Mai ai loc de o nouă rochiță neagră?

Parfumul care nu-ți spune o poveste e ca amantul nepotrivit: are să te vadă mereu, dar n-are să te remarce niciodată. Pentru că da, marca personală, eleganța e la fel ca iubirea: o stare, o atitudine. La fel și stilul, personalitatea, feminitatea. Și sunt compuse fiecare din elemente migăloase, atent alese, într-o armonie deplină cu tine. Ele nu se află în ochiul celui care privește, ci îl învăluie pe cel care le creează și le poartă pentru sine. Iar Thierry Wasser, nepotul celui care a învățat meserie de la Jean-Paul Guerlain, o știe mai bine ca nimeni altul. Și a creat La Petite Robe Noire cu gândul la acea învăluire-identitate, la eliberare, prospețime, autenticitate și spontaneitate, însă una educată, deprinsă, studiată. Ca să fie memorabilă…

Necunoscuta cu pălărie ei mare și neagră are o nouă Petite Robe Noire în garderobă. Ce fel de femeie o fi de data asta?

Lângă cea clasică, atemporală, My Original Dress (EDP cu note de trandafiri, cireșe amare, ceai negru, boabe de tonka și patchouli, mmmm…), a venit proaspăt-florala My Cocktail Dress, (EDT cu trandafiri, citrice și mosc alb, de poveste…), apoi super strălucitoarea My Couture Dress (EDP cu acorduri de zmeură și patchouli, îți poți imagina ce nebunie?…) și acum My Petal Dress, Eau Fraiche, cu acorduri de mandarine, fistic, trandafiri și frezie, oh là là! Sprințară, pusă pe șotii, vie și fatală ca tine în zilele cele bune și nebune.

Cum să-ți explic ce putere uluitoare are cocteilul de lămâie proaspătă, bergamotă și mandarine din Sicilia, de trandafiri turcești, bulgărești și de frezii, de caise coapte și iasomie, de fistic, mosc alb și patchouli? Poate te gândești că nu ți se potrivește această nouă rochiță neagră toată numai petale… Să-ți spun un secret: dacă un parfum are puterea să te înveselește într-o zi proastă și te face să pășești mai ferm pe tocuri, deși n-ai chef, dacă îți îmbracă chipul cu un zâmbet și o privire languroasă, dacă te simți mai femeie pentru că îl porți, mai chic, atunci al tău e! 🙂

La Petite Robe Noire Eau Fraiche, 100ml, va fi lansat în magazinele din România începând cu 2 martie și va avea un preț aproximativ de 532 lei.

