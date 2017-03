Horoscopul săptămânii 6 – 12 martie 2017

Despre dragoste și alți demoni, sau Venus retrogradă

„Nimic pe lumea asta n-a fost mai dificil decât dragostea.”

„S-ar apăra, spunând că dragostea, indiferent de ce altceva ar putea fi, e un talent înnăscut. Ar spune că ori te naști știind cum să procedezi, ori n-o să știi niciodată.”

“Trebuia să o facă să înțeleagă că dragostea e o stare de grație, nu un mijloc, ci alfa și omega. Un scop în sine.”

Gabriel Garcia Marquez, Peşti, n. 6 martie 1927 (90 de ani de la naștere!)

Boris Kustodiev – Venus rusoaică, 1925

Sărbătoriții săptămânii sunt scriitorul meu de suflet, Gabriel Garcia Marquez[i] (Pești, 6 martie 1927 – 17 aprilie 2014), autorul citatelor de mai sus, și pictorul rus Boris Kustodiev (Pești, 7 martie 1878 – 28 mai1927), ale cărui lucrări ilustrează articolul de față.

***

Cum spuneam data trecută, Venus este retrogradă. A început să retrogradeze sâmbătă, 4 martie, și va fi retrogradă până sâmbătă, 15 aprilie până în ajunul zilei de Paști.

Cum Venus este planeta dragostei, căsătoriei, colaborărilor și relațiilor sociale, subiectul este de mare interes pentru toată lumea. Și apropo de toată lumea, dacă ne gândim la mapamond, Venus este și planeta păcii, cooperării, alianțelor, uniunilor și a tuturor tipurilor de interacțiune la nivel macro. Tot ea prezidează și asupra asupra artelor, frumseții, podoabelor și plăcerilor.

Fiindcă Venus a început să retrogradeze în Berbec, la prima vedere cei care percep efectele retrogradării ei sunt Berbecii și Balanțele, eventual Leii și Vărsătorii. Dar nu este chiar așa. Nu numai ei…

Hai, așadar, să înțelegem ce face Venus în această perioadă, ce vrea și pe cine influențează.

Boris Kustodiev – Nevasta neguțătorului cu oglinda, 1918

Mișcarea retrogradă este o mișcare aparentă, care face ca planetele (cu excepția Soarelui, și Lunii) să dea impresia celui ce le observă de pe Pământ că periodic se comportă ciudat, încetinindu-și mersul, oprindu-se-n în loc, mergând de-a-ndăratelea pentru o vreme, apoi oprindu-se din nou în loc, pentru ca, în final, să-și reia mersul normal. Retrogradarea este mult mai semnificativă în cazul planetelor rapide, îndeobște în cazul lui Venus și Marte, care retrogradează cel mai rar.

Venus retrogradează o dată la 584 de zile (1 an și 7 luni) și de fiecare dată merge invers circa 6 săptămâni.

Când Venus retrogradează, este ca și când ar vrea să atragă atenția asupra ei și a tot ceea ce semnifică, iar perioada cu pricina este mult mai bogată în evenimente care îi pun în lumină sferele de influență.

Pe de altă parte, în această perioadă, Venus tinde să se comporte nefiresc și poate să aducă întâmplări ieșite din comun.

Uneori insistă foarte mult asupra problemelor aferente competențelor sale, încercând să scoată la suprafață tot ceea ce trebuie examinat mai îndeaproape cu privire la un subiect venusian, tot ceea ce nu a fost suficient analizat sau soluționat în antecedente, când subiectul respectiv a mai apărut în atenție, toate detaliile de care trebuie ținut cont pentru a lua o decizie pertinentă cu privire la o relație sau un eveniment relațional, indiferent de ce tip ar fi.

Boris Kustodiev – Nevasta neguțătorului, 1915

Cel mai frecvent, efectele retrogradării lui Venus se traduc printr-o intensificare a vieții sociale: simțim nevoia să ne întâlnim mai des cu prietenii, să participăm la mai multe proiecte de echipă, să ieșim, să mergem la evenimente cu public sau acolo unde întâlnim mai mulți oameni sau, pur și simplu, să fim mai activi pe rețelele de socializare, să ne creăm mai multe contacte.

Foarte adesea se ivesc însă în prim-plan conjuncturi legate de relații one to one: sentimentale, de căsnicie, de prietenie sau de asociere/colaborare.

În chestiunile de cuplu, acolo unde lucrurile nu sunt tocmai în regulă, apar evenimente sau împrejurări care ne determină să ne gândim serios la situația în care ne aflăm și să ne punem, întrebări de genul:

Sunt în relația potrivită?

Ce așteptări am de la partener/parteneră? Poate, oare, să mi le împlinească?

Partenerul/partenera, oare ce așteptări are de la mine? Ce pot să fac pentru a i le împlini?

Așteptările (de o parte sau de alta) sunt realiste?

Primesc cât ofer? Ofer cât primesc?

Ce trebuie întreprins pentru ca lucrurile să meargă bine?

Se mai poate face ceva sau e un drum închis și mai bine o las baltă?

În restul situațiilor relaționale, întrebările se adaptează cadrului specific.

