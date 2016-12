În dimineaţa aceea m-am trezit cu o poftă nebună de a mă juca cu viaţa. Respiram libertate. Aveam impresia că pot face orice şi mi-am petrecut ziua clădind vise şi noi provocări şi râzând cu poftă la glumele celor din jurul meu. Vedeam totul în culori vii şi mi-am făcut o mie de planuri de viitor.

Nici nu mi-am dat seama când a venit seara… cred că am ieşit în oraş, am văzut un film sau am lucrat cu spor la un proiect… nu îmi aduc bine aminte, pentru că în lunile ce au urmat am continuat să îmi diversific plăcerile prin libertatea cu care le puteam achita.

În aceeaşi dimineaţă te-ai trezit cu un mare gol în stomac. Ai încercat să te păcăleşti cu rutina unei zile din săptămână, a unei zile planificate pentru sărbătorirea libertăţii pe care o credeai pierdută. Ai încercat să mănânci, ca de obicei, muesli şi alte seminţe ale căror nume eu nu reuşeam să le reţin, în ciuda repetărilor tale constante. Cel mai ciudat ţi s-a părut că în acea dimineaţă nu-ţi era foame, însă ai pus totul pe seama nodului inexplicabil din gât.

Ţi-ai continuat ziua cu o poftă nebună de nicotină şi, până la finalul zilei, ai fumat un pachet întreg pe stomacul tot gol, şi la propriu şi la figurat. Te acaparase o tristeţe inexplicabilă care nu te lăsa să gândeşti. Ţi-ai petrecut seara în singurătate sau libertate – cum preferi. Nu te puteai concetra la nimic şi îţi căutai echilibrul în compania unor prieteni vechi de șapte ani din Tennessee. Ai adormit cu lacrimi în ochi şi cu senzaţia că nu poţi respira aerul din cameră, aer care acum era doar al tău. Acea zi s-a reeditat la nesfârşit, varia doar în nuanţe cenuşii şi în amintirile al căror dor te agasa.

În primele ore ale acelei dimineţi mi-ai spus că s-a terminat. Nu ai avut curajul să recunoşti că, de fapt, nimic nu „se” terminase, ci că „ai” terminat totul cu laşitatea unei conversaţii telefonice, după câteva săptămâni de efort în acest sens.

Obişnuiai să îmi aminteşti cu fiecare ocazie că „what goes around comes around”, că ceea ce oferi celorlalţi se va întoarce către tine înzecit. În dimineaţa aceea, eu pur şi simplu mi-am dorit să ai dreptate.

Guest post by Pink Lenses

