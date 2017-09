Plutește în aer mirosul sfârșitului. Pare destul de aproape și inevitabil. În câteva zile probabil că o să se întâmple ce trebuia acum ceva timp. O să se facă liniște și fiecare o să meargă pe drumul lui. O să fie dureros și o să rămânem întotdeauna legați cu o ață invizibilă care ne va trage unul către celălalt. Și o să ne căutăm în permanență… în noi, în alți oameni, în locuri, în gesturi…

Însă am epuizat într-un timp mult prea scurt aproximativ cinci vieți. Ne-am cunoscut, ne-am iubit, ne-am atras, ne-am respins, ne-am consumat, ne-am sufocat, am fugit, fiecare de el, apoi fiecare de noi, ne-am reîntors, ne-am speriat, am luptat, am renunțat, am râs, am plâns și ne-am pierdut.

Cu fiecare minut ne transformăm, iar după noi nu o să mai rămâna nicio fărâmă din oamenii care am fost. O să încercam să fim puternici, să negăm că a fost adevărat pentru a putea trece peste sau să ne mințim că a fost doar un vis, însă valurile de sentimente o să se întoarcă la mal din ce în ce mai furtunoase.

Te iubesc dureros de tare și ai devenit lumea mea. Te-ai dărâmat și te-ai construit la loc de miliarde de ori. Rămâi tu, eu aleg să… să plec, să fug, să mor, nu știu… contrar alegerii sufletului meu.

Dar mi-aș mai dori să-ți mai dorm în brațe o noapte. Să pun capul pe pieptul tău, să îți simt căldura și parfumul, să îți măsor bătăile inimii. Să știu că acolo, înăuntrul tău, eu voi fi întotdeauna acasă. Că o să continui să exist și să trăiesc cu fiecare clipă a ta, că o să te mângâi când îți este greu și o să te strâng în brațe cât pot eu de tare. Că o să zâmbești când îți amintești de mine.

De fapt, pe cine încerc să mint? Mi-aș dori să fac lucrurile astea pentru totdeauna și să îți fiu prezență, nu amintire.

Iartă-mă, copilule, pentru comportamentul inadecvat, dar iubirea nu e logică și rațională. Niciodată nu a fost. Și ce să fac cu toată iubirea mea pentru tine? Încotro să o îndrept? Iartă-mă pentru haosul provocat, pentru toate lucrurile pe care le-am făcut exact pe invers, pentru tot…

A ta, de un infinit de ori plus unu!

