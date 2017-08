Fufelor, nu mai sunt bărbați liberi?!

A avut dreptate maică-mea când nu l-a plăcut pe Mircea. Nu știu de ce, dar oamenii mai bătrâni mereu au dreptate. Sunt fiartă rău. M-a lăsat Mircea baltă. Și-a pus palma-n c*r și a plecat la curva aia roșcată. Mereu am știut că e ceva între ei. Unde mergeam, hop!, apărea și ea. Până când și la mănăstire, când am fost anul trecut, ne-a urmărit neobrăzata! Mircea a negat de fiecare dată, iar eu am tăcut, pentru că nu voiam scandal în casă. Și așa era o atmosferă de tot rahatul, în ultima vreme. Dar am zis să nu ne certăm de față cu copiii.

Tot stau și mă gândesc cu ce am greșit. Am fost o soție bună, o mamă devotată, nu am avut niciodată ochi pentru alt bărbat. Țineam casa cum puteam, curățenie, gătit, îngrijit copiii, sex, când avea dumnealui chef. Mă tot întreb cum am ajuns la una ca asta. Să mă facă de râsul lumii și să plece de acasă ca un taur în călduri pentru o pi*dă. Și, dacă nici eu n-am mai luptat pentru căsnicia asta, atunci cine? Am fost la psiholog, la club, în vacanță romantică, că numai romantică n-a fost! Dar n-a contat nimic. Ba am fost și bătaia lui de joc. Am presimțit eu demult că vrea să plece de acasă. Și, acum, dând filmul înapoi, știu sigur că mă înșela fără nicio jenă. Iar fufa aia, fir-ar a naibii de nesimțită!, ar trebui să îi crape obrazul de rușine, că a luat un tată de la doi copii mici. Că-mi vine să urlu de necaz. Cum le rabdă pământul pe creaturile astea fără suflet? Ce, nu sunt destui bărbați liberi pe lumea asta? Taman pe ăștia însurați le cășună. Dar lasă, că nici cu ei nu mi-e rușine. Se comportă de parcă n-au mai văzut femei la viața lor.

Așa a fost și în ziua în care a plecat. N-am avut stare la serviciu și am venit mai repede acasă. În cameră, era geanta cu flori a mamei, cu care pleacă ea la băi. Nesimțitul îți băgase în ea chiloții și cămășile, ca să plece la fufă. Dar l-a luat somnul și așa l-am găsit, dormind. De parcă trăsese la jug. În noaptea de dinainte n-a venit acasă, a spus că îl ține șeful la un proiect. Și nici n-a sunat, că vezi, Doamne!, nu a putut. De parcă erau la școală și le-a luat telefoanele. Eu m-am dat de ceasul morții că o fi pățit ceva, iar el dormea ca porcul. Asta mi s-a părut ceva de nedescris. Să vii acasă cu gândul să pleci și să cazi lat. Păi, cine știe ce o fi făcut cu o noapte înainte, de era domnul obosit! Am strigat la el și s-a trezit. O fi și băut, mai știi? Pe un ton, de parcă anunța că afară plouă, mi-a spus că pleacă pentru un timp de acasă. Că, de fapt, noi nu ne mai înțelegem demult. Ce să zic, l-a lovit dreptatea! Până acum, îl durea în c*r de cum ne înțelegeam, că doar eu am tras. Și, sigur, acum dă bir cu fugiții, ce să mai lupte, când e mai comod să și-o plimbe dintr-o casă în alta?

„Dar la copii, Mircea, nu te gândești?”, l-am întrebat. Mi-a răspuns că pentru ei a stat și nu a plecat mai devreme. M-am simțit ca ultimul om. Cu alte cuvinte, eu nu mai contam. Apoi mi-a spus că „Măi, Teo, copiii vor avea tot ce le trebuie, tu doar îmi spui. Nu vă va lipsi nimic”. Apoi a mai spus că ei oricum cresc și îi doare undeva ce facem noi, ăștia mari. Ca să vezi unde era filosofia de viață a domnului! În c*r.

Când a vrut să iasă pe ușă cu geanta cu flori a mamei, i-am cărat niște pumni pe unde am nimerit, iar el a spus că aud vecinii și să mă calmez. De-aia nu mai puteam eu, că auzea curveta de sub noi, care-și pune toți bikinii la uscat în văzul lumii, de stau toți bărbații cu nasurile pe balcoane ca să-i miroasă. Și Mircea făcea așa, l-am văzut. Am tras și de geantă, de era să se rupă, dar era a mamei și nu voiam să o stric. „Să aduci geanta înapoi, calicule, alta nu ai găsit?”, i-am strigat furioasă. Chiar așa, putea să-și cumpere alta, nu să ia geanta mamei. „Lasă, că nu merge acum mă-ta la băi”, mi-a zis el. Și m-am înfuriat.

(Fragment din romanul “Nopțile amanților”)

Pe Corina o gasiți cu totul aici.

