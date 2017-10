Maye Musk, abia aștept să fac și eu 69!

Când am văzut-o ce face la 69 de ani, aproape că mi-am dorit să ajung mai repede la vârsta ei. 🙂 Pentru că exact asta îți inspiră la o vârstă la care pe la noi auzi mai repede “mamaie, te caută moartea pe-acasă…” decât “arătați impresionant!”. Ce să mai spun că, uneori, o privire admirativă face cât toate complimentele…

Doamnelor, Maye Musk, o inspirație! Mamă de trei (unul e genialul Elon Musk!), bunică de 10, dietetician și nutriționist cu două masterate, model de la 15 ani, pe catwalk la prestigioasa New York fashion Week din septembrie și, tot de curând, noua ambasadoare CoverGirl! (Giganticul producător american de produse de make up pentru care au mai lucrat Zenayda, Kate Perry și Sofia Vergara.)

Întrebată cum i s-a schimbat cu trecerea anilor atitudinea față de îmbătrânire a răspuns absolut credibil: n-am avut o problemă cu îmbătrânirea. Nici mama mea nu a avut o problemă cu asta. Doar mă gândesc că e mai bine cu fiecare an. Cred asta, uite unde sunt. Cine a știut unde voi ajunge la 69 de ani? Lumea poate zice “visezi să ajungi pe catwalk la New YorkFashion Week?” Nu, n-ai cum să visezi așa ceva, pentru că ar fi nebunesc. Și iată că sunt aici și nu m-am așteptat la asta.” Și atunci cum abordezi îmbătrânirea? o mai întreabă o reporteriță. Iar Maye continuă: Trebuie să continui să faci ce îți place să faci și dacă nu-ți place ce faci, să schimbi lucrurile, să faci altfel. Pentru că dacă devii tristă și te simți mizerabil, arăți mai bătrână și energia îți scade. Am trecut prin mari greutăți, ceea ce a ok, se întâmplă, dar trebuie să fii pozitivă și nu amară și mânioasă. Privește doar binele din tot ce ți s-a întâmplat. ”

Știu, sună ca din cărțile alea motivaționale proaste, care zic toate aceleași lucruri, dar de ce din gura ei sună altfel? Pentru că e imaginea foarte vie să oricând ți se poate întâmpla ce nici măcar n-ai visat dacă nu te lași măcinată de amintirea mai puțin binelui de care ai avut parte o vreme.

Maye Musk

Și iată că, deși are în spate o carieră impresionantă, peste cinci decenii de modeling, ultimele apariții au fost cu totul notabile – coperta New York Magazine și Elle Canada; participarea la campaniile Target, Virgin America și Clinique; ședințe foto pentru Vogue Italia, Vogue Korea și Vanity Fair. În 2013, a apărut în clipul lui Beyoncé „Haunted”, iar în 2016 a semnat un contract cu IMG, agenția care reprezintă modele precum Alek Wek, Gigi Hadid și Joan Smalls.

Maye Musk a recunoscut în cadrul unui interviu cu jurnaliștii de la The New York Times că este încântată de colaborarea cu CoverGirl, ea fiind cel mai în vârstă model distribuit în reclamele companiei. „Femeile se vor simți inspirate de prezența mea, o femeie care și la 69 de ani poate face parte dintr-o campanie dedicată frumuseții feminine”.

„Mi-a prins bine să îmbătrânesc”, mai spune Maye, „am devenit încrezătoare și mă descurc mai ușor în orice situație. Mai mult, eu sunt un model pentru femeile de vârsta mea. Nu pretind că am 50 de ani, ci aproape 70 și sunt mândră de asta. (…) Nu-mi vopsesc părul. Este fabulos așa cum e. Mulți ani am fost șatenă și mi-am vopsit rădăcinile, dar la 60 de ani am decis să văd cum arată în realitate. L-am tuns apoi scurt și surpriza a fost să văd că tuturor le place, dovadă numărul mare de editoriale și solicitări pentru a lucra.”

Maye s-a machiat, s-a coafat și și-a făcut singură manichiura pentru această reclamă la machiaj din 1965.

„La 15 ani ani, eram foarte studioasă”, mai spune Maye. „Am două licențe, astfel că m-am ocupat de modeling doar part-time. Nu mă gândeam că va fi ceva de durată. Dar m-am înșelat. „Abia ce am început” ar putea, foarte bine, să devină hashtag-ul meu. Am făcut trei copii în trei ani. Aveam 28 de ani și eram cel mai „bătrân” model din oraș.”

Întrebată dacă și-a implicat copiii în modeling, Maye spune că atunci când nu avea bonă cu care să îi lase, îi lua cu ea la prezentări, așezându-i în primul rând, cu câte o carte în mână. Niciunul dintre copii însă nu a găsit această carieră ca fiind una de interes pentru ei, ceea ce însă nu a dezamăgit-o în niciun moment, fiind vorba, până la urmă de viața și alegerile lor.

În ceea ce privește machiajul, Maye recunoaște deschis că acesta a ajutat-o foarte mult, fără machiaj simțindu-se „deghizată” și, în niciun caz, invers. „Aveam 12 sau 13 ani când am început să experimentez. La 15, eram deja model și trebuia să mă machiez și să-mi aranjez singură părul. De asemenea, îmi croiam singură hainele pentru că am crescut în Africa de Sud, unde moda era cu șase luni în urmă din cauza anotimpurilor.

Ca model de o viață, dar și în calitate de specialist în domeniu, Maye nu a putut trece indiferentă nici pe lângă subiectul atât de fierbinte al momentului legat de problemele de nutriție pe care le au multe dintre modelele tinere.

„Există modele slabe de la natură, dar multe dintre ele sunt aproape descărnate, fără energie. Mă și mir că pot susține atâtea prezentări, mai ales atunci când este o defilare de costume de baie și li se cere să slăbească și mai mult. După părerea mea, nu trebuie să slăbească, trebuie să mănânce sănătos, evitând, însă, alcoolul, pizza sau dulciurile, ceea ce, trebuie să recunoaștem, nu este deloc ușor pentru fetele tinere.”

Designerii Younhee Park și Lee Chung Chung pozează cu Maye Musk la Concept Korea show, în cadrul Săptămânii Modei de la New York din septembrie.

Maye Musk a deschis și a închis Concept Korea show, cu două apariții complet diferite.

Getty Images

„Acum un an, am defilat pentru Malan Breton, care m-a găsit pe Facebook. De asemenea, am lucrat pentru Bloomingdale’s, Macy’s, Eileen Fisher. În afara săptămânii modei. Pur și simplu aveau nevoie de modele de vârsta mea. Iar asta mă face să sper că trăim o perioadă de mari schimbări. Oamenii trăiesc mai mult și se bucură mai mult de viețile lor și știu că nu trebuie să dispere când împlinesc vârsta pensionării. Eu nu mă voi pensiona niciodată. Nici mama nu a făcut-o. Voi munci până când nimeni nu o să mă mai vrea, apoi voi găsi altceva și, în continuare, voi fi cercetător dietetician și nutriționist, ceea ce îmi place la nebunie.”

Fun fact

Întrebată dacă are deja ultimul model Tesla3, a răspuns: nu încă, sunt cam numărul 300.000 pe listă. Deși am legături bune, nu pot sări rândul.

Cum sună asta? 🙂

***

V-am arătat doar puțin din viața acestei femei extraordinare. Trebuie să știți că viața lui Maye n-a fost ușoară. Deloc. A fost o mamă de trei care și-a crescut copiii singură până la un moment dat. Vom reveni cu povestea.

