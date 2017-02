O nuntă poate fi și așa

Majoritatea femeilor visează la ziua nunții lor, dar nu și eu, fiind o fire practică. Nu am înțeles niciodată de ce te-ai costuma în rochiile alea de mireasă, mai ales că albul este o non culoare, iar mie îmi plac culorile vii. Port alb doar în combinație cu o culoare. Cum nu mă dădeam în vânt după nunți în sine, dar am decis totuși să mă căsătoresc, am organizat nunta odată cu botezul. Nu voiam o nuntă tradițională, așa că am ales să avem puțini participanți, familia și prietenii. Am găsit o sală mai mică în cadrul unui restaurant și eu mi-am cumpărat o rochie obișnuită, roz, de triplu voal, dintr-un magazin care nu era destinat mireselor. Nu mi-am luat nici măcar voalul miresei.

În ziua cu pricina, am chemat-o pe mama să stea cu bebelușul meu de două luni și m-am dus la coafor unde m-am aranjat, că mai trebuia decât să-mi trag rochia pe mine și eram gata. Mai erau multe ore până când trebuia să ajungem la biserică, așa că mi-am rugat soțul să îmi spună când e gata pentru ca nu cumva copilul să regurgiteze lapte pe rochia mea. Ca de obicei, eu eram punctuală. „Mireasa” s-a dovedit soțul meu, care nu mai prididea cu aranjatul în fața oglinzii, deși întârziasem deja. I-am tot atras atenția că întârziem, așa că mi-a spus că este gata, după care m-am îmbrăcat și eu și am luat copilul în brațe. Dar nu a fost așa, a continuat să se aranjeze (de parcă ar fi atât de greu să-ți aranjezi o cravată!) și inevitabilul s-a produs. Mi-am pătat unica rochie în care mai încăpeam după naștere, cea nou cumpărată.

Când „mireasa” a fost gata, ne-am dus la biserică cu o întârziere de o oră față de cea stabilită și m-am căsătorit cu rochia pătată. Totuși, începuse să mă enerveze rău pata de pe rochie, așa că, până la urmă, am acceptat cu plăcere o rochie neagră de împrumut, de la cineva care stătea lângă restaurant.

Nici prin cap nu mi-a trecut că unii invitați vor veni cu persoane pe care eu nu le cunoșteam și vor felicita o prietenă îmbrăcată în alb pentru fericitul eveniment!

Și muzica am ținut să fie una deosebită, de aceea am ales melodii din curentul flower-power, spre disperarea chelnerilor care ne tot sugerau, în mod repetat, că au cele mai noi manele apărute.

Reunosc, nu am avut prea multe bătăi de cap cu organizarea nunții…

Guest post by Cris

Și tu poți scrie pe Catchy! 🙂

Trimite-ne un text încă nepublicat, cu diacritice, pe office@catchy.ro.

Citiţi şi

Ei nu-i ajunge bărbatul de acasă

Ipocrizia Crăciunului sărbătorit în familie

Omul în roșu, călugărițele și avionul

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.