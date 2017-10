Ochi pentru ochi…- Wind River

Iată că promițătorul scenarist al filmului Sicario se face remarcat și în calitate de regizor, explorând frontierele universului sălbatic dintr-un ținut hibernal, din inima statului Wyoming, în pelicula Wind River. Cineastul îmbină thrillerul cu studierea aplicată a comunității amerindiene, cu un ascuțit simț al narațiunii filmice, utilizând o bună calitate tehnică. Deși nu e lipsit de unele stângăcii (firești în cazul primului lungmetraj), care se regăsesc în simbolistica (vânătoarea de „prădători”) excesivă și replicile sentențioase, Wind River posedă calități narative, dar și emoționale.

O tânără abia ieșită din adolescență aleargă, noaptea, desculță, pe zăpadă. De cine și de ce voia să scape? Autopsia va releva și un viol asupra tinerei, înainte de-a muri înghețată, înecată cu propriul sânge (din plămânii suprasolicitați). FBI-ul o trimite pe Jane Banner (Elizabeth Olsen), o tânără „boboacă”, să ancheteze cazul și să elucideze enigma (Jane Banner: „Why would a teenage girl be out here? What was she running from? What happened?”). Cory Lambert este vânător într-o rezervație indiană din Wind River – ținutul pierdut în imensitatea sălbatică din Wyoming. Acesta găsise, la marginea pădurii, trupul neînsuflețit al lui Natalie, o tânără din tribul local (Cory Lambert:„I knew that girl, she’s a fighter”). Atașat de indigeni, Cory va încerca să ajute ancheta, dar mereu are de înfruntat ostilitatea… naturii.

Având o profundă legătură cu regiunea și cu cei din comunitatea Shoshone, divorțat de o amerindiancă, mama celor doi copii ai săi, Lambert n-a reușit să limpezească misterul din jurul morții fiicei sale mai mari (izbitor de asemănătoare cu cea a lui Natalie). Practic, se vede în situația de-a obține – la ani distanță după drama care i-a distrus căsnicia – justiție prin procură. Așadar, istoria unei răzbunări de tip familal ajunge pretextul acestei drame consumate în spațiile nesfârșite din Wyoming, veritabilă pușcărie sub cerul liber.

America prezentată de scenarisul de la Sicario (R: Denis Villeneuve) și Comancheria (R: David Mackenzie) este una rurală, patriarhală, în care sălbăticia domnește atotputernică, iar progresul e foarte departe. Viitorul este mereu înăbușit, nimeni nu îndrăznește să îl pronunțe în acel ținut. Locuitorii se abrutizează și se refugiază în droguri. Realizatorul evită, cu abilitate, să pice în romantism și estimează că suspansul reprezintă, întotdeauna, esențialul. Precizia realistă și documentarea (triburile Arapahoe și Shoshone) se constituie în principalele atuuri ale acestei pelicule. Oscilând între ancheta criminalistică și terenul periculos al răzbunărilor, filmul lui Sheridan conturează unele clișee specifice, dar își găsește tonul propriu, mai ales că dimensiunea tragică sugerează referințele repetate în scenariul orginal (genocidul amerindienilor a pătat actul fondării Statelor Unite).

Lup singuratic, taciturn și mereu vigilent, Cory (Jeremy Renner – perfect în postura unui tăcut imperturbabil) își petrece mai tot timpul la vânătoarea de coioți sau de alte animale de pradă, în Wind River. Acest trist eveniment schimbă și sensul vieții sale. Așa cum lesne am putea deduce, amestecul de fragilitate și de forță interioară ale celor două personaje ar putea să ne conducă spre un versant sentimental, Wind River evită, însă, logoreea dialogurilor, preferând să menajeze spațiile eliptice și să accentueze raportul dintre om și natură.

Acest „studiu în alb” pare să nu aibă final. ­Taylor Sheridan nu lasă loc pentru emoțiile induse de repercusiunile din dramele intime care nu sunt defel simple, pretext pentru o intrigă polițistă. Cineastul realizează planuri sublime (finalul din munții împovărați de zăpadă), ajutat de munca operatorului-șef (Ben Richardson). Distribuția atent aleasă reflectă talentul lui Sheridan de a plasa actorii potriviți în rolurile cuvenite. Filmul, drapat în albul solemn al omătului pătat cu sânge indian, se inspiră din problemele endemice ale rezervațiilor indiene: ravagiile drogurilor și violul într-un teritoriu în care poliția tribală nu acționează totdeauna eficient.

În spatele camerei, cineastul revendică o apropiere naturalistă, dar nu se limitează doar la atât. Iamginile cu munții-suverani aduc un suflu plin de lirism, tămăduitor. Ca să poată dialoga cu acest univers implacabil, în care nu există decât furie sau renunțare, scenaristul-realizator a ales judicios distribuția. Jeremy Renner îi conferă lui Cory fragilitatea omului care a traversat el însuși suferința. Acestuia îi dă replica Elizabeth Olsen, care întrupează o tânără agentă FBI a cărei dorință de-a face bine se amestecă cu sentimentul de ilegitimitate în aproape fiecare dintre planuri. Aceste două personaje au puritatea și densitatea ucigătoarelor ninsori.

Wind River se îndreaptă către catharsis în ritmul personajelor sale, lăsând răgaz și pentru explorarea unui teritoriu sinistrat din pricina crizei economice și învăluit în liniștea care precede avalanșele. Cineastul conturează folclorul din acest mediu, iar portretul dezolant al minorității îi conferă mult credit realizatorului animat de o mare doză de umanitarism.

Sobru și laborios, Wind River se înscrie pe linia cinemaului respectuos cu toate codurile genului (aici, devenit un western tragic) și tratează cu sensibilitate probleme delicate. Acest thriller crepuscular favorizează accesul spre o lume a cărei precaritate rănește spiritele sensibile, seduse de melancolia imaginilor, dar trezește și conștiințe adormite.

Regia: Taylor Sheridan

Scenariul: Taylor Sheridan

Imaginea: Ben Richardson

Decorurile: Neil Spisak

Costumele: Keri Perkins

Montajul: Gary D. Roach

Muzica: Warren Ellis, Nick Cave

Producători: Basil Iwanyk, Peter Berg, Matthew George, Wayne L. Rogers, Elizabeth A. Bell

Distribuția:

Jeremy Renner – Cory Lambert

Elizabeth Olsen – Jane Banner

Graham Greene – Dan Crowheart

Kelsey Asbille – Natalie

Gil Birmingham – Martin

Jon Bernthal – Matt

Julia Jones – Wilma Lambert

Durata: 1h 50min.

Premii, festivaluri, nominalizări:

Festivalul de Film, Cannes, 2016 :

Caméra d’Or – Taylor Sheridan Nominalizat Premiul Un Certain Regard – Taylor Sheridan Nominalizat Premiul pentru regie al secţiunii Un Certain Regard – Taylor Sheridan Câștigător

