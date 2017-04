Mima sau fericirea de pe Facebook

Nici nu s-a sfârșit și nici n-a început bine anul că pereții virtuali ne sunt invadați de zeci, sute, mii de poze, filmulețe și alte minunății ale acestei societăți de consum. Este o lume minunată mai mult online pentru unii, fiindcă offline, pe stradă, la job și în mașină, nu par atât de entuziasmați, zâmbitori și generoși 24 din 24 de ore.

Tendința generală e de a sta mai bine decât stai. Facebookul te presează să performezi, să pari mai mult decât ești cu adevărat, atent fiind la vecinii de rețea care se arată mai mereu mulțumiți, voioși, cu familia, prietenii, iubiții, mașinile, hainele, gențile, croazierele și așa mai departe. N-o să pui pozele cu tine la șase dimineața nemachiată și cu părul ca o mătură. N-o să scrii că ești în depresie că Vasilica te-a înșelat cu portarul de la BCR, n-o să recunoști că tu, diva supremă aclamată până acum cu like-uri și propuneri maritale grosolane, te-ai îngrășat 700 de grame, n-o să spui că ai restanță la întreținere pe jumătate de an, n-o să zici că de Revelion ai stat cu pisicile și ai mâncat compulsiv, n-o să te vaiți prea mult.

Sau, dacă te vaiți, o să ai probabil un anumit scop, precum acela de a fi întâmpinat de un tovarăș de drum ce împarte drame similare, pentru a protesta în grup împotriva unor lucruri, deci cu scopul schimbării, sau ca să apară un Făt-Frumos hipster sau o Ileană Cosînzeană chic care să te trezească la realitatea minunată a oamenilor fericiți de pe Facebook și să-ți arate că nu e totul pierdut.

Sărutări, îmbrățișări, declarații incendiare de amor și umor (este Facebookul un taboid?), lumini, artificii, culori, un fel de circ gratuit, non stop, nu doar la evenimente importante de tipul Revelion, Crăciun, Paște, când e pregnant, ci în general, în viața cotidiană ca un spectacol, cum numea sociologul Erving Goffman punerea noastră pe scena socială.

Câtă iubire, câtă splendoare, cum poate să încapă atâta fericire pe ecranul unui laptop modest sau, mai rău ori mai mult, pe ecranul unui telefon deștept? Toată lumea e în extaz, toată lumea e mulțumită, trăiască like-urile și comentariile ridicătoare în slăvi, elogiatoare la adresa frumuseții, trupurilor și hainelor decupate din reviste, relațiilor pozate perfect, distracțiilor ce stârnesc invidia deci admirația și dorința neparticipanților. Trăiască lingușeala cu al ei efect potențiator de stimă de sine pentru cine o primește, trăiască nevoia omului de a fi în centrul atenției adică vedetă măcar pentru câteva secunde în news feed!

Da, OK, mulți utilizatori avem tendințele astea, avem momente superbe pe care vrem să le împărtășim, cunosc oameni mai veseli în realitate decât pe Facebook, cunosc oameni zgârciți în postări, dar și oameni care și-au închis conturile și eventual le-au redeschis. Dar aici mă refer la cei exagerați, pentru că aceia se și întristează frecvent dacă publicul nu le aplaudă prestația cu un sac consistent de gesturi apreciative online. Like sau ce?

Ce vreți să demonstrați? Pentru ce atâta ostentație? Pentru ce atâta efort de a gestiona impresiile, de a părea mai mult, mai bine? E cumva concurs de cine e mai mișto, mai împlinit? Facem clasamente, dăm note și ne catalogăm reușitele în viață în funcție de numărul de like-uri, numărul de selfie-uri cu iubita, numărul de iubite, numărul de fani? De când cantitatea înseamnă calitate? E vreun concurs de grandomanie, cine e mai realizat, mai fericit, ca, în caz că nu mor dușmanii, măcar să se mai înece puțin?

E obositor să participi pasiv și activ. Și să vezi spectacolul fericirii pe gratis, non stop, la liber, dar și să joci într-un rol dezirabil social, ca să vadă lumea că și ție ți-e bine, și tu stai bine, ai iubirea asigurată, finanțele asigurate, fizicul asigurat. Ți-ai făcut asigurare, asta încerci să ne zici?

OK, am înțeles că butonul dislike nu funcționează pentru a încuraja coeziunea, prietenia, armonia, eterna pace în lume și a nu transforma Facebookul într-o arenă cu juriu și scoruri unde unii să defileze cu o coroniță și să-i intimideze pe ceilalți nevoiți să se retragă rușinați din cauza replicilor nefavorabile ori din pricina indiferenței publicului.

OK, am înțeles că e posibil să vă fi săturat de știrile de la ora 17.00 și chiar și de alea de la ora 19.00 unde agresivitatea primează, la fel și cazurile ce semnalizează devianța negativă, însă nu cred că e cazul să exagerăm și să pozăm în cine nu suntem de fiecare dată, când în spațiul public real vedem tot mai mulți oameni posaci, cu privirile lăsate, haine vișinii, gri sau negre, mame ce țipă la copiii lor pe stradă, tați ce nu plătesc pensia alimentară, tineri dependenți de substanțe menite să improvizeze fericirea, oameni care accelează pe roșu la stop, înjură și aruncă mizerii pe stradă, bătrâni cerșetori fără medicamente și, mai rău, oameni măcinați de invidie care se simt bine doar dacă celălalt o duce rău, deci vedem aspecte ce nu ar sugera tocmai mulțumirea cu viața, ci, mai repede, dezolarea, nepăsarea, nevoia de a evada din propriul corp, resemnarea, uneori moartea în viață.

Desigur, sunt excepții și de fericire și de nefericire. Am văzut și pe Facebook oameni care spun ce simt, când simt, dar câți au curajul să-și asume trăirile, mai ales dacă ele nu fac parte din comercialul validat cu like-uri? Câți își asumă excluderea de la petrecerea unde toți se distrează sau, cel puțin, mimează fericirea?

Nevoia de a performa, deci de a ne construi o imagine pe scena socială, e raportată la validarea socială, la cât de plăcuți, atrăgători, interesanți vom fi pentru ceilalți. E, cumva, și o nevoie de afiliere, de a fi ca și cu ceilalți, în rând cu lumea, de a nu rămâne mai prejos. Eterna întrebare. Ce o să zică lumea? Și teama de a nu fi exclus din acest show magnific în care mulți sunt bucuroși online, dar posibili consumatori de antidepresive offline.

Dacă ne arătăm adevărata față părem vulnerabili. Și nu vrem asta într-o societate competițională unde puterea (fizică, intelectuală și de alte feluri) primează. Ni se inoculează ideea că dacă ești slab nu ești mișto, așa că ne punem un scut de apărare.

