Noua generație a femeilor fără vârstă

Un studiu recent realizat în exclusivitate pentru Telegraph pe un eșantion de 500 de englezoaice de către agenția SuperHuman* a ajuns la următoarea concluzie: 96% din femeile de peste 40 de ani nu se simt nicidecum de „vârsta a doua”. Ele arată, se simt și trăiesc cu totul diferit față de generația anterioară la vârsta lor. Nimic nou, veți spune, pentru că și noi, româncele de peste 40 de ani, vedem cum se închide sub ochii noștri “prăpastia” daintre generații. Dar să vedem ce altceva a mai scos la iveală acest studiu. Modelul Yasmin Le Bon, la 48, și fiica ei, la 23 (2015) 80% nu se regăsesc în imaginea pe care societatea o are despre femeile de peste 40 de ani;

91% se consideră neînțelese de către industria advertisingului, deși 85% din deciziile de cumpărare sunt luate de femei! Ca urmare,

Ca urmare, 84% au afirmat că folosesc produse și servicii destinate femeilor mai tinere;

mai mult de două treimi se consideră încă în prima parte a vieții (deci care vârstă de mijloc?!?);

59% se simt la fel de tinere și de pline de energie ca în tinerețe;

84% nu se simt definite de vârstă;

90% consideră că au o atitudine mult mai tinerească decât propriile mame la vârsta lor;

67% au mai multă încredere în ele și sunt mai ambițioase;

61% afirmă că împlinirea personală e o prioritate;

80% au un apetit crescut pentru a explora și trăi noi experiențe, cu sau fără copiii lor. Există însă și o zonă mai puțin roz, cea referitoare la aspectul fizic. Aici ar fi o problemă: deși sunt mai încrezătoare în general, 83% recunosc că schimbările fizice le cam afectează stima de sine. Nu toate suntem Julia Roberts, care, la 49 de ani, a fost desemnată de revista People drept cea mai frumoasă femeie a anului 2017! După 26 de ani de la prima nominalizare și a cincea oară în 23 de ani. Pentru femeile obișuite regula societății e alta: ai îmbătrânit? ai expirat, ești ignorată. Presiunea, trebuie să recunoștem, e mare și brandurile contribuie consistent, conformându-se unui model, el, expirat, destinând acestor femei modele perimate/cuminți/șterse. Noroc cu vulpile argintii, fără vârstă, vocale și influente, care ne mai salvează. Cât despre brandurile care vor să ne ia banii, succesul va fi al celor care își vor alege clientele în funcție de preferințe/gusturi și nu după vârstă. Al celor care vor fi aflat că femeile de 40-50 de ani au decis să amâne bătrânețea și prin felul în care se îmbracă ori prin activitățile cotidiene, altele decât cele imaginate de cei care fac oferta. ***

Acestea fiind concluziile studiului britanic, vă invităm să participați la unul românesc, mai degrabă un manifest prin care să ne facem auzite și văzute de cei care ne propun neinspirat să arătăm și să ne purtăm altfel decât cum ne simțim. Dacă aveți peste 40 de ani și aveți una sau mai multe fiice (sau, de ce nu, și fii)

ați răspunde la chestionar la fel ca englezoaicele și, prin urmare,

vă cumpărați haine ori servicii destinate femeilor mai tinere;

sunteți apreciate pentru aerul nonconformist și atitudinea de învingătoare, trimiteți-ne fotografii din care să reiasă această realitate îmbucurătoare: că și după 40, 50 există viață, că imaginea contează la fel de mult, ba chiar mai mult, că suntem mai conștiente și de feminitatea, și de rostul nostru. Și că vrem atenția și recunoașterea cuvenite din partea celor care pretind că ne înțeleg, dar ni se adresează total nepotrivit. și un mesaj pentru toți cei care încă nu ne înțeleg forța. Vă mulțumim! Eu și fiica mea/fiul meu sau doar eu

Ana Barton și fiica (foto: Cătălina Flămînzeanu)

Vârsta nu e o calitate, vârsta nu e un defect. Să te agăți însă de o vârstă anterioară și să-ți faci idol din ea poate fi o mare suferință. Câtă bucurie dăruiești și câtă bucurie primești te transformă pe tine, ca om, în bucurie. Iar bucuria nu are vârste.

