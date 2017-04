Mamă singură, ajută-ți copilul să-și iubească tatăl

„- Mama, tu ai putea să stai atât de departe de mine și să mă vezi așa de rar cum face tata?”, m-a întrebat Maya acum câțiva ani.

“- Nu, mama! Doamne, cum să pot așa ceva?!…”

“-Vezi, tata e puternic”- a conchis ea, iar replica m-a lăsat fără cuvinte. A devenit bancul preferat al grădiniței la care mergea Maya, iar teacher Lili de la Mell îl povestea tuturor mămicilor.

Mi s-a părut nedrept, incorect să creadă că tatăl ei e mai puternic decât mine. Am retrăit toate nopțile în care ea era bolnavă și el în altă parte, toate diminețile în care m-am trezit să o pregătesc pentru grădiniță, toate serile în care am adormit-o și i-am citit povești, toate vizitele la stomatolog, toate ocaziile în care am refuzat invitații în cluburi, la petreceri, întâlniri. Ca să-mi spună acum că el este cel puternic, iar eu sunt slabă și incapabilă să stau departe de ea și să o văd atât de rar.

Apoi mi-am amintit ca Maya era exact ce mi-am dorit: un copil cu suflet întreg, pe care să nu-l implic cu nimic în problemele noastre nerezolvate. Mi-am amintit cât de mult mi-am dorit-o și cum eu am fost cea care a purtat sarcina. Și cum m-am simtit cea mai norocoasă femeie din lume când m-am uitat la testul acela cu doua liniuțe gândindu-mă: Să-i spun, să nu-i spun… Oare cum o să reactioneze? E momentul potrivit? Sper să-și dorească și el…

Plecând de la momentul acela în care aflăm că suntem însărcinate și ne aparține exclusiv decizia de le spune asta și altora, am dezvoltat o teorie: cred că FEMEIA nu este însărcinată doar să aducă pe lume copii. Ea primește o sarcină pe care o duce singură nouă luni. Nu știu de ce unele femei cred că sarcina lor durează doar nouă luni. Eu cred că un copil rămâne sarcina femeii până la capăt și trebuie să-i poarte grija toată viața. Așa cum Fecioara Maria a rămas lângă copilul cu care a fost însărcinată, împotriva întregii lumi, uneori având pe cineva lângă ea, alteori nu. Unele dintre noi au norocul să-l primească pe „Iosif”( un tată responsabil și prezent în viața lor și a copiilor lor), altele nu.

Au fost momente în care l-am urât pe tatăl copilului meu din toată ființa mea. Au fost zile în care aș fi vrut să dispară din viața mea pentru totdeauna. Dar mi-am înghițit toate cuvintele nepotrivite, am tras aer în piept și m-am gândit la un singur lucru: dacă mie mi se întâmplă mâine o tragedie, copilul meu va rămâne cu el. Și am încercat să-mi imaginez cum își face copilul meu bagajul și se mută cu un om despre care a auzit numai mizerii, pe care îl consideră cel mai mare dușman, bărbatul pe care mama ei îl ura și pe care, la rândul ei, a învățat să-l urască. Nu m-a lăsat sufletul să-i fac asta. Și chiar dacă pe mine mă zgâria fiecare cuvânt nerostit, chiar dacă fiecare jignire înghițită îmi stătea în gât, ea a auzit în fiecare zi că tatăl ei e minunat, că sigur nu reușește s-o vadă mai des doar pentru că e foarte ocupat, altfel ar căuta-o în fiecare zi și că singurul motiv pentru care nu răspunde la telefon este pentru că i s-a descărcat bateria.

N-a fost ușor să-mi reprim toate insultele pe care i le-aș fi adresat, să-mi ascund nemulțumirile și să-mi fardez lacrimile. Mi-am urlat greutatea în mașină, cu muzica dată la maximum în difuzoare. Le-am interzis tuturor celor din apropierea mea să spună vreun cuvânt urât despre el sau să facă vreo afirmație nepotrivită. I-am construit o imagine la fel de frumoasă ca aceea pe care o vedeam în ziua în care mi-am dorit un copil cu acel bărbat. Și asta a rămas imaginea mea despre tatăl copilului meu.

Ura dintre noi s-a stins. I-am dat timpului timp să ne iertăm și azi copilul meu are o relație minunată cu el. Eu știu că, în afară de mine, nimeni nu o iubește pe lumea asta mai mult decât el. Că orice-ar fi fost între noi, el e tatăl copilului meu și ar face orice pentru ea. Iar Maya are dreptul să fi crescut cu sufletul întreg: liberă să-l iubească la fel de mult cum mă iubește pe mine.

Viața mi-a dat multe exemple. Prietena mea dragă a respectat dorința fetiței ei de a locui cu tatăl la 600 de km distanță, chiar dacă ea avea custodia copiilor. Fetița ei a considerat-o pe ea cea puternică și a dorit să rămână să-și susțină tatăl. Eu i-am știut prietenei mele toate frământările, toate nopțile nedormite, i-am văzut ochii plânși în fiecare dimineață, i-am fost aproape ani întregi în care ea a trăit toate grijile unui părinte fără a putea fi lângă copilul ei. Cunosc un bărbat care, deși nu locuiește împreună cu copilul lui, trăiește zilele fără el așteptând întâlnirile stabilite printr-o sentință judecătorească.

Și-atunci nu pot să nu mă întreb: care dintre noi e cel puternic? Cine îmi dă mie dreptul să dau verdicte, de ce mă cred eu superioară? Habar nu am. Nu știu nici ce-a fost în sufletul lui când a plecat, nu am eu dreptul să judec. EU am primit o sarcină. Și-am înțeles că o mamă nu e însărcinată doar nouă luni, ci rămâne însărcinată toată viața! Și ca sarcina mea e să am grijă nu doar la ce mănâncă, unde doarme sau cu ce se îmbracă, ci tot în sarcina mea intră și sufletul ei. În sarcina mea cade ca ea să-și iubească tatăl.

Pe Mirela Retegan o găsiți cu totul aici.

