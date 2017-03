“Muieruşca de duzină” dă replica

Să încep cu „Dragă Melinda”? Pentru ca apoi să te jignesc de „dragă” ce îmi eşti? Ipocrizia şi frustrarea de care tu ai dat dovadă nu mă caracterizează.

Faptul că la momentul respectiv am simţit nevoia să mă descarc scriind un articol cu lacrimi în ochi, nu îţi dă ţie dreptul să mă jigneşti! Îţi respect părerea, atâta timp cât se concretizează cu eleganță demnă de o „doamnă”, ceea ce tu susţii că eşti.

Să începem cu începutul…

„Se vede că am fost doar cealaltă”…. Se pare că atenţia ta a fost limitată de ceea ce ai vrut tu să înţelegi… În articol scria clar că atunci când l-am cunoscut eram într-o relaţie de aproape doi ani, pe care inutil încercam să o repar… oare asta m-a făcut mai puţin „muieruşcă de duzină” la momentul respectiv? Nu asta contează!

O femeie adevărată are atuurile declarate de tine… dar ştii ce mai are? Puterea de a-şi asculta inima în detrimentul „etichetelor” puse de oameni falşi sau de oameni care nu au fost puşi în diverse situaţii.

„O muieruşcă de duzină a declarat cu mândrie că a fost amantă şi i s-au dat papucii”. Ha, mi-a alunecat un zâmbet în colţul gurii… Frustrările pe care tu le ai şi probabil viaţa ta clădită în felul în care TREBUIE, din dorinţa prea mare de „wanna be a real lady” ţi-au cam acaparat atenţia şi obiectivitatea. Mândria nu îşi avea locul în declaraţiile făcute de mine şi nici nu „mi s-au dat papucii”.

În general, înainte de a judeca, mă pun în locul persoanei în cauză… mă întreb, oare soţul tău cum putea fi surprins în momentele în care tu ai ales să îţi pierzi timpul scriind aberaţii răutăcioase? Perfecţiunea căsniciei tale ţi-a dezvoltat curiozitatea față de articolul meu? Interesant…

„Teritoriu, produs second hand, delicatesă, dulciuri, regim, antrenament” m-ai indus în eroare… vorbeam despre oameni? Înţeleg atât de multe despre tine ca persoană, că nici n-ai tu idee! Nu mă supraapreciez, însă nu m-aş da pe mine pentru a fi tu! Nu mă aştept să înţelegi, dar măcar să îţi pui un semn de întrebare… ar fi constructiv.

Am simţit, am trăit cu adevărat, am visat, ba chiar pot spune că am ajutat!

O altă „doamna realizată” scria printr-un comentariu că „povestea în care bărbatul are o amantă, iar soţia habar nu are” ar fi o fabulaţie pură. Ei bine, mai există bărbaţi suficient de inteligenţi încât să nu îşi facă nici amanta în cauză să simtă existenţa soţiei… Mai spunea că „Eventual, aceasta, plictisită să aştepte ca amorezul să-şi lase nevasta, are grijă să-şi facă simţită prezenţa”… aş fi putut, însă coloana vertebrală de care vă face plăcere să discutaţi nu m-a lăsat şi am ales să mă retrag… dar nu din plictiseala aşteptării, ci din intensitatea sentimentelor… care, apropo, sunt diferite de posesivitate, ştiaţi?

Să revenim…

Ai enumerat şi evidenţiat greşelile făcute de mine… consideri că mă cunoşti? Te-aş invita la o cafea, dar mi-e teamă pentru ego-ul tău şi nici nu am de ce să mi pierd timpul cu persoane limitate. Am făcut şi greşeli, sunt om, nu sunt aşa „perfectă” ca tine, însă nu le-ai nimerit. Ştii de ce? Pentru că vorbeşti în necunoştinţă de cauză. Probabil suferi şi de lipsă de atenţie… cu plăcere!

Nu mai bine îţi vezi tu de „teritoriul” şi „proprietăţile” tale liniştită, fără a arunca gunoaie în curtea vecinului? Nu de alta, dar s-ar putea să ajungi să descoperi florile pe care ai încercat să le distrugi şi să intervină regretele.

O viaţă minunată îţi doresc!

Cât despre mine, în continuare susţin că nu regret nimic din ceea ce am trăit, deşi nici în momentul de faţă nu am reuşit să merg mai departe cu inima deschisă… am progresat pe alte planuri, dar aici…

Cu drag, M.

Și tu poți scrie pe Catchy! 🙂

Trimite-ne un text încă nepublicat, cu diacritice, pe office@catchy.ro.

Citiţi şi

Dragi amante…

Sex în trei pe malul Mureşului

Echinocţiu cu vanilie şi catifea

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.