Simona Florescu: vârsta este mult mai mult în mintea noastră decât în corp. Eu și fiul meu (44/18)

Petronela Rotar-Cotuban și fiica cea mică

Carmen & Amos Goldenberg (49 & 11)

Proud of my age but most of my children

Iulia Badea-Guéritée și fiica Awen (45 și 6 ani)

Dana Sota și fiul, 54 cu 31

Cristina Săvuică și fiul (49 cu 21)

Dorina Chiriac, 44, Sonia, 11 ( foto Paul Buciuta)

Carmen Popa și Bianca

Indiferent de vârstă, mentalul și sufletul trebuie să rămână tânăr. Copiii noștri ne învață acest lucru. Trust your children!

Mara Chindriș și fiica (59 cu 25)

Elisabeth Ochsenfeld și fiica (66 cu 42)

Adeline Popescu și fiica

Marietta Dobrin și fiul

El, 50, și ea, 22. Pardon, invers.

Ioana Maria

Eu și mami (Ancuța Heisu). Avem amândouă 20+ de ceva timp incoace.

Ana Maria Nastase, 40, cu Ana – 16 ani și Emil – 10 ani.

Ei sunt cerul și pământul meu.

Erika Bloj (42) cu fiica Bianca (20)

Viorica Ganea și fiul

Angela Tocilă, 53, cu Olivia, 33, Cristina, 26, Andrei, 23

M-a întrebat Petra, nepoata mea, cum de arât atât de tânără, asta, bineînțeles după ce m-a întrebat câți ani am. I-am spus că inima mea a rămas tânără, copilă chiar. Apoi m-a invitat la școală la ea, la Parents Day. ”Să mă mândresc cu tine”, mi-a spus… Și ne-am mândrit amândouă, una cu cealaltă.

Adriana Ichim și fiica

Chiar dacă nu pare, fiica mea are 42 de ani! De lăudat, proiectul vostru, să sperăm că societatea își schimbă percepția că o femeie de 60 de ani e „o bătrână”. Mă lovesc des de mentalitatea asta învechită. Voi face 65 peste câteva zile și mă mândresc cu vârsta mea, cu viața mea, cu mine!

Larisa Opriș și fiica Adriana (49 și 20 de ani)

Ștefania Sidor și fiica ei, Maya

Carmen Irimiea, 48 cu 18

Evelyn Luca, 45, cu fiica ei, Teodora, 19

Întotdeauna mi-am dorit să fiu o alt fel de mamă. Și, dacă e să mă iau după spusele ei, se pare că am reușit. Suntem mamă și fiică, prietene, complice. Să nu uit: și un pic tatuate. Pentru că așa îi șade bine unei echipe cool.



Daniela Lungu 53. Oana 28. Nicole 20. Am crescut împreună, dar mai mult ele m-au crescut pe mine. Mânuiesc computerul datorită Nicolei. Primul meu cititor şi cel mai critic este Oana. Nu ştiu ce le-am învăţat eu pe ele, habar n-am, nu mare lucru. Ne schimbăm între noi hainele, pantofii, bijuteriile şi da, vorbim des despre băieţi.

Dana Vankuyk și fiica Georgiana (41 și 18 ani)

Camelia Meseșan, 40, fiica spirituală, 20

Nicoleta Matei: Nu am nici fiu, nici fiică. Prietena mea are 26 de ani, iar eu, 59.

Mihaela Sava, 44 de ani și fiica,17

Ne descoperim odată cu trecerea timpului, ne bucurăm de fiecare clipă încercând să o-mbrăcăm în emoții, ne iubim infinit.

Daniela Cătălina Stan

…să fim sănătoase, să ne fim bucurie și sprijin, să ne fim prietene și ajutoare de nădejde, că, de, frumoase nici nu pot să mă mai exprim. Felicitări tuturor mamelor și fiicelor atât de mândre și de frumoase!



Oana Roateș și fiica

Ada Moroianu, 60 cu 32

Irina Oniciuc, 24 cu 47.

Dupa rolul de mamă, ea e sora pe care nu am avut-o niciodată. Câteodată mă surprinde cu ideile ei excentrice – are mai mult curaj decât am avut eu vreodată în privința schimbărilor (din orice sferă a vieții).

Mirela Carmen Mire: eu, 45, viitoare bunică & fiica mea, 28, viitoare mămică

Özdemir Enikö, 51 cu 31

Diana Iordache și fiul (45 și 6 ani)

Eu, la 45 ani abia împliniți, pot să mă laud cu băiețelul meu de 6 ani. Că de simțit, mă simt exact cum zice acest articol! Trăiască mămicile fără vârstă!