Se mai întâmplă, și nu rareori, ca retrogradarea lui Venus să ne readucă în cale anumite circumstanțe care fac apel la trecut: reluarea contactului cu o fostă iubire, reîntâlnirea cu colegii după x ani de la… (caz în care implicarea este semnificativă și probabil că ne numărăm chiar printre organizatori), reînnodarea unei vechi prietenii, reînceperea unei colaborări trecute, întrerupte la un moment dat, și tot felul de alte lucruri care încep cu re.

În general, însă, perioada retrogradării lui Venus pune accentul pe ceva ce trebuie cercetat cu mai multă luare-aminte.

Indiferent de situație, evoluția ei nu se limitează strict la perioada retrogradării. Lucrurile se derulează pe o perioadă bunicică înainte și după.

Boris Kustodiev – Nevasta neguțătorului la ceai, 1918

Retrogradarea lui Venus (4 martie-15 aprilie) trebuie privită într-un context mai larg, al întregului ciclu al retrogradării, de când planeta intră în semnul în care retrogradează și până când îl părăsește. Uneori retrogradarea afectează două semne, iar ciclul durează de când Venus întră în primul și până-l părăsește pe ultimul. Anul ăsta, ciclul cuprinde Peștii și Berbecul și durează de la începutul lui ianuarie, până la începutul lui iunie. Are următoarele faze:

3 ianuarie 2017 – Venus intră în Pești. ÎNCEPE CICLUL

3 februarie 2017 – Venus intră în Berbec

4 martie 2017 – Venus începe să retrogradeze în Berbec

3 aprilie 2017 – Venus se reîntoarce din Berbec în Pești

15 aprilie 2017 – Venus îți reia mersul direct în Pești

28 aprilie 2017 – Venus revine în Berbec

6 iunie 2017 – Venus părăsește Berbecul și intră în Taur. SE ÎNCHEIE CICLUL

Boris Kustodiev – În pădurea de ulmi, 1917

Așa că, vedeți bine, nu sunt vizați doar Berbecii și cei ale căror relații au legătură cu retrogradarea lui Venus din Berbec (Balanțele, Leii și Vărsătorii), ci si Peștii, dimpreună cu Fecioarele, Racii și Capricornii. Și oricare dintre noi care are Ascendentul în zodiile cu pricina sau care are în harta natală stăpânul Ascendentului, sau Luna, sau pe Venus în Pești sau Berbec. Practic, cam toată lumea are de-a face cu această retrogradare, așa că e bine de știut cum funcționează etapele ei.

Perioada de dinaintea retrogradării (3 ianuarie-4 martie) este cea care ne pune în contact cu problema sau cu problemele de natură venusiană cu care vom avea de-a face.

Perioada retrogradării (4 martie-15 aprilie) este perioada care scoate la lumină tot ceea ce este necesar să știm legat de problema sau problemele respective.

Perioada de după retrogradare (15 aprilie-6 iunie) este perioada în care lucrurile se clarifică treptat, intră în linie dreaptă, și putem lua deciziile cele mai corecte.

NU se recomandă să se ia decizii relaționale cât timp Venus este retrogradă. Nu dispunem de toate elementele pentru a lua o hotărâre asupra căreia să nu mai revenim.

Relațiile, de orice timp, care debutează în primele două faze ale ciclului retrogradării (3 ianuarie – 15 aprilie) trebuie privite cu precauție, fiindcă pot avea o altă evoluție decât cea preconizată. Se pot sfârși prost sau pot fi puse la încercare la fiecare ciclu al retrogradării lui Venus, mai ales dacă acesta se produce în casele relaționale sau dacă are legătură cu semnificatorii relaționali din harta natală. Astfel de relații se dovedesc adesea a fi altceva decât ceea ce păreau inițial a fi. Excepție, cele de tipul re, deși și acestea se întâmplă uneori să funcționeze doar până când partenerii se lămuresc complet ca sunt incompatibili. Uneori. Alteori, conștientizează ce-a mers prost în trecut, repară și merg cu brio mai departe…

La final, despre alți demoni…

Ciclul retrogradării lui Venus din acest an este mai dificil decât altele, presupune mai multe teste, blocaje și poate chiar crize. Asta, fiindcă la drumurile ei du-te vino prin Pești și Berbec, Venus face trei careuri cu ostilul și frustrantul Saturn (cât timp e în Pești) și se află sub focurile încrucișate, incisive și pline de năbădăi ale lui Jupiter, Uranus și Pluto (cât timp este în Berbec). Sunt configurații care ne avertizează o dată în plus că trebuie să fim atenți, prevenitori, calmi, răbdători și binevoitori. Nicidecum lipsiți de discernământ, dar orientați spre aflarea soluțiilor și nu spre retragerea în propria cochilie sau către atitudini războinice sau gesturi radicale.

Boris Kustodiev – Frumusețe, 1915

PS: ca o observație interesantă, în perioada ciclurilor retrogradării lui Venus, climatul general este îmbibat de influxuri amoroase, care reverberează săptămâni și poate chiar luni după încheierea ciclului, iar multă lume se îndrăgostește mai ușor decât altă dată. So, love is in the air…

***

[i] “…acolo s-a născut primul dintre cei şapte băieţi şi patru fete, duminică 6 martie 1927, la nouă dimi­neaţa, pe o ploaie torenţială nefirească pentru anotimpul acela, pe cînd la orizont se înălţa constelaţia Taurului.” Gabriel Garcia Marquez, despre propria-i venire pe lume în „A trăi pentru a-ți povesti viața”, Ed. Rao, 2004 (90 de ani de la naștere!)

