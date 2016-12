Dragă cititorule, mi-am propus să scriu un articol care să te amuze. Aşadar, textul următor va fi un pamflet (sau, mă rog, p-acolo) şi va fi adresat atât femeilor, cât şi bărbaţilor. Ca atare, dacă tu (oricare ai fi tu) te vei simţi vizat, va fi exclusiv problema ta.

A fost odată ca niciodată, că dacă nu ar exista, nu s-ar povesti, jonglerul şi petarda de facebook. Asta aşa, ca să rămânem în spiritul sărbătorilor, zic. De ce “de facebook”? Pentru că aici există, aici trăiesc, aici se nasc pasiuni mistuitoare. Aici lumea se combină, se f*te, se căsătoreşte, aici se fac şi apoi se postează copii, aici se mănâncă, aici se urăşte mai tare decât în viaţa reală, aici se iubeşte mai ceva ca-n Titanic.

Am cunoscut jongleri, în viaţa asta. De orice fel. De cuvinte, de minciuni, cei care se joacă cu timpul. Însă cei mai josnici sunt cei care se joacă cu sentimentele. Acest onanist al societăţii numite internet, fie el însurat, divorţat sau văduv, este tocmai acel mascul feroce , masculul „alfa”, masculul neînţeles de soţie, de oameni, de Dumnezeu, care îşi doreşte, cu tine, naiva cu tâţe mari , o relaţie nemaivăzută şi nemaiîntâlnită pe faţă Pământului, pentru că el ştie să iubească, el ştie să ofere, dar nu a avut parte de noroc pe lumea asta. Totul perfect până aici.

Naiva, emoţionată până la lacrimi de atâtea dovezi de „iubire” ( emoticoane cu inimioare, flori oferite virtual), mesaje, atunci când nu se aşteaptă, crize de gelozie, pentru un like de la unul pe care nu îl cunoaşte, poezii pe care i le dedică în direct. Şi iată că vine şi ziua întâlnirii. Amândoi, distruşi de atâta emoţie, ea aproape sufocată că a găsit omul cu care va trăi până la adânci bătrâneţi, el, abţinându-se cu greu să nu-şi dea drumul, de fericire că a mai găsit o proastă pe care s-o f*tă. Acum, ce urmează ştiţi şi voi. De cele mai multe ori e crunt, pentru că potentul ăla care se vrea el a fi este, de cele mai multe ori, impotent din alte puncte de vedere. Şi îţi dai seama că el, săracul, avea dreptate, dar doar dintr-un singur punct de vedere. Era potent financiar. 4 maşini, 3 case, 2 bărci şi un avion. :)))) Dar ştii ce? Ai ghicit! Naivei noastre, îndrăgostită lulea, nici că-i pasă! Ea îl vrea şi va face tot posibilul să-i dovedească că-l iubeşte, pentru că ea îşi doreşte o familie sau cel puţin o relaţie asumată. Şi pe bună dreptate! Ce, el nu a zis că-şi doreşte acelaşi lucru? Pe dracu!!! Jonglerul de sentimente nu se iubeşte decât pe el. Poate că undeva, în sufletul lui, îşi doreşte o iubire ca-n filme, dar e atât de prost, încât atunci când o are nu o recunoaşte. El e bărbatul fotbalist. Este ăla care aleargă toată viaţă după „femeia vieţii lui”, iar când ajunge la ea, îi dă cu piciorul. De ce? Pentru că se satură, pentru că a cucerit-o, pentru că ea nu mai prezintă interes, pentru că nu vrea o parteneră care şi-ar da şi ultima suflare pentru el. Jonglerul este bărbatul atât de sigur pe cucerirea lui, încât acum, când se vede în posesia „premiului” cel mare, renunţă la luptă. Pentru că are totul. Are o proastă care există acolo oricând doreşte el. Jonglerul de sentimente va intra întotdeauna cu bocancii în viaţa unei naive şi apoi o va abandona, folosind aceleaşi tertipuri josnice, aceleaşi minciuni. El este bărbatul căruia îi este frică de el, de viaţă şi de responsabilităţi.

Povestea noastră merge mai departe şi ea va descoperi cum e să iubeşti fără să fii iubită, cum este să fii tratată cu cea mai mare indiferenţă, va descoperi că el, masculul feroce, procedează şi cu alte jdemii de femei cum a procedat şi cu ea, că el scrie câte o poezie pentru fiecare femeie cunoscută pe net, va descoperi cu stupoare că nu este deloc inteligentă, pentru că postările ei nu sunt niciodată apreciate de el, ci ale altora, va descoperi că ea nu este nici pe departe atât de frumoasă pe cât îi spusese el, pentru că fotografiile ei nu sunt niciodată apreciate de el… Iar ea, naiva, nu a îndrăznit să spună nimic, niciodată, tocmai pentru a nu-l deranja, pentru a nu-l pierde. Cum dracu’ să pierzi ceva ce nu ai? Asta nu pricep! Vieţi sacrificate până la epuizare mentală şi fizică pentru nimic. Doar pentru că un l*bar nu-şi poate ţine pantalonii pe el şi trebuie să f*tă tot internetul sub pretextul că-şi doreşte o relaţie adevărată. Şi culmea este că tot el, la final, este cel care o face curvă (de cele mai multe ori), neştiind golanul că o curvă nu se va implica niciodată emoţional, nu va iubi necondiţionat, nu va suferi pentru el, ci, dimpotrivă, este aceea care iubeşte tot ceea ce înseamnă bani, funcţie, statut.

Morala ar fi următoarea: dacă privirea lui nu ar înţepeni fix între tâțele ei, atunci, bărbatul şi femeia ar mai avea o şansă să se privească în ochi!

Petarda de internet este de cele mai multe ori măritată. Hai, nu vă crizati, că aşa este! Câţi bărbaţi nu sunt abordaţi de astfel de femei? Pe de-a dreptul. Măi, dar cel puţin astea au decența să spună clar ceea ce vor :))). Deranjant e atunci când o fac pe mironosiţele şi pe femeile de casă şi, când colo, ele rup bara. Astea sunt alea măritate cu ăia potenţi financiar :))). Petarda de internet singură are un statut mai special. E divorţată, pentru că şi-a înşelat bărbatul şi acum ar face orice, dar orice, ca să se mărite, încearcă sa fie interesantă prin tot felul de activități, este aia care vânează bărbaţi comentând ceva aparent nesemnificativ pe postări, doar pentru a atrage atenţia, apoi mai sunt văduvele care pentru o p.., s-ar dezbraca fără menajamente în faţa unei audienţe, pentru că au o vârstă şi nu se mai uită nici dracu’ la ele, şi ar mai fi piţipoancele, copilele alea retarde, pe jumătate dezbrăcate şi care ajung de multe ori prin parlament, doar pentru că partea milostivă a jonglerilor potenţi financiar a donat pentru anumite favoruri sexuale.

Morala ar fi următoarea: bărbaţilor le plac femeile cu tâţe mici şi, implicit, cu creier mic.