Alina Ana Alecu și fiica Georgiana Alexandra Baltog, 47 cu 25 și 18 Cătălina Hetel, 42 cu 8

Iuliana Costin, 40 și 17… Lumea spune că sunt sora lui.

Simona Popa și copiii (40 cu 15 şi 9 ani)

Mirela Otilia Buțiu și fiica, 45 cu 13

Anca Palicari și fiica, 47 cu 20

Narcisa Gabriela Nițescu și fiica Ana (47 și 16 ani)

Gabriela Ilie (47 de ani) și fiul

Sunt mamă de băiat și port cu mândrie cei 47 de ani!

Ileana Denes și fiica (40 și 3 ani)

Gabriela Luchian

Viața este frumoasă! 43 și 19

Liliana Bouladoux: Expirate la 40 de ani? Are you kidding me?

Meryy Roxana și copiii (42,18 si 10 ani)

Viața acum începe!

Nagy Pop Mihaela și fiica

Mirela (45 de ani) – mamă de băiat (24), mamă de fată (17) și bunică

Mirela Mihaiu și fiica (47 și 15 ani)

Maria Grigorescu și fiul

Valentina Moldoveanu (24 de ani) cu mama (43) și fratele (2 ani și șapte luni)

Luminița Lungu și fiica (48 și 14 ani)

Liliana Rodica Cuzeli și fiica (48 și 27 de ani)

Iacob Vivi și fiul (41 și 16 ani)

Dana Davila și fiica (

Luminița Cheteles și fiica (45 cu 25)

Elena Dina și fiica (50 și 24 de ani)

Elena David Popa și fiica (42 și 13 ani)

Ioana Racolta (42) și Irina (12)

Diana Brîndescu Eu și fiica Laura (43 și 18 ani)

Daniela Marin și mama (49 și 77 de ani)

Brenda Tiron și fiica ei, Jessica

La 46 de ani, cu o fiică de 19 ani, nu mă simt expirată. Am la fel de multă energie ca la 20 de ani.

Daniela Constantin Anton și fiica

Daciana Loi și fiica sa Teodora (44 și 20 de ani)

Alexie Lidia și fiica (42 și 22 de ani)

Georgiana Ivan (41 de ani), fiul Lucas (14 ani) și fiica Mara (6 ani)

Irina Nebancea și fiica (54 și 19 ani)

Mamele rămân tinere și frumoase, pentru copiii lor, toată viața!

Liliana Necșulescu și fiica Antonia (44 și 22 de ani)

Luminița Mesesan-Gabrilaki și fiica Gabriela (49 și 17 ani)

Mihaela Buse și fiii (45 de ani)

Doina Rostovtev și fiica Mary Braicu și fiica Elisa Covaci și fiica Daniela Nedelcu și fiica Cătălina Vlascu și fiica Angela Irimia și fiica Anca Ortner, trei generații (91, 60, 33) Radiana Tobescu și fiica (40 și 11 ani) Ileana Onu, 44, și băieții ei – 22 și 14 Mirela Oacheșu, 49, cu fiica, 26 Suntem o echipă în tot și mă consider sora ei mai mare. Avem multe de învătat de la copiii noștri, ne ajută să fim mereu conectate și să sfidăm timpul.

Ileana Neatu și fiica

Maria Crăciun, 70, cu fiica, 45, și soțul.

Sunt mamă a doi copii: o fetiță și-un fecior și bunica a doi nepoți frumoși. Sfidez vârsta și mă simt încă tânără și chiar îndrăznesc să spun frumoasă în ciuda anilor pe care îi port cu mândrie. Sunt devotată familiei, facem echipă împreună, ne sprijinim unii pe alții, pentru mine vârsta e doar un număr și atât.

Anca Stiniguta, 51, fără copii

Andree Florea, 46 ani și Ruxandra Ioana Florea, 22 ani

Două generații și nicio diferență: aceeași tinerețe, același spirit și același suflet de copil!

Roxana Neculcea (cea cu fetița în brațe) – până acum 2 ani am fost cinci generații…

Elena Guzganu și fiica ei, Diana

Suntem cu adevărat o generație fără vârstă, total diferite de mamele noastre, mult adaptate stilului de viață al copiilor noștri. Bun argumentul!

