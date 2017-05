Nu, honey, f*te-o pe mă-ta, block și adio!

Bărbații cu care ies mă duc pe culmi, mă demoralizează, mă divinizează sau îmi transmit subtil că pot mai mult. După o relație toxică de patru ani, am trăit o frumoasă poveste timp de doi ani care s-a încheiat amiabil. Suntem chiar buni prieteni. Ne vedem la cafele și povestim ce-am mai găsit în lume. Dar să trecem la timpul prezent.

Fiind singură de-o vreme bună, mă afund tot mai mult în muncă, ceea ce mă satisface, dar este bine oare să-mi irosesc tinerețea și frumusețea așa? Aș răspunde “da”, pentru că am pretenții și nu fac compromisuri, dar sinceră să fiu… am nevoie de trăiri.

Desigur, abordările nu lipsesc niciodată, dar cine merită măcar un “seen”? Oh….prea puțini! Mă consider prea bună (superioară) și am o explicație: muncesc din greu la o vârstă la care fetele nu fac mai mult decât să meargă la facultate, dar eu merg și acolo, ocup un post de conducere, îmi plătesc chiria și-mi cumpăr parfumuri scumpe. Cum aș putea să ies la o cafea cu un “pierde-vară” care stă cu părinții sau cu un “băiat de bani gata” care crede că totul i se cuvine?



Nu neg, am încercat, dar n-a rezistat nimeni la mai mult de două întâlniri după cum spunea și A. în articolul “Detest să-mi fie dorit doar trupul“. Nu mă impresionează nici mașinile lor extravagante, nici faptul că vin cu taxiul “să nu fie pe interes, asta”, ba chiar mă dezgustă când îi aud spunându-mi “cât ești de frumoasă! Cum să fii singură?” Uite-așa fraiere! Decât cu unul ca tine care: “eu am, eu fac, eu am fost, eu voi merge, eu am ieșit numai cu modele, eu mănânc doar…”, mai bine nu. “Dar unde stai, că nu te cunosc de prin oraș? Sigur te remarcam, la cum arăți!” Normal că nu mă vezi, pentru că eu muncesc 7 din 7, am facultate, cazuri sociale de care mă ocup, iar când am liber citesc, dar tu nu știi ce-i aia, așa că-i dau mesaj unei prietene să mă sune de urgență că nu te mai suport, fraiere!

Apoi mai aud că, pentru ei, începerea unei relații presupune un “casting” ce include câteva probe printre care și sexul. Că “dacă nu ne potrivim?”. Pe românește: vrei să te f.. azi sau data viitoare? Nu, honey, f…-o pe mă-ta, block și adio!

V-am lămurit cu băieții de oraș, doamnelor? Acum, să trecem la lucruri mai serioase: doctorii. Da, am cunoscut mai mulți și unii erau ca cei descriși deja, Unul era uman, sensibil, dar prea gras pentru mine și musulman. Apoi a mai urmat unul: frumos, șarmant, tânăr, înalt, generos, perfecționist, dar critic, plin de el, căsătorit de două ori, muuulte relații consumate. Poate toxic? Nu știu ce să zic, dar este un drog care mi se împrăștie lent în vene, fără voia mea. Îi răspund rece, ne vedem des, ne afișăm în public, dar vorbim și atât, adică fără sărutări & îmbrățișări. Îl vreau și nu-l vreau. Sunt conștientă de nemulțumirile ulterioare, dar nu mă pot opri încă.

To be continued…

Guest post by Ramona Herman

