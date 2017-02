noi, la protest la haga, niste amarati

mai intai, ca orice protest, aici e cu delay. aprobarea la haga dureaza patru zile lucratoare. cererea pentru aseara a fost depusa la primarie miercurea trecuta. la amsterdam cica se obtine mai repede. categoria „spontan” nu exista.

apoi, locul: in the middle of nowhere. toate demonstratiile sunt incartiruite by default in malieveld. un camp, literalmente, cum zice si numele. incadrat de padure, canal, autostrada. nici tipenie.

sursa foto: panoramio.com

neluminat.

loc dedicat iarmaroacelor (foto), concertelor etc. 550 x 200, deci 11 hectare, sau 15 terenuri de fotbal sau vreo 500 de terenuri de tenis (am calculat!).

adica mergeti voi acolo si zbierati in pustie ce vreti si cat vreti, oricum nu va vede si nu va aude nimeni. nici unul pe altul nu va vedeti. ca si cum protestul de la bucuresti ar fi trimis sa se desfasoare in ghencea si cu luminile stinse.

oricum, in haga in oras nu e loc de nici un protest major.

nu ca al nostru ar fi fost major. eu am ajuns la 6, ora stabilita pentru start. pe la si jumate am ajutat-o pe o fata jurnalista sa estimeze participarea. am numarat om cu om: 68 de romani. pe la 7 jumate ajunsesem la probabil 130, desi estimarea altora a fost de 150 spre 200. apoi varful s-a dezumflat dupa 8.

am tropait si noi intr-un coltisor care avea ceva pavaj, ca 99% din campul ala e iarba si/sau pamant.

sa vii din alt oras costa, bineinteles, bani. era o familie care venise cu trenul de undeva de mai sus de amsterdam, ar fi vreo 50-60 de euro.

lectii invatate:

pancartele pe care le-am facut trebuie imbunatatite: e bine ca le-am plastifiat, ca altfel s-ar fi-nmuiat, dar erau foarte alunecoase. a3 e o marime tampita pentru pancarte. cred ca ori mai mici ori mai mari sunt easier to handle. o alta varianta buna ar fi sa le pui o atarnatoare de sfoara, ca sa le agati pe dupa gat, sa ai mainile libere.

am facut hora si am constatat ca nu mai stim versurile de la hai sa dam mana cu mana. eu am venit cu 50 de foi printate cu desteapta-te. deci data viitoare sa aduc si cu hora unirii.

musai suba si incaltari imblanite. cum am venit eu ca o floare direct de la birou… not good. fiind camp deschis, se simtea si un vanticel, de altfel bland in comparatie cu vantoasele olandeze obisnuite. am facut niste mari cuie. de-abia spre miezul noptii incolo m-am dezghetat.

ce mai, la haga nici proteste ca lumea nu gasesti si nici nu poti sa faci, asa cum nu-ti ies chiftelutele sau ciorba. lista mea cu ce nu se gaseste sau nu se poate la haga, iata, se lungeste…

urmatorul protest la haga e duminica dupa amiaza. din fericire, s-a aprobat un mars, deci n-o sa batem sarba tot pe loc. si va fi lumina!

