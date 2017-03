La o oră despre feminism la facultate am aflat că educația tradițională, cum ar fi faptul că pe fetițe le îmbrăcăm în roz, iar pe băieți în albastru, ne-ar face să ne comportăm conform unui sex sau celuilalt. Am avut ocazia să testez această teorie.

Când era băiatul meu la finalul clasei a doua, a participat la Campionatul Național de Baby Baschet, iar cum clubul nu avea fonduri (și nu ne-au pus la achiziții), am primit echipamentul echipei de fete, evident, roz. Treabă grea să convingi un bărbățel în devenire, care mai avea și emoții înainte de campionat, să poarte roz! Fără să fi vorbit între noi, absolut toate mămicile le-am repetat până la epuizare : „numai bărbații puternici poartă roz”.

Deși am avut mari emoții legate de prezența la campionat, am avut o echipă de băieți îmbrăcată în roz. Emoții am avut și când am revenit în cartier, iar alții băieți prieteni i-au văzut îmbrăcați în roz și, evident, au râs de ei. Dar băieții noștri erau prea mândri de ei și le-au retezat-o scurt și fără să fie impresionați: ”numai bărbații puternici poartă roz”.

Ne așteptam ca și rezultatele nu prea grozave, echipa fiind la început, să-i demoralizeze, dar ei s-au distrat cu adevărat. Nici unul nu s-a lăsat de baschet atunci. Totuși consider că apartenența la un sex îți aduce anumite trăsături din naștere.

Anul următor, în clasa a treia, băiețelul meu îmi tot povestea că nu vrea să se ducă la antrenamentul de baschet de miercuri întrucât joacă cu niște fete mai mari „care sunt atât de slabe”. Cu stupoare aveam să aflu că am un mic macho-man în devenire, întrucât fetele îi băteau de le mergea fulgii…

Guest post by Cristina Wlassopol

