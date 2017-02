Dragul meu,

a trecut mai bine de un an de zile de când ți-am deschis ușa sufletului meu, de când am ales să te iubesc. Tu nu iubești și mi-a luat mult timp să accept asta. Trebuie să înțelegi că durerea m-a făcut să greșesc. Am greșit că nu am vorbit despre ceea ce simt pentru tine, de frică „să nu te pierd”, însă acum îmi dau seama că tu nu ai fost niciodată al meu cu adevărat. Doare al naibii de tare să afirm asta, dar e adevărat. Nu pentru că nu ai putut, ci pentru că nu ai vrut. Eu am fost și voi fi acolo în continuare, asta am făcut și asta voi face, până ce, într-un final, mă voi vindeca și eu de tine. Deși am auzit că de unele iubiri nu te vindeci niciodată. Sinceră să fiu, în momentul de față, nici nu vreau să îmi treci.

Te iubesc, de fapt tot scopul acestei scrisori e să îți spun că, indiferent ce ai făcut în tot acest timp, și indiferent ce am făcut, te-am iubit în continuare. Sunt sigură că la un oarecare nivel știi asta, nu? Mă doare că nu îți pot spune încă în față, dar asta e un început bun. Nu pot, pentru că știu cât e de dureros să spui și să nu ți se răspundă înapoi. Cu toate astea, am simțit de atâtea ori nevoia să bat la ușa ta și să strig cât mă țin plămânii de tare: TE IUBESC! HAI, IUBEȘTE-MĂ ȘI TU, NU-ȚI MAI FIE FRICĂ! M-am simțit penibil la un moment dat, apoi am înțeles că nu am de ce să mă rușinez pentru că te iubesc.

În final, vreau să îți mulțumesc că mi-ai călcat atât de frumos sufletul în picioare. Vreau să îți mulțumesc că, pe parcursul acestui an, mi-ai permis să-ți mai vizitez brațele și patul, din când în când, și vreau să îți mulțumesc că, în sfârșit, mi-ai dat drumul, poate așa reușesc să mi te smulg din suflet, însă, până una alta, tu să știi că te iubesc și să mai știi că ușa sufletului meu îți e încă deschisă, dacă vreodată o să înțelegi că iubirea mea nu vrea decât să-ți încălzească sufletul, nicidecum să te rănească.

Cu drag,

cea care a riscat totul pentru tine…

Guest post by Carmen G.