Estera-Rafira Ivanov, 48, fiica, 20

Noi două ne-am avut una pe alta de prima dată. Ne-am fost Alpha și Omega una alteia, ne creștem împreună și ne desăvârșim reciproc. Am grijă de mine de dragul ei.

Valerica Andrei și fiica, 44 cu 25

Tincu Violeta și fiica, 61 cu 38

Nicoleta Beraru și fiica (44 și 19 ani)

Ruxandra Burcea și fiica (50 și 22 de ani)

Luminița Popescu și fiul (40 și 20 de ani)

Ioana Marinescu: Noi suntem patru generații – eu (37), fiica mea (8), mama (59) si Buni (79)

Dana Grigorescu și fiica (46 și 18 ani)

Cătălina Albu: mama, bunicul și fiul/nepotul

Lavinia Dinu (42 de ani) cu haiducii săi, Theo 11 și Toma 9!

Rodica Irimia și fiica (50 și 20 de ani)

Laura Chiciudean și fiul (43 și 17 ani)

Elena Sbârcea și fiul (16 ani) care nu dorește să apară în poză 🙂

Iuliana Stuparu și fiica (42 și 19 ani)

Mariana Efimov și fiica (44 și 21 de ani)

Mirela Găvan și fiul meu de 9 ani. Eu, 48 de ani sau mai bine… fără vârstă!

Lilia și fiica (47 și 23 de ani)

Eliza și fiicele (40, respectiv 15 și 18 ani)

Mihaela Răducu și fiica, 46 cu 22

Gena Camelia Căplescu și fiica

Giovanna Dinu Zein și fiul (46 și 26 de ani)

Maria Bugner Ungureanu, 41, cu 17 și 9 ani

Madi Ciuncă, 41, cu 13 și 15

Călina Marian, 45 cu 13



Iulia Pana și

Felicia Vasilescu, 49 cu 26 de ani

Adina Brânzei, 43 cu 4 ani Daniela Gârlă, cu mama și nepoata Beatrice Baciu, 41 cu 18 ani Gențiana Penovici, 42 cu 14

Carmen Caloianu, 48 cu 25 de ani

Rodica Petruț, 51, cu fiica unei prietene. Rodica și-a pierdut fiul și va lansa curând o carte care îi este dedicată.



Simona Blaga și fiii, 49 cu 20 și 17 ani

Mihaela Neacsu și fiica (

Simona Balint – Girsik, 49 cu 12 ani Lavinia Aldea Mureșan, 42 cu 21 de ani

Claudia Petraș și fiica, 43 cu 16 ani Maria Geru, 47 cu 28 de ani

Ana Maria Matei (40 de ani) și fiii

Aura Dobre (47 de ani) și fiul Adrian (21 de ani) Monica Pilan, 49 cu 24 de ani Roxana Arghir și fiica Ștefi Angela Baciu și mama Anca Tarcuta, 50 cu 10 Moldovan Liliana, 46 cu 24

Emilia Csibi, 46 cu bebe de 1 an

Mihaela, 45 cu 21

Camelia Moise, 47 cu 16

Ani Candrea, 49 cu 12

Mihaela Roșca, cu fiica.

Băieții sunt mari, nu mai stau la fotografiat.

Luminița Jurcul, 53 cu 32

Narcisa Hurdubaia, 43 cu 22

Crina Gabriela Lupu, 44 cu 6 Gabriela Maican, 50 cu 23. Mai am un băiat de 29. Laura Barbu, 43 cu 20 Alina Damianakis, 40 cu 17 și 1 *** *SuperHuman a fost fondată de Rebecca Rhodes, 44 de ani, și Sandra Peat, 42 de ani, cu misiunea de a deschide ochii brandurilor asupra modului în care femeile de vârstă mijlocie s-au schimbat. „Perennials sunt permanent înfloritori, relevanți, știu ce se întâmplă în lume, sunt conectați la tehnologie, au prieteni de toate vârstele, sunt implicați, curioși, îi învață pe alții, sunt pasionați, empatici, creativi, încrezători, cooperanți, cu mintea largă și gata să-și asume riscuri” spun ele și așa e! Numai că, paradoxal, deși aceste femei dispun de putere financiară, brandurile continuă să le ignore, propagând stereotipurile pentru femeile în vârstă, și preferând să se centreze pe mileniali. De neînțeles, având în vedere estimarea că, în 2020, în UK o treime din forța de muncă va fi de 50+, cu un control de 80% asupra veniturilor.

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.