia poate să fie o fiinţă generoasă şi protectoare. Acesta îi pune la dispoziţie biblioteca sa şi o amuză pe tânăra prizonieră cu stângăcia şi glumele lui, ajungând să se bucure împreună de lectură. Ea îl inspiră să devină o persoană mai bună, iar el începe să îşi dorească să trăiască din nou.

Un straniu amestec de motion capture, decoruri, imagini de sinteză, iar marca filmului devine ușor de recunoscut, câtă vreme și evoluția notabilă a personajului masculin întărește pertinența eroilor. Grație capturilor și muncii actorului Dan Stevens (cunoscut din seria TV, Downton Abbey), expresiile faciale și sensibilitatea ochilor săi albaștri țin de realism, datorită tehnicii CGI/Computer-generated imagery. Scenariștii, ajutați de tehnolgia actuală, au transformat Bestia într-un personaj complex, mai umanizat. Dacă laitmotivul acestei povești a fost mereu frumusețea interioară, actuala narațiune cinematografică aduce și mai multă credibilitate și ne face să înțelegem că, într-adevăr, iubirea se poate înfiripa și între două ființe diametral opuse din punct de vedere fizic. Psihologia personajelor este mai ușor de pătruns, iar trecutul lor ne permite să le pricepem întreaga personalitate. Modesta provincială își începe viața într-un orășel și ajunge să intoneze (Belle:[singing]„I want adventure in the great-wide somewhere, I wanted more than I can tell… And for once in might be grand to have someone understand, I want so much more than they’ve got planned”) la finalul peliculei măiestrite triluri precum făcea, odinioară, o altă eroină cu înflăcărare și devotement – Maria din The Sound of Music.

Cu o doză de umor fin (tinzând spre autoderiziune), filmul se derulează în buna tradiție a comediilor romantice hollywoodiene (scenariul: Stephen Chbosky și Evan Spiliotopoulos). Publicul nu are cum să nu simtă modernitatea spiritului acestei povești, iar toate generațiile de privitori vor gusta profunzimea unor personaje precum Gaston (Luke Evans din The Girl on the Train). Energia debordantă, lejeritatea comunicării transmise printr-o distribuție de cinci stele – totul garantează amuzament de bună calitate și, în același timp, lansează și unele interogații, prin acele zone mai umbrite. Dacă frumușica Emma Watson pare că își transfigurează propriul caracter (feministă, modernă, bibliofilă) personajului interpretat pe ecran, iar interpreții care se regăsesc în spatele lui Mrs. Potts (Emma Thompson), sau Lumière (Ewan McGregor) au împrumutat vocile unor actori renumiți care transmit entuziasmul necesare eroilor din poveste. Duoul Luke Evans-Josh Gad/vocea celebrului Olaf din pelicula Frozen formează un irezistibil duet între arogantul Gaston și acolitul său fidel. Cei doi veterani ai teatrelor muzicale (West Side Story și Les Miserables) constituie pe marele ecran un cuplu comic pe care spectatorii nu au cum să-l treacă cu vederea sau să-l uite.

Fără-ndoială, când spunem Disney, ne gândim deja la…muzică. Dacă coloana sonoră originală (premiul Oscar pentru cea mai bună muzică de film) compusă de Alan Menken pe versurile lui Howard Ashman a fost perfect integrată în această nouă adaptare (scenele de deschidere dau tonul), alte patru bucăți au fost inserate, iar How Does A Moment Last Forever (interpretat de Céline Dion) este tușa finală de magie dintr-un film plin de surprize. Cântecele pop și tradiționalele balade lirice ajung un vibrant omagiu pentru filmul din 1992 („Tale as Old as Time”). Munca de bijutier, frenezia ritmului conferă poezie acestui proiect în care obiectele vivante (Lumière, Cogsworth, Mrs. Potts, Wardrobe) reprezintă o inepuizabilă sursă de bună dispoziție. Rămân notabile cele două secvențe: parodierea comediilor muzicale ale lui Busby Berkley și defensiva finală de la castelul Bestiei.

În egală măsură, pledoarie pentru acceptarea diferențelor, dar și odă pentru iubire (sete de cultură), Beauty and the Beast conjugă magia divertismentului cu profunzimea reflecției într-o peliculă modernă, epică, încărcată de fast vizual, dar plină de ritm și de culoare.

Regia: Bill Condon

Scenariul: Stephen Chbosky, Evan Spiliotopoulos

Imaginea: Tobias A. Schliessler

Montajul: Virginia Katz

Muzica: Alan Menken

Distribuția:

Emma Watson – Belle

Dan Stevens – Beast / Prince Adam

Luke Evans – Gaston

Ewan McGregor – Lumière

Ian McKellen – Cogsworth

Emma Thompson – Mrs. Potts

Josh Gad – LeFou

Gugu Mbatha-Raw – Plumette

Stanley Tucci – Cadenza

Kevin Kline – Maurice

Hattie Morahan – Agathe

Audra McDonald – Wardrobe

Durata: 129 min.

