Îți mulțumesc că ne-am despărțit frumos

Sunt mândră de noi. Sunt cu adevărat mândră de noi. Că am încercat, prin discuții mature și serioase să ne rezolvăm problemele. Că le-am recunoscut și le-am confruntat împreună, cu o sinceritate brutală. Că am avut tăria de a recunoaște unde a greșit fiecare și că ne-am iertat, în acest fel.

Sunt mândră de noi fiindcă am terminat un capitol într-un mod frumos. Că am recunoscut că ne doare, că am acceptat asta, că am plâns unul în brațele celuilalt și că am spus te iubesc, acum, la final. Asta înseamnă respect. Unul față de celălalt. Față de iubirea noastră, față de ultimii doi ani din viață noastră și față de conexiunea pe care o avem.

Sunt mândră de tine pentru că mi-ai spus unde ți-am greșit și unde mi-am greșit. Că mi-ai explicat. Sunt mândră că am putut face același lucru, fără un ton plin de reproș. Că am făcut-o ca niște oameni care se iubesc cu adevărat, care nu aruncă cu noroi unul în celălalt sau în lucrurile care odată i-au unit. Că acceptăm că lucrurile alea ne unesc în continuare și le îmbrățișăm. Că nu negam amintiri și sentimente. Că am tras linie și am făcut un rezumat, văzând că amintirile frumoase sunt mai numeroase decât cele urâte. Că sentimentele pozitive sunt mai puternice decât cele negative și că poate așa e să fie. Poate că unii oameni sunt incompatibil de compatibili.

Sunt mândră că am plâns pentru noi la tine în brațe. Că ne-am ținut de mână când ne-am despărțit. Că mi-ai spus ce mă face specială și de iubit. Că mi-ai arătat că nu e vina mea, că nu trebuie să fiu nevrotică și să mă trag la răspundere. Că nu e vina nimănui. Că am făcut tot ce a fost omenește posibil pentru a face să meargă. Că am dat tot, dar că nu m-am pierdut pe mine.

Sunt cu adevărat mândră de noi și îți mulțumesc pentru absolut fiecare moment în calitate de prieten și iubit. Îți mulțumesc că îmi ești în continuare prieten.